Dólar hoy en vivo: a cuanto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de abril

El dólar blue avanzó este jueves cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.400, unos 35 pesos o 2,5% más que en los bancos, que lo pagaron a 1.365 pesos.

El monto operado en el segmento de contado se redujo este jueves, para alcanzar los USD 390,8 millones en el segmento de contado (unos USD 23 millones menos que el miércoles y USD 140 millones debajo de la oferta del martes), donde el dólar mayorista subió 14 pesos o 1%, a $1.392 , en lo más alto desde el 7 de abril.

El sector inmobiliario en Argentina muestra señales de recuperación en la compraventa de inmuebles , con aumentos del 17,8% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor del 8% en la provincia homónima durante marzo, según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer , la periodista especializada en Economía, Belén Escobar . Estos resultados representan un cambio en la tendencia tras un inicio de año caracterizado por comportamientos mixtos y consolidan el optimismo sobre un nuevo ciclo para el mercado.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 73 ruedas consecutivas de compras de dólares en el mercado oficial a través de diferentes modalidades, incluyendo operaciones directas y acuerdos en bloque con empresas y organismos. Este jueves, la entidad sumó USD 194 millones y, en lo que va del año, el monto acumulado superó los 6.600 millones de dólares . Además, las reservas brutas volvieron a ubicarse por encima de los 46.000 millones de dólares .

El dólar mostró ayer una señal de rebote luego de otra jornada de fuertes compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ayer sumó otros 194 millones de dólares. La cotización minorista saltó a $1.415, subiendo poco más de 1 por ciento. Solo en los próximos días quedará más claro si esta aceleración en el ritmo de intervención ayuda para darle algo de impulso a la divisa , que se mantuvo prácticamente planchada incluso durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán .

El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.412,88 para la venta y $1.361,86 para la compra.

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un alza de diez pesos o 0,7% en lo que va de abril.

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