Economía

Ranking de inflación en América Latina: en qué posición quedó la Argentina al cierre de 2025

La mayoría de los países vecinos terminó el año con índices de un solo dígito, con un escenario de estabilidad de precios

La comparación regional muestra que, pese a la desaceleración local, la Argentina sigue entre las economías con mayor inflación de América del Sur.

El Gobierno nacional celebró el dato de inflación anual del 2025, que con una variación del 31,5% se ubicó en el valor más bajo de los últimos ocho años. Sin embargo, cuando se mira lo que está pasando en los países vecinos, se encuentran números muy diferentes, que contrastan con los guarismos locales.

Uno de los ejemplos más claros es el de Uruguay. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó hace unos días que la inflación anual del 2025 de ese país fue de 3,65%. Se trata del valor más bajo registrado en Uruguay desde el año 2001. En Argentina, en cambio, la inflación de sólo un mes (marzo), superó a toda la inflación anual uruguaya.

No es muy diferente lo ocurrido en Brasil. El Ministerio de Hacienda brasileño informó que la inflación anual de 2025 fue de 4,26%, un porcentaje que cumplió con la meta oficial. Se trató además de la quinta menor tasa registrada desde el inicio del “Plan Real” en 1995.

Los índices de un dígito se repiten en otros rincones del mapa. En Paraguay, por ejemplo, el IPC fue negativo en diciembre (deflación) y cerró todo el 2025 en 3,1%, un valor inferior al registrado en 2024, cuando la medición oficial arrojó un valor de 3,8%.

En el oeste el panorama es muy parecido. El gobierno chileno informó hace días que la inflación anual de 2025 de Chile fue de 3,5%, el dato más bajo desde 2020. El resultado fue celebrado por los trasandinos, dado que se logró en un año de descongelamiento de tarifas eléctricas.

Uno de los casos que más se destacan en la región es el de Ecuador, que cerró el 2025 con una inflación total anual del 1,9%. Varios ítems dentro de la medición tuvieron variaciones anuales negativas y algunos rubros de alta incidencia sobre el IPC registraron números por debajo del IPC general, como fue el caso de los alimentos y bebidas, que apenas se incrementaron 1,3%.

Fue más elevada la inflación anual de Colombia, pero también cerró el año en un solo dígito. De acuerdo a la medición oficial, los precios aumentaron en ese país un 5,1% en todo el 2025. Los medios especializados destacaron una desaceleración del ritmo inflacionario en el cierre del año pasado, pero advierten sobre un posible cambio de tendencia hacia el inicio de 2026.

En Perú se repite la misma “película” que en Argentina, pero con diferentes actores. Es que la inflación anual del 2025 fue también la más baja en un período de ocho años, pero en ese caso la tasa fue del 1,5%, un valor muy diferente al registrado en nuestro país. De hecho, fue la tasa inflacionaria más baja de toda la región.

El club de los dos dígitos

Repasando, los países mencionados hasta el momento tuvieron tasas de inflación anuales de entre 1,5% y 5,1%. No obstante, hay otros países con realidades más parecidas a la registrada en Argentina. Uno de ellos es Bolivia, que terminó el 2025 con una inflación del 20,4%. Se trata de un valor alejado del informado por el resto de los países de la región y cuestionado por algunos actores del sector privado, dado que las mediciones de las consultoras bolivianas se acercaron al 30% de inflación anual. De acuerdo con los medios especializados, la brecha cercana a 10 puntos porcentuales entre el dato oficial y el privado tuvo que ver con cuestiones metodológicas.

Bolivia y Venezuela integran, junto con la Argentina, el grupo de países con mayores tensiones inflacionarias en la región (AP)

Por último, se debe mencionar a Venezuela. Es el caso más difícil de analizar, debido a que no hay una medición oficial confiable que mida la evolución de los precios. Sin embargo, se puede tomar como referencia el cálculo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ubicó la inflación venezolana en un 269,9% para el 2025. Es por lejos el país con peor resultado en el control de precios. Además, las proyecciones de los organismos internacionales hablaban hasta hace unas semanas de una inflación superior al 600% anual para 2026 (previo a la captura de Maduro).

En síntesis, como aspecto positivo se debe destacar que la inflación argentina desaceleró de forma notable respecto a los años previos, pero como punto negativo, sobresale que Argentina sigue teniendo la segunda economía más inflacionaria de la región, siendo superada sólo por Venezuela.

