Jornada financiera: el dólar volvió a bajar, pero cayeron las acciones y subió el riesgo país

El riesgo país volvió a acercarse a los 600 puntos básicos y cayeron las acciones argentinas.

Los negocios financieros de este miércoles se distinguieron por un nuevo retroceso del dólar, en el mínimo de enero, en una rueda que tuvo la incidencia de la licitación de bonos en pesos. El Banco Central efectuó la mayor compra en lo que va del mes, por USD 187 millones, con lo que absorbió el 70% del monto operado.

En el plano bursátil hubo importantes caídas para acciones y bonos, con un riesgo país otra vez cerca de los 600 puntos, con el arrastre negativo de la rueda de Wall Street y también como consecuencia de un elevado dato de inflación de diciembre que no estaba descontado en el análisis de los inversores.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 2,8% en pesos, 2.950.111 puntos, mientras que los títulos públicos en dólares promediaron un retroceso de 0,3 por ciento.

Así, el índice de riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos emergentes respecto de sus pares del Tesoro de los EEUU, ascendió ocho unidades, a 586 puntos básicos, luego de marcar un máximo del día en 591 enteros, la cifra más elevada desde el 12 de diciembre último.

Sin noticias en lo inmediato que le brinden algo más de interés a los activos argentinos en el corto plazo, el S&P Merval resignó el piso de los 3 millones de puntos en pesos que defendía desde el 15 de diciembre del año pasado.

“El índice Merval atraviesa un periodo de lateralización y se mantiene ligado a la volatilidad global. El sector energético concentra la atención debido a las negociaciones de financiamiento para infraestructura en Vaca Muerta por parte de bancos internacionales”, sintetizaron los analistas de Rava Bursátil.

La licitación de bonos en pesos de muy corto plazo que realizó este miércoles el Tesoro con el propósito de renovar unos 9,6 billones de pesos (equivalentes a USD 6.600 millones) centró la atención del mercado financiero argentino ya que revela las necesidades de liquidez de la plaza. Finalmente, el Ministerio de Economía logró renovar el 98% de los vencimientos, aunque convalidando una tasa mayor.

La tasa de caución (préstamos acorto plazo) mostraban niveles del 42% y las colocaciones a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 25% anual, frente a una inflación del 31,5% registrada en 2025.

“El dólar sigue totalmente estable y el Gobierno, a fuerza de ventas de títulos Dollar Linked, ha logrado mantener completamente estable el billete durante el mes", observó Nicolás Cappella, analista de IEB.

El BCRA compró USD 187 millones

Con muy escaso monto operado de USD 268,8 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista operó con un descenso de cuatro pesos o 0,3%, a $1.453 para la venta, el nivel más bajo en lo que va de enero.

Con un techo para las bandas cambiarias del BCRA en los $1.543,71, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 90,71 pesos o 6,2% de ese límite superior de libre flotación.

Destacó la impactante compra de USD 187 millones efectuada por el Banco Central en la plaza de contado, para ampliar el saldo de absorción a USD 515 millones en lo que va de enero, tras ocho ruedas de intervención.

Las reservas internacionales brutas se incrementaron en USD 37 millones, a USD 44.717 millones, dado el pago de unos USD 100 millones a organismos internacionales.

Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de cambio, afirmó que “en los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista bajó 12 pesos, cerca de la caída de 15 pesos registrada en el mismo lapso de la semana anterior. Con la baja de hoy el dólar mayorista se aproximó a los niveles registrados el 26 de diciembre pasado”.

“La divisa abrió la jornada en $1.460, nivel que también funcionó como máximo intradiario, y desde el inicio mostró una dinámica ofrecida. Con el correr de las horas, la presión vendedora fue ganando terreno y llevó al tipo de cambio a marcar un mínimo intradiario de $1.450. Sin señales de recuperación relevantes, el mercado se mantuvo débil y terminó cerrando en $1.453. El volumen operado fue sensiblemente menor y totalizó USD 268 millones (-53%)”, precisó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El dólar minorista finalizó negociado a $1.480 para la venta, según la referencia del Banco Nación, con una baja de cinco pesos o 0,3% en el día. El billete al público vale hoy lo mismo que al cierre de 2025. El BCRA informó que en el promedio de entidades financieras el billete cerró a 1.475 pesos.

En tanto, la cotización blue del dólar amplió a diez pesos o 0,7% el alza del día, a $1.515 para la venta, solo superado ahora por la cotización bursátil del “contado con liquidación”, a 1.527,44 pesos (-0,2%).

El IPC del Indec de 2,8% en diciembre, el régimen de bandas cambiarias establecido por el Banco Central en el mes de febrero ajustará por esa tasa, lo que implica que el límite superior para el cierre del mes que viene se ubicará en los $1.607,57, desde los $1.563,78 previsto para el fin de enero.

Si se observa el cierre de los contratos de dólar futuro, las posturas para fin de enero quedaron en $1.475,50 (baja de $8,50 o 0,6%), mientras que para el final de febrero finalizaron a $1.512,50 (baja de 8 pesos o 0,5%), en ambos casos debajo del techo de las bandas oficiales.