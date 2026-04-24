Economía

Dólar hoy en vivo: a cuanto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 24 de abril

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue se paga a $1.420. El BCRA lleva comprados en abril USD 2.300 millones en el mercado

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13:03 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público es ofrecido a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar minorista mantiene un alza de diez pesos o 0,7% en lo que va de abril.

El BCRA informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.412,88 para la venta y $1.361,86 para la compra.

13:03 hsHoy

El Banco Central aplica una “mini banda cambiaria” para el dólar y se consolida el pronóstico de menor inflación en abril

Ayer el BCRA compró USD 194 millones y la divisa mostró una reacción al alza. La cotización mayorista, sin embargo, se mantiene en un rango muy acotado y se consolida como ancla contra la suba de precios

El Banco Central aplica una "mini banda" para el dólar con piso en $1.350 y techo en $1.400. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Banco Central aplica una "mini banda" para el dólar con piso en $1.350 y techo en $1.400. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar mostró ayer una señal de rebote luego de otra jornada de fuertes compras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ayer sumó otros 194 millones de dólares. La cotización minorista saltó a $1.415, subiendo poco más de 1 por ciento. Solo en los próximos días quedará más claro si esta aceleración en el ritmo de intervención ayuda para darle algo de impulso a la divisa, que se mantuvo prácticamente planchada incluso durante el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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13:03 hsHoy

El Banco Central sostuvo la compra de dólares y las reservas volvieron a superar los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria adquirió casi USD 200 millones este jueves y encadenó 73 jornadas consecutivas con saldo positivo

El BCRA sumó 73 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA sumó 73 jornadas consecutivas con compra de divisas. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 73 ruedas consecutivas de compras de dólares en el mercado oficial a través de diferentes modalidades, incluyendo operaciones directas y acuerdos en bloque con empresas y organismos. Este jueves, la entidad sumó USD 194 millones y, en lo que va del año, el monto acumulado superó los 6.600 millones de dólares. Además, las reservas brutas volvieron a ubicarse por encima de los 46.000 millones de dólares.

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13:03 hsHoy

La estabilidad cambiaria impulsa la compraventa de inmuebles en CABA

El repunte de las operaciones se vincula con una mayor estabilidad cambiaria y la baja de tasas, factores que impulsan el acceso al crédito hipotecario y reactivan la demanda tras meses de caída

El sector inmobiliario muestra niveles bajos de morosidad crediticia, ya que las familias priorizan el pago de las cuotas hipotecarias

El sector inmobiliario en Argentina muestra señales de recuperación en la compraventa de inmuebles, con aumentos del 17,8% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor del 8% en la provincia homónima durante marzo, según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer, la periodista especializada en Economía, Belén Escobar. Estos resultados representan un cambio en la tendencia tras un inicio de año caracterizado por comportamientos mixtos y consolidan el optimismo sobre un nuevo ciclo para el mercado.

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13:03 hsHoy

El dólar subió en todas sus cotizaciones, pero se mantiene $300 debajo del techo de la banda cambiaria

Con escasos negocios inferiores a USD 400 millones, el tipo de cambio mayorista subió a $1.392, un máximo desde el 7 de abril. En el Banco Nación escaló a $1.415. Expectativa por mayores liquidaciones del agro y colocaciones de deuda

Las compras del BRA apuntalan la demanda en la plaza mayorista.
Las compras del BRA apuntalan la demanda en la plaza mayorista.

El monto operado en el segmento de contado se redujo este jueves, para alcanzar los USD 390,8 millones en el segmento de contado (unos USD 23 millones menos que el miércoles y USD 140 millones debajo de la oferta del martes), donde el dólar mayorista subió 14 pesos o 1%, a $1.392, en lo más alto desde el 7 de abril.

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13:03 hsHoy

El dólar blue, a 1.420 pesos

El dólar blue avanzó este jueves cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta. Para la compra, las agencias informales tomaron a la divisa a $1.400, unos 35 pesos o 2,5% más que en los bancos, que lo pagaron a 1.365 pesos.

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