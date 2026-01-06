Economía

Vencimientos enero: cuántos dólares le faltan al Gobierno para el pago de deuda del viernes

Al martes de la semana pasada, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central estaban en USD 1.969,86 millones. La ayuda que podría recibir el ministro de Economía a última hora

El Ministerio de Economía cuenta
El Ministerio de Economía cuenta con menos de USD 2.000 millones en efectivo en sus depósitos del Banco Central.

Quedan menos de cuatro días para el pago de los vencimientos del 9 de enero por USD 4.200 millones y al ministro de Economía, Luis Caputo, aún le falta conseguir la mitad. Aunque en el mercado ya dan por descontado que se cumplirá la obligación con los bonistas, todavía resta conocer qué instrumentos financieros se utilizarán para obtener los fondos restantes.

Según el último dato disponible del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 30 de diciembre de 2025, los depósitos en dólares del Tesoro sumaban USD 1.969,86 millones, lo que representó un leve aumento respecto a los USD 1.963,48 millones del día previo.

Sobre el cierre de la semana pasada, circuló la versión de que Economía estaría negociando un préstamo con bancos internacionales por USD 2.000 millones, una de las alternativas que habían mencionado Caputo y el presidente Javier Milei. Si bien reconocieron la posibilidad de concretar el crédito, aún no hay información oficial al respecto.

En paralelo, el Gobierno podría recibir una ayuda sobre el último minuto. Como contó Infobae, este martes 6 de enero es la fecha límite para que las empresas que obtuvieron la concesión de Comahue realicen la transferencia a las arcas estatales. Fuentes oficiales involucradas en la operación confirmaron a este medio que a lo largo de la semana estará el pago de los USD 700 millones, lo que reducirá las necesidades del Tesoro para poder cubrir los compromisos de deuda en dólares.

Así, a los USD 1.969,86 millones que tiene el Tesoro depositado en el BCRA, se le sumarían los USD 700 millones provenientes de las energéticas que se quedaron con las represas. De esta manera, lo que Caputo solo debe conseguir poco más de USD 1.500 millones para cubrir los vencimientos totales del próximo viernes.

Giro al exterior

Caputo debe contar con más de la mitad de los USD 4.200 millones antes del jueves, porque debe realizar el giro al exterior. Según datos del Ministerio de Economía, de los USD 4.216 millones que vencen el 9 de enero, USD 2.567 millones corresponden a Globales (USD 1.524 millones a capital y USD 1.043 millones a intereses), mientras que los restantes USD 1.649 millones corresponden a Bonares (USD 1.187 millones a capital y USD 462 millones a intereses).

“Lo que se paga en el exterior (Globales en dólares y euros) se transfiere desde el BCRA a la cuenta del Agente de Pago (BNYM) el día hábil anterior al vencimiento”, explicó Ramiro Tosi, exsubsecretario de Finanzas y actual director de Suramericana Visión. Esto significa que el jueves 8 de enero, el equipo económico deberá contar con al menos USD 2.567 millones.

Las otras alternativas

El repo con bancos internacionales no es la única alternativa que barajó Caputo para conseguir los dólares faltantes. También cuenta con el swap con Estados Unidos y China, además de la posibilidad de concretar un “refinanciamiento el mismo día” de los vencimientos.

Del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos, Argentina solo activó USD 2.534 millones (según el Exchange Stabilization Fund - ESF - del Departamento del Tesoro norteamericano), por lo que quedan disponibles USD 17.466 millones. Del swap con China quedan USD 18.291 millones.

La opción del ‘refinanciamiento el mismo día’ dio lugar a versiones sobre una nueva colocación en el mercado de capitales o incluso en el internacional. Esto llevó a Luis Caputo a aclarar esa posibilidad. “Vamos a tratar de que no haya emisión. El objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street. ¿Lo vamos a poder lograr? Creemos que sí”, respondió Caputo en su cuenta de X ante la consulta de un seguidor. Minutos después, Milei reposteó la afirmación del ministro, en señal de respaldo político a la estrategia oficial.

Luego el funcionario planteó, en respuesta a otra consulta, que “es muy difícil que un país pueda crecer sostenidamente en el tiempo sin un mercado de capitales interno más desarrollado. Este es un punto central de mediano y largo plazo. Este gobierno, más allá de tener que lidiar con la coyuntura de corto plazo, está tratando de sentar las bases para que este período de crecimiento sea de largo plazo”.

