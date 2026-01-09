Mercosur y UE: las claves del acuerdo de libre comercio para el Gobierno y la opinión de los empresarios más poderosos del país

La Unión Europea dio luz verde hoy al acuerdo con el Mercosur

Según se informó hoy, la Unión Europea dio luz verde al acuerdo con el Mercosur, tras un prolongado ciclo de negociaciones iniciado hace más de 25 años.

Este pacto, pendiente ahora solo de la ratificación del Parlamento Europeo, pone en marcha la mayor zona de libre comercio del mundo, una iniciativa que involucra a más de 700 millones de consumidores y elimina aranceles en más del 90% del intercambio bilateral.

Con este respaldo mayoritario, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dispone a viajar a Paraguay para firmar el acuerdo el lunes próximo junto a los socios sudamericanos.

Fotografía de archivo del 06 de diciembre de 2024 que muestra a los presidentes de Argentina, Javier Milei (i); Uruguay, Luis Lacalle Pou (2-i); la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (c); y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (2-d), y de Paraguay, Santiago Peña (d), posando en la sede del Mercosur, en Montevideo (Uruguay)

En un extenso posteo en X, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el acuerdo y dio alguna claves, entre ellas que le permitirá al país aumentar sus exportaciones y acelerar el rumbo del crecimiento económico. También hubo un contundente apoyo del Asociación Empresaria Argentina y el Grupo de los 6, que nuclea a las asociaciones que presentan a los bancos, la bolsa, la construcción, la Sociedad Rural, comercio y los industriales.

Dijo que el convenio le permitirá al país exportar productos a un mercado que representa el 20% del PBI mundial y que “la eliminación de los aranceles por parte de la UE al 92% de las exportaciones argentinas y el acceso preferencial para otro 7,5% de las mismas, fomentará el comercio, la inversión y la creación de más empleo en nuestro país”.

“Además, el acuerdo Mercosur–UE nivelará a la Argentina frente a otros países que actualmente gozan de preferencias con el bloque europeo como Chile, México, Sudáfrica, Egipto, Marruecos, Ucrania, entre otros. De esta manera, habrá reglas claras que brindarán previsibilidad y transparencia regulatoria en las disposiciones de rápido despacho, productos perecederos, reducción de inspecciones físicas y simplificación de procedimientos aduaneros”, destacó Caputo.

“También, se facilitará a las pymes su integración en las cadenas globales de valor y se aplicarán medidas de facilitación del comercio. En este sentido, el acuerdo generará mayores oportunidades comerciales para las pymes, mientras que los consumidores se beneficiarán de una mayor variedad en el acceso a bienes y servicios a precios competitivos. Seguimos trabajando para generar más trabajo, incrementar las exportaciones y el comercio entre la Argentina y el mundo”, cerró el ministro.

Meses atrás, desde el bloque europeo habían indicado que el acuerdo servirá para:

Eliminar barreras comerciales y facilitar a las empresas de la UE la venta de bienes y servicios al Mercosur, así como simplificar las inversiones

Garantizar un acceso sostenible a materias primas, fortaleciendo la seguridad económica y apoyando la doble transición verde y digital

Permitir que la UE y el Mercosur definan reglas comerciales globales alineadas con los más altos estándares europeos

Enviar un mensaje contundente al mundo a favor del comercio basado en reglas, rechazando el proteccionismo

Integrar aún más las cadenas de valor entre ambas regiones, ayudando a que las industrias de ambos lados mantengan su competitividad en el mercado global

Proyectar valores a través de obligaciones sobre comercio y desarrollo sostenible, incluyendo el cambio climático y los derechos laborales.

Empresarios

Esta tarde, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la poderosa entidad que nuclea a los dueños de las grandes empresas de capital local, definió como “muy positivo” el avance registrado en la aprobación del acuerdo.

“La celebración de acuerdos comerciales y de inversiones que permitan el acceso a nuevos mercados con criterios de reciprocidad y asegurando resultados equilibrados, resultará muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país”, destacaron en un breve comunicado.

Héctor Magneto, Carlos Miguens, Luis Pagani, Jaime Campos, Alberto Grimoldi, Federico Braun y Paolo Rocca, alguno de los integrantes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)

El G6, por su parte, expresó su satisfacción por la aprobación por parte de la UE y lo destacó como “un paso más hacia la creación de un área de libre comercio entre ambos bloques de naciones”.

“El intercambio de bienes y servicios entre los países del Mercosur y de Europa, en un marco justo y competitivo, será beneficioso para el desarrollo de las naciones involucradas y sus habitantes. Argentina necesita aumentar sus exportaciones, lo que a su vez generará más empleo de calidad. Felicitamos a las autoridades de los distintos países por los avances logrados y exhortamos a completar los pasos aún pendientes para la efectiva puesta en marcha del referido acuerdo”, dijeron de manera conjunta Camarco, UIA, CAC, Adeba, BCBA, y SRA.

La CAC también emitió un comunicado en el que su presidente, Natalio Mario Grinman, destacó que: “La noticia de hoy es un paso adelante en un camino bastante accidentado; hace demasiado tiempo que esperamos por este entendimiento e incluso hoy persisten obstáculos, como la oposición que manifestó Francia. Desde la CAC reiteradamente llamamos a que Argentina se integre al mundo, lo que a su vez exige una modernización del Mercosur; el acuerdo con la Unión Europea, si finalmente se concreta, será un progreso importante en esa dirección”.

Desde su cuenta de X, en tanto, Marcos Pereda, vicepresidente de la SRA, dijo que “el acuerdo Mercosur-UE es una oportunidad histórica que estábamos esperando. La eliminación de aranceles para las 28.000 toneladas de Cuota Hilton es oxígeno puro para nuestra ganadería: significa mejores precios, mayor competitividad y un flujo de divisas genuinas para el país”.

También destacó los beneficios para arroz, miel, lácteos y economías regionales. “No solo exportamos granos; estamos exportando el trabajo de miles de familias argentinas al mundo. El mundo nos pone la vara alta en trazabilidad y sustentabilidad, y el campo argentino está a la altura del desafío. Es el momento de consolidar este camino: Más mercado, más valor y más dólares para el campo, con reglas claras y el desafío de producir de forma sustentable”, cerró el ruralista.