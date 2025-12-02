Una cadena de supermercados empezó a vender ropa de H&M: en qué locales y a qué precios se pueden encontrar las prendas

La cadena de supermercados Coto comenzó a vender ropa de la marca sueca H&M en algunas de sus tiendas

Con la flexibilización del comercio exterior, cada vez más empresas están incorporando productos importados, y la indumentaria se consolidó como uno de los rubros con mayor volumen de ingreso. En ese contexto, una reconocida cadena de supermercados comenzó a ofrecer prendas de la marca sueca H&M, muy popular entre los argentinos que viajan a Europa y Estados Unidos.

Se trata de Coto, que en principio trajo una cápsula de verano con ropa de mujer. Según pudo saber Infobae, la alianza seguiría y se extendería a indumentaria para hombres y niños. También existe la posibilidad de que se importen otros productos, dado que la firma comercializa además artículos para el hogar y beauty.

La estrategia es diversificar su oferta y responder a la nueva dinámica de consumo, donde la demanda está migrando a firmas internacionales con precios económicos.

De momento, las prendas no figuran en el sitio web del supermercado y tampoco están en todas las sucursales. Aquellas que cuentan con la novedad son la del Abasto, Ciudadela, Nordelta, Tortugas, Moreno y Mar del Plata.

A qué precios se encuentran las prendas

En cuanto a los precios, en algunos casos resultan más accesibles que los que se encuentran en los shoppings. Las camisas rondan los $40.000, los pantalones parten desde $46.000 y las remeras valen en promedio $20.000.

La incorporación de marcas internacionales como H&M en supermercados representa una novedad comercial, que facilita el acceso a indumentaria importada sin necesidad de recurrir a los envíos courier, los cuales experimentaron un salto interanual de más de 200% solo durante octubre. Shein y Temu lideran el crecimiento.

Vale recordar que en febrero se instaló un shopping temporario en La Rural con artículos de H&M, Massimo Dutti, Forever 21 y Berksha en oferta.

Es un fenómeno que se anticipaba dada la apreciación cambiaria y la desregulación del comercio exterior que llevó adelante el Gobierno. El sector textil es uno de los más afectados en este sentido y muchas fábricas se ven obligadas a cerrar frente a la pérdida de competitividad.

En su último informe, la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) alertó por la crisis en la actividad que está derivando en miles de despidos y resaltó que entre enero y octubre de 2025, las importaciones de prendas aumentaron 102% en dólares y 154% en volumen frente al mismo período de 2024.

El total ingresado alcanzó las 31.232 toneladas, el nivel más alto registrado para esos meses. China fue el principal motor del salto, con precios unitarios a la baja y una participación del 51% del total. El valor promedio descendió 21% debido a la mayor llegada de artículos de bajo costo, lo que intensificó la competencia sobre la fabricación local.

Al mismo tiempo, desembarcaron en el país marcas como Declathon y Victoria’s Secret y se espera la llegada de otras como Sandro, Maje y Farm Rio.

Sobre la marca

H&M significa Hennes & Mauritz AB y fue fundada en 1947 en Västerås, Suecia, por Erling Persson. Originalmente se llamaba “Hennes” (palabra sueca para “de ella”) y vendía ropa exclusivamente de mujer.

En la actualidad, es una de las mayores marcas de “fast fashion” del mundo: opera 3.680 tiendas a nivel global, según los reportes oficiales. En los últimos años, inició un proceso de reestructuración y redujo fuertemente la cantidad de locales: en 2020 la cifra ascendía a 4.429 establecimientos.

La compañía informó que está concentrando aperturas en mercados con mayor potencial, trabaja en elevar la experiencia de compra tanto en tiendas como online y ajusta su propuesta a las nuevas tendencias.

La firma forma parte de un grupo más amplio que incluye otras marcas como COS, Weekday, Monki, & Other Stories y H&M Home.