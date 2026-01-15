Tras el salto de la inflación, el Banco Central aceleró la compra de dólares y el Tesoro subió las tasas en pesos

Mientras el BCRA compra dólares en el mercado cambiario, el Tesoro sube las tasas de interés que paga por su deuda en pesos.

Con USD 187 millones adquiridos ayer, la cifra más alta desde el inicio de la ”fase 4” del plan monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) envió un mensaje claro al mercado: no hay marcha atrás ni se le pondrá un freno a este nuevo esquema pese al pico de 2,8% que arrojó la inflación de diciembre.

El nuevo sistema que arrancó en enero pone el foco en la acumulación de reservas como uno de los ejes centrales. La idea es que se compren divisas contra emisión de pesos, que luego no son absorbidos. De esta manera, el BCRA busca satisfacer el incremento en la demanda de dinero en un clima de mayor tranquilidad y confianza.

Algunos economistas, sin embargo, advirtieron que mantener este esquema tal como fue anunciado podría demorar el proceso de desinflación. En otras palabras, el Gobierno estaría priorizando en esta etapa la acumulación de reservas aún cuando signifique una baja de dinámica inflacionaria más lenta de lo que se venía proyectando.

Andrés Neumeyer, ex subgerente general del Central, alertó que tras el dato de diciembre “la inflación corre a un ritmo anualizado de casi 40%, lo que plantea un dilema de política monetaria. ¿Acumular reservas con un piso implícito al tipo de cambio nominal o comprar menos reservas y dejar apreciar más al peso?”.

Por el momento, no hubo que enfrentar este posible dilema. El Central compró el mayor monto desde que empezó la fase 4 a principios de enero, sin embargo el dólar minorista cayó un escalón hasta $1.480 y el mayorista a 1.453 pesos. Esto dejaría entrever que hay incluso mayor margen para seguir comprando y acumulando reservas sin que se produzca mayor presión sobre el tipo de cambio.

Miguel Kiguel, director de Econviews, también señaló ayer que el proceso de desinflación podría ser más lento de lo que esperan los analistas. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) efectuado por el Central arrojó una estimación de 20,1% para la inflación de 2026.

A priori, parece un número complejo de alcanzar, salvo que la caída en los próximos meses sea muy significativa. También complica las cosas que el proceso de ajuste en servicios públicos aún no finalizó, lo que agrega presión sobre el índice tal como sucedió en diciembre.

Pero si bien se inyectan pesos por la compra de dólares, a su vez el Tesoro optó por renovar el 98% de los vencimientos de la licitación del miércoles, por casi $ 9,4 billones. Se trató de un mensaje de cautela, evitando expandir por demás la cantidad de liquidez en el mercado.

Incluso las tasas fueron algo más altas con el objetivo de seducir a los inversores a quedarse en moneda local. Para el plazo más corto fue del 49% anual en pesos, pero luego promediaron el 35%. Por otra parte, tiene lógica salir a pagar un rendimiento mayor teniendo en cuenta el dato de inflación de 2,8% en diciembre.

En el caso de los bonos CER, que se licitaron a plazos más largos, las tasas también fueron mayores. Para comprar títulos indexados y que vencen en junio de 2027, el rendimiento se ubicó en 7,2% sobre la inflación.

Los títulos más elegidos fueron las LECAP más cortas, porque pagaron tasas arriba del 40% anual. Se concentró casi la mitad de la licitación en los dos plazos más cortos.

El analista Nahuel Bernues indicó que “en la licitación casi no se dejaron pesos en la calle y se logró una vez más seguir estirando la duración de los títulos colocados por el Tesoro”. Al mismo tiempo, consideró que las tasas en pesos “quedaron atractivas para quedar comprado si confiás que el Gobierno va a ser exitoso en bajar la inflación”.

La gran incógnita hacia adelante es cuál será el nuevo nivel de compra de dólares mensual. En la medida que no aumente significativamente, un indicio de una mayor demanda de pesos, habrá mayor margen para que el Central acumule reservas sin presión excesiva sobre el tipo de cambio y la inflación.