Economía

Máquinas paradas en medio del boom de importaciones: la industria textil opera a menos del 30% de su capacidad

Es el sector que peor desempeño mostró a finales de 2025. Cómo le fue a las demás actividades, en un contexto de bajo uso de las fábricas argentinas

Guardar

La industria argentina tuvo un duro golpe en el penúltimo mes del año pasado, o al menos eso sugieren los números. Según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el uso de la capacidad instalada cayó de 62,3% en 2024 a 57,7% en 2025. Eso quiere decir que las fábricas trabajan con más del 40% de sus máquinas completamente frenadas.

Pero la situación es aun más crítica para algunas actividades en particular. De acuerdo al estudio, hay cinco rubros que operan con menos del 50% de su capacidad. El que peor momento atraviesa es el sector de “productos textiles”, que trabaja con apenas el 29,2% de sus máquinas encendidas. En 2024 su nivel de producción ya era bajo (48,2% de uso de capacidad instalada), pero en 2025 se desplomó.

En ese contexto, es imposible no pensar en lo que está pasando a nivel comercial. Es que el sector de textiles e indumentaria experimentó un crecimiento muy marcado de importaciones durante el 2025. De acuerdo a un informe de Fundación Pro Tejer, en los primeros diez meses del año pasado ingresaron al país 332.696 toneladas de mercadería, por un valor de USD 1.450 millones, lo que representa un incremento interanual del 89% en cantidades y del 61% en valores. “En gran medida, se debe a la desregulación del comercio exterior y la apreciación cambiaria que abarató aún más los productos”, señalaron desde la entidad.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Industria textilFábricasProducciónImportacionesÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno dio de baja otras tres prepagas: cuáles son y por qué se tomó la medida

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) anunció la eliminación del registro de las compañías. Desde el inicio de la actual gestión, se borraron más de 110 compañías

El Gobierno dio de baja

Vaca Muerta: el Gobierno anunció que ya construyó la mitad de la que define como “la obra más importante en 50 años”

El oleoducto VMOS unirá Neuquén con Río Negro y permitirá ampliar la salida de petróleo hacia el exterior, tras la obtención de un financiamiento sin precedentes para el sector energético local

Vaca Muerta: el Gobierno anunció

Desde mañana habrá arancel 0% para importar celulares: qué pasará con los precios

El decreto 333 publicado en mayo del año pasado dispuso una reducción de 16% a 8% a partir de ese momento y una eliminación completa a partir del 15 de enero. El impacto en la industria y en los consumidores

Desde mañana habrá arancel 0%

El vino argentino cerró 2025 con las exportaciones más bajas de los últimos 20 años

Según datos oficiales, los envíos al exterior tocaron su nivel más bajo desde 2004 en volumen y desde 2009 en valor

El vino argentino cerró 2025

El grupo empresario liderado por Tomás Yankelevich asumió la gestión de Chilevisión

El nuevo equipo directivo tomó el control administrativo y operativo de la señal televisiva chilena, con foco en la continuidad de los proyectos y la expansión de contenidos

El grupo empresario liderado por
DEPORTES
La figura de un futbolista

La figura de un futbolista argentino se hizo viral y fue tema de debate de dos famosos streamers: la desafiante respuesta del atacante

Sorpresa: el sudafricano Rosko Specman se suma a Cobras Brasil como jugador y asistente técnico para disputar el Súper Rugby Américas

La declaración de una ex figura de la Fórmula 1 que desató las alarmas en Alpine y otras escuderías

Fue una de las debilidades de Scaloni, salió campeón con la selección argentina y se convirtió en refuerzo de Estudiantes

Tras la salida de Jack Doohan, Alpine podría contratar a una ex promesa de McLaren para respaldar al equipo de Fórmula 1

TELESHOW
Lali anunció su boda con

Lali anunció su boda con Pedro Rosemblat: “Nos casamos”

El adiós más difícil: el doloroso duelo de Julieta Prandi

Thiago Medina y Daniela Celis buscan niñera para sus gemelas: los particulares requisitos que piden

¿Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez? Las imágenes de la reconciliación

Fede Bal y Evelyn Botto a los besos al lado del mar en Mar del Plata

INFOBAE AMÉRICA

Panamá reduce a la mitad

Panamá reduce a la mitad los casos y muertes por dengue en 2025

Por qué algunas personas desarrollan infecciones letales ante microbios comunes

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

Delcy Rodríguez habló de “un nuevo momento político” en Venezuela y aseguró que el proceso de excarcelaciones sigue abierto

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes