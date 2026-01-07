El mercado operó con dudas y espera que el Gobierno confirme cómo pagará los vencimientos de deuda del viernes

El mercado se mantiene expectante en la antesala del pago de los vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones.

El mercado local operó con dudas. Sabía que el viernes se iban a pagar los vencimientos de deuda, pero no conocía la manera. Los bonos se mantuvieron quietos y las acciones bajaron. Todo esto sucedía mientras el espejo donde mirarse, Estados Unidos, tenía sus indicadores bursátiles en niveles récord como el S&P 500, que en todo el año pasado subió 18%, mientras el S&P Merval de las líderes no pudo derrotar siquiera a la inflación.

Los inversores tenían frente a sí un nudo que no se termina de deshacer que incluía la forma de pago de la deuda el viernes, el cúmulo de vencimientos en pesos y dólares que se avecina, el futuro del precio del dólar con el avance de las compras del Banco Central, la liberación del cepo y la aprobación de reformas clave como la laboral.

El movimiento de los dólares de ayer fue inusual, en particular en el dólar MEP, donde se vio la actividad de los que vendieron porque encontraron que la suba de tasas les permite hacer un carry trade ventajoso utilizando las LECAP a tasa fija que rinden entre 2,4% y 2,6% efectivo mensual en el corto plazo.

La sorpresa estuvo en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Allí se operaron USD 573,4 millones y el dólar mayorista cedió $2,50 (-0,2%). En ese contexto, el BCRA compró USD 83 millones que representa el triple de su promesa de adquirir 5% del volumen que se negocia. Se trató de un monto elevado, más si se considera que no hay huellas de que el Tesoro estuviera vendiendo por otra vía.

Lo que presumen fuentes del mercado es que hubo adquisiciones en bloque. Esta dinámica benefició la venta de divisas de los bancos que cubrieron posiciones de futuro donde sí se ve la mano del Banco Central interviniendo en los distintos fines de mes. El monto de negocios indica que aparecieron los dólares de las empresas a las que se les otorgó la concesión de las hidroeléctricas del Comahue. Desde que comenzó la acumulación de divisas, el Central compró USD 104 millones superando el 7% diario.

El movimiento se vio reflejado en las reservas, que crecieron USD 781 millones porque, además, se beneficiaron de la suba del oro de 1,2% que superó el techo de los USD 4.500 dólares por onza y del fortalecimiento del yuan que representa más de 40% de las tenencias del BCRA. La moneda china cotiza decididamente por debajo de los 7 yuan por dólar.

En paralelo, los dólares financieros bajaron entre 0,2 y 0,3%. El MEP finalizó a $1.498 y el contado con liquidación (CCL) a $1.540. El “blue” subió $5 a $1.520. Las tasas del Banco Central tuvieron fuertes oscilaciones entre 35% y 70%.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini subrayó que “los pasivos remunerados crecieron entre el 2 y el 5 de enero $111.812 millones por lo que se esterilizó más de lo comprado en ese período una señal de que la demanda de pesos no acompaña demasiado. En esta rueda, las tasas cortas volvieron a sentir volatilidad y la curva pesos se corrió al alza con los dólares financieros en baja, lo mismo que el mayorista. Los bonos CER se mantuvieron firmes y con tasas en pesos más altas, los break evens de inflación se incrementaron llevando la proyección de la banda superior hasta $1.904 para fin de noviembre, zona en la que opera el punto de equilibrio de la curva pesos”.

El reporte agregó que “el mercado de futuros operó un volumen menor al de la rueda anterior cerrando operaciones por unos 618.036 contratos en A3 desde los 896 mil previos. Los ajustes fueron mixtos con alzas leves desde fin de abril (inclusive) en adelante. Daría la impresión de que fue una rueda con un menor grado de intervención que en la previa y por ello las tasas implícitas se corrieron al alza acompañando al comportamiento de la curva pesos. De todos modos, el atractivo en la curva de sintéticos se mantuvo y esto sigue favoreciendo al carry trade y ayuda al BCRA”.

Por otra parte, los bonos soberanos no tuvieron variaciones a 72 horas del pago de la deuda soberana y el riesgo país bajó levemente a 562 puntos básicos.

La Bolsa no tuvo una buena rueda. En su mejor momento, el S&P Merval de las acciones líderes llegó a estar 0,6% arriba pero no se pudo mantener y cerró con bajas de 0,6% en pesos y 0,2% en dólares. El mercado estuvo a contramano de las Bolsas del mundo y de la región. Por caso, el Bovespa de San Pablo subió 1,11% y el IPSA de Santiago de Chile, 2,2%. En Nueva York, el S&P 500 aumentó 0,62% acompañando las alzas generalizadas de Europa. El índice de países emergentes, (EEM), aumentó 0,07%. El petróleo que motoriza a las acciones petroleras, anoche seguía en baja con porcentajes que excedían 2%.

Tras el cierre de la rueda, el Gobierno habría conseguido sellar el REPO con bancos internacionales que, tal como Infobae adelantó, sería de USD 1.500 millones a una tasa que ronda 9%. De esta manera, hoy depositará los USD 2.020 millones para el pago de los tenedores extranjeros de bonos soberanos que se cobrarán el viernes.

Es posible que, de concretarse, el mercado celebre la noticia este miércoles ya que hay una buena proporción de recursos propios en el pago de los USD 4.200 millones, de los cuales USD 700 millones corresponden a bonos en manos del Fondo de Garantía de la Anses y al Banco Central.