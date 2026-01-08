A cuánto llegarán el dólar y la inflación en enero según los principales analistas del mercado

Las consultoras que participan del REM ajustaron sus proyecciones para el inicio de 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) reveló qué esperan los analistas para los primeros 30 días del año, tanto para el dólar como para la inflación. En líneas generales, estiman que habrá una continuidad de las tendencias registradas en las últimas semanas, pero con algunos detalles por considerar.

El informe, que reúne las proyecciones de consultoras, instituciones y economistas sobre variables clave, proyecta que la inflación en enero quedará por encima del 2% mensual. En el segmento cambiario, el REM plantea que el tipo de cambio nominal mayorista medido para el primer mes del año se ubicará en cifras superiores a las de diciembre pasado, aunque sin saltos abruptos respecto a las estimaciones previas.

Inflación esperada en enero

Según el REM difundido por el BCRA, “el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría por encima del 2% al menos hasta enero. En detalle, los especialistas proyectan una inflación del 2,3% en diciembre y del 2% en enero de este año. Esta cifra representa un ajuste al alza respecto a lo que había estimado ese mismo relevamiento un mes antes, cuando se esperaba para enero de 2026 “un índice inflacionario del 1,9%”.

El documento indica además que para los meses siguientes hay una expectativa de moderación, aunque no inmediata: “recién bajaría a 1,5% en junio de este año”, destacaron las fuentes consultadas.

Una mujer hace compras en un supermercado, en Buenos Aires (Argentina), en una fotografía de archivo. EFE/Enrique García Medina

Estas proyecciones muestran una desaceleración progresiva de los aumentos de precios en el año, aunque por ahora con cifras que permanecen por encima de la unidad porcentual mensual, al menos en el inicio del año.

El informe del BCRA también ajustó otras estimaciones sobre el comportamiento de la inflación de largo plazo: para todo el año 2026, las consultoras que participan del sondeo proyectaron una suba general de precios del 20,1% en los 12 meses, cifra que se incrementa respecto a la proyección anterior, que había calculado un 19,6% para ese período.

Proyecciones del dólar para enero

El REM no solo contempla proyecciones inflacionarias, sino también estimaciones sobre el comportamiento del tipo de cambio oficial mayorista. En este terreno, el informe muestra ajustes en las expectativas respecto al relevamiento anterior.

En detalle, el documento del BCRA señala que “se prevé que el tipo de cambio mayorista cerrará enero en $1.484”. Esta cifra surge de las respuestas de los especialistas encuestados y representa la mediana de las proyecciones reunidas por el organismo. El informe aclara que estas estimaciones son “inferiores a los anticipados en el REM anterior”, aunque mantiene una tendencia de crecimiento moderado en la cotización.

A su vez, la proyección para febrero también fue incluida en el informe: “terminará febrero en $1.515”, lo que revela cómo los analistas del mercado anticipan una continuidad en el aumento del tipo de cambio, aunque sin variaciones abruptas.

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 14 de febrero de 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Más allá de enero, las proyecciones consignadas en el documento señalan que “para mayo de 2026, por ejemplo, se anticipa que el dólar tocará los $1.588, un valor $10 más alto que el calculado en el REM publicado en noviembre”. Asimismo, “en junio, se pasaría por primera vez la barrera de los $1.600”.

Estas proyecciones muestran un sendero ascendente para el dólar oficial mayorista durante los primeros meses de 2026. La estimación de enero, el primer mes completo del año, se ubica así en torno a los valores con los que cerró el ejercicio anterior, ajustando ligeramente las expectativas pero sin modificaciones radicales.

Desaceleración de las tasas de interés

Las tasas de interés proyectadas por los especialistas tuvieron varias correcciones a la baja. El BCRA consulta mes a mes acerca de las expectativas sobre la tasa TAMAR, que se define como la tasa promedio ponderado por monto, correspondiente a depósitos a plazo fijo de 30 a 35 días de plazo de 1.000 millones de pesos o más.

Los expertos esperan que la tasa de interés tenga un comportamiento descendente a lo largo de los próximos meses. La TNA sería de 28,05% en enero, 27,52% en febrero y 27,30% en marzo. Así, continuaría bajando hasta llegar al 21% en diciembre de 2026.

Estos números son bastante más bajos que los estimados en el REM pasado. la TNA de enero, por ejemplo, es 2,2 puntos porcentuales menor y la de febrero es 1,9 puntos más baja.

Crece la actividad económica

La última consulta del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mostró un escenario de crecimiento para el Producto Bruto Interno (PBI) en el país, aunque parte de las previsiones de los especialistas resultaron menos optimistas que en mediciones anteriores.

De acuerdo con el informe del BCRA, la proyección promedio para el cuarto trimestre de 2025 señala una suba del PBI del 0,4%, tomando la variación trimestral sin estacionalidad.

Este pronóstico, aunque es positivo, implica un ajuste a la baja de 0,4 puntos porcentuales respecto al resultado publicado en la entrega anterior del REM.