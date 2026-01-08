Economía

Fuerte caída de la industria y la construcción en noviembre: cuáles fueron los sectores más afectados

Casi todos los rubros industriales tuvieron números en rojo en la comparación interanual. El detalle de cada uno y la única excepción de crecimiento

La industria cayó 0,6% en noviembre, en comparación a octubre (Reuters)

Tanto la industria como la construcción registraron fuertes caídas en noviembre de 2025. En el primer caso la caída le dio continuidad a una tendencia negativa de larga data, pero en el segundo, la retracción le puso freno a un año mayormente positivo. Para entender mejor la situación de cada uno, es mejor analizarlos por separado.

En lo que respecta a la actividad industrial, los números reflejaron en noviembre el peor desempeño del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), el nivel general presentó una caída interanual del 8,7% y profundizó una tendencia negativa que se observó a lo largo de todo el año.

De acuerdo a los datos oficiales, ese mes quince de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera registraron caídas interanuales. En términos de incidencia sobre el nivel general, las mayores bajas se verificaron en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con un retroceso del 23,%; “Maquinaria y equipo”, que cayó 17,9%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, con una baja del 17,6%; y “Productos textiles”, que se contrajeron 36,7%.

El informe del Indec detalló que también mostraron descensos relevantes “Productos de metal”, con una caída interanual del 18,6%; “Productos de caucho y plástico”, que retrocedieron 12,5%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, con una baja del 14%. En el caso de “Alimentos y bebidas”, uno de los sectores con mayor peso en la estructura industrial, la disminución fue del 7,8% respecto de noviembre del año pasado.

La refinación de petróleo fue la única actividad industrial que creció en noviembre (Reuters)

En menor magnitud, pero también con números negativos, se ubicaron “Industrias metálicas básicas”, que mostraron una caída del 3,1%; “Productos minerales no metálicos”, con un retroceso del 2,4%; “Sustancias y productos químicos”, que bajaron 3,4%; y “Madera, papel, edición e impresión”, con una disminución del 0,3%. También se registraron caídas en “Productos de tabaco”, del 5,6%, y en “Otro equipo de transporte”, del 0,5%.

La única división que mostró una suba interanual en noviembre fue “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, con un incremento del 6,3%. Desde el organismo estadístico aclararon que este desempeño positivo no alcanzó a compensar las caídas del resto de los sectores. En ese sentido, el Indec señaló que “el nivel general del IPI manufacturero presentó una variación negativa interanual”, lo que derivó en el peor resultado mensual del año.

En la comparación mensual desestacionalizada, la actividad industrial también evidenció una baja (-0,6%). Al analizar el desempeño acumulado, el panorama tampoco mostró señales de recuperación, aunque por el momento se mantiene en terreno positivo (2% de alza entre enero y noviembre). Sectores como textiles, indumentaria, metalmecánica y automotores concentran los mayores retrocesos en el acumulado anual, de acuerdo con los cuadros publicados por el Indec.

La construcción se desmoronó

En paralelo al retroceso industrial, la actividad de la construcción también presentó una caída en noviembre, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que publica el Indec. El nivel general del índice registró una disminución interanual del 4,7%, lo que puso fin a una larga tendencia de diez meses positivos en la comparación interanual. En la variación mensual desestacionalizada, el indicador también presentó una baja (-4,1%).

Para elaborar el ISAC, el Indec analiza el nivel de demanda registrado sobre los principales materiales y servicios de la construcción. En este caso, el desempeño de los insumos mostró resultados muy repartidos. En la comparación interanual, se registraron caídas en varios de los principales insumos utilizados en la obra privada y pública. Entre ellos se destacaron los descensos en ladrillos huecos, con una baja del 19,3%; yeso, que cayó 17,8%; pisos y revestimientos cerámicos, con una contracción del 15,0%; y placas de yeso, que retrocedieron 9,0%.

El sector de la construcción cayó con fuerza tras diez meses de crecimiento consecutivo

También se observaron caídas interanuales en cales, con una disminución del 8,6%; pinturas para construcción, que bajaron 7,4%; mosaicos graníticos y calcáreos, con una retracción del 5,7%; y cemento portland, que cayó 4,7%. En contraste, algunos insumos mostraron subas interanuales, como artículos sanitarios de cerámica, con un aumento del 33,2%; hormigón elaborado, que subió 19,7%; asfalto, con una suba del 17,6%; y hierro redondo y aceros para la construcción, que crecieron 5,9%.

Otro indicador relevante fue el empleo registrado en la construcción. Según los datos oficiales, en octubre de 2025 —último dato disponible— los puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción mostraron una suba interanual del 3,5%. Sin embargo, en el acumulado de los primeros diez meses del año, el empleo presentó una leve baja del 0,4% respecto de igual período de 2024. El Indec aclaró que “los puestos de trabajo registrados corresponden a aquellos sobre los que se efectúan aportes y contribuciones al sistema previsional”.

En cuanto a los permisos de edificación, la superficie autorizada para construir aumentó 4,1% en la comparación interanual, según los cuadros incluidos en el informe.

El dólar quedó estable a

El Gobierno confirmó cómo pagará

Un multinacional que fabrica papas

El fuerte recorte del empleo

El riesgo país de Venezuela
El fuerte mensaje de Paula

Flor Vigna se burló de

Irán cortó el acceso a

