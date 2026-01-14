El Banco Central compró USD 187 millones, la cifra más alta del nuevo esquema cambiario

El BCRA acumula compras por USD 515 millones en enero.

Con la “mega licitación” de deuda en pesos de muy corto plazo este miércoles, por $9,6 billones, la plaza cambiaria operó en baja y permaneció inmune a un dato de inflación de diciembre que reflejó una preocupante aceleración de los precios minoristas, con un 2,8% en diciembre.

Un dato sobresaliente fue el de la fuerte compra de contado que efectuó el Banco Central, por USD 187 millones en el día, con lo que absorbió el 69,6% de la oferta, que en este caso fue de escasos USD 268,8 millones. La entidad superó holgadamente el nivel tentativo de 5% del volumen del mercado que se había fijado para su intervención.

Así, la entidad monetaria anotó ocho ruedas seguidas con compras en la plaza mayorista, por un total de USD 515 millones, con lo que ya es el mejor saldo desde febrero de 2025.

Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 37 millones, a USD 44.717 millones, dado el pago de obligaciones con organismos por unos USD 100 millones en el día.

Fuentes de la entidad aclararon a Infobae que “no todo los que se compra son dólares que no estaban en el sistema, mientras que solo suben las reservas brutas cuando ingresan dólares desde el exterior. Si son dólares que estaban en el sistema, pasan de reservas brutas a netas. Además si un participante del mercado enfrenta una posición que se considera que puede llegar a ser disruptiva para el buen funcionamiento del mercado, el BCRA puede intervenir en forma directa”.

El dólar mayorista operó con un descenso de cuatro pesos o 0,3%, a $1.453 para la venta, el nivel más bajo en lo que va de enero.

Con un techo para las bandas cambiarias del BCRA en los $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 90,71 pesos o 6,2% de ese límite superior de libre flotación.

“Se trata de la mayor distancia respecto del límite superior de la zona de flotación en casi dos meses. En cuanto a los dólares financieros, mostraron movimientos acotados”, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de cambio, afirmó que “en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, cerca de la caída de 15 pesos registrada en el mismo lapso de la semana anterior. Con la baja de hoy el dólar mayorista se aproximó a los niveles registrados el 26 de diciembre pasado”.

El dólar minorista finalizó negociado a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación, con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día. El billete al público vale hoy lo mismo que al cierre de 2025.

En tanto, la cotización blue del dólar amplió a diez pesos o 0,7% el alza del día, a $1.515 para la venta, solo superado ahora por la cotización bursátil del “contado con liquidación”, a 1.526 pesos (-0,3%).

El IPC del INDEC de 2,8% en diciembre, el régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central en el mes de febrero ajustará por esa tasa, lo que implica que el límite superior para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.475,50 (baja de $8,50 o 0,6%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.512,50 (baja de 8 pesos o 0,5%), en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.

Para Max Capital, “la aceleración en la dinámica inflacionaria se explica principalmente por el desarme del apretón monetario, algo de pass-through, e inercia, en parte impulsada por los precios regulados, que ajustan en función de la inflación pasada y hoy están generando un piso para la inflación”.

“Mientras que el tipo de cambio se incrementó en promedio 22,6% desde junio, la inflación quedó rezagada (+16,1%), en parte debido a condiciones monetarias contractivas. A medida que la política monetaria continúa normalizándose, parte de esta inflación diferida comienza a materializarse, y la postura contractiva previa termina desplazando parte de la presión inflacionaria pasada hacia el presente. Hacia adelante, a medida que se diluyan estos efectos rezagados y siempre que se preserve el superávit fiscal, la inflación debería retomar una tendencia descendente en los próximos meses”, precisó Max Capital.

“Las miradas se dirigen a múltiples frentes, tanto políticos como económicos, entre estos la dinámica del mercado monetario, hoy con una importante parada en la licitación ante señales de menor iliquidez, en el actual contexto de inflación y tasas. Lograr reducir las tasas en pesos resulta crucial para el repunte del sector privado en la actividad económica. Frente a dicha situación es que los avances desde la compra de dólares por parte del BCRA no vienen despertando todo el entusiasmo que se podía anticipar, más allá de resultar un paso positivo”, comentó el economista Gustavo Ber.

“Con operadores que siguen atentamente los movimientos en la plaza, el dólar mayorista continúa con ligeras oscilaciones mientras el BCRA continúa hilando ruedas con compras, incluso en varias oportunidades con una participación superior al ~5%. Más allá de resultar bienvenida dicha estrategia, los inversores esperan ver como se integrará dentro del esquema monetario y cambiario, toda vez que la acumulación de reservas sigue entre sus prioridades”, agregó el titular del Estudio Ber.