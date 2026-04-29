Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 y cuántos salarios se necesitan

El precio promedio de las entradas ha sufrido un incremento del 1.258% (en dólares) desde EEUU 1994 hasta el de 2026. REUTERS/Carlos Barria

El entusiasmo por ver a la Selección Argentina en el próximo Mundial en EEUU se enfrenta a un obstáculo central: el costo. Para muchos argentinos, resulta difícil lograr cumplir el sueño mundialista, teniendo en cuenta la cantidad de salarios requeridos para cubrir el viaje.

Un informe de Focus Market y Naranja X calculó que para un “hincha promedio” que quiera presenciar tres partidos de la fase de grupos, el gasto asciende a USD 7.850, que al tipo de cambio oficial representa unos $11.147.000.

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El desglose incluye un promedio de USD 840 por 3 tickets, USD 4.100 por 10 noches de hotel con desayuno, USD 1.610 en alimentación y gastos varios y entre USD 1.300 y USD 1.450 en traslados y vuelos internos.

Costos asociados al Mundial, incluyendo entradas, hospedaje, alimentación y traslados, sumando una inversión considerable para los aficionados. (Focus Market- Naranja X)

El análisis destaca la desigualdad en el esfuerzo de ahorro necesario entre los países rivales de Argentina. “Mientras que un ciudadano de Austria necesita apenas 2,8 salarios promedio para cubrir el viaje, un hincha de Argelia requiere invertir más de 2 años (25 meses) de su sueldo completo. Por su parte, los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista”.

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Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó: “El costo total de asistir a la fase de grupos —incluyendo aéreo, hotel, entradas y gastos— se ubica en miles de dólares, pero su impacto varía fuertemente según el ingreso: para un argentino representa varios meses (o más) de ingresos; para un austríaco equivale a uno o dos salarios, siendo un gasto alto pero posible; mientras que para un jordano o un argelino implica un esfuerzo económico aún mayor, en muchos casos equivalente a años de ahorro".

Di Pace: "Los argentinos deberán destinar, en promedio, 10 salarios netos para financiar la travesía mundialista” (AP Photo/Matilde Campodonico)

“En consecuencia, la copa tiende a concentrar público de economías desarrolladas o de altos ingresos, reforzando la desigualdad en el acceso a los grandes espectáculos deportivos globales”, explicó.

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Hay que tener en cuenta además que recientemente la FIFA decidió aumentar el precio máximo de las entradas para la final del Mundial 2026 hasta los 10.990 dólares. En ese marco, si es que Argentina va pasando de instancias, el costo de viajar salta de forma exponencial.

El informe de Focus Market también analizó la evolución histórica del precio de las entradas. “El precio promedio de las entradas ha sufrido un incremento del 1.258% (en dólares) desde EEUU 1994 hasta el de 2026. Mientras que en 1994 el precio promedio rondaba los USD 250, para esta edición se proyecta en USD 3.395, con tickets de reventa que podrían duplicar o triplicar su valor original”.

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Evolución de los precios de las entradas del Mundial (Focus Market- Naranja X)

Di Pace advirtió que “la copa que viene consolida una tendencia de exclusividad del fútbol global. Con entradas que van desde unos USD 120 en fase inicial hasta cerca de USD 11.000 para la final, e incluso cifras mucho mayores en reventa, el evento se posiciona como el más costoso de la historia”.

“A esto se suma un sistema de precios dinámicos que ajusta valores según demanda, elevando aún más las barreras de acceso. Esto implica un cambio claro en el perfil donde deja de ser un espacio masivo y popular para transformarse en un bien de consumo de alto poder adquisitivo”, agregó.

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De todos modos, un informe del IERAL señala que hay al menos 5 factores que llevan a pensar que habrá un flujo importante de viajeros argentinos hacia el evento más importante del fútbol:

El tipo de cambio es más favorable en comparación con el último Mundial (en ese momento el tipo de cambio para hacer turismo era muy elevado, cercano al doble del actual en términos reales, con alta brecha cambiaria); Se realiza en un destino mucho más conocido para los argentinos que viajan al exterior; Se realiza en sedes mucho más cercanas, en distancia, tiempo de viaje y factores culturales; La conectividad es mucho más económica que el último Mundial por mayor oferta de vuelos (y también por la distancia); Muy posiblemente sea el último mundial de Messi