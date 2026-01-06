Economía

El BCRA compró dólares por segundo día consecutivo y sumó USD 83 millones

La entidad monetaria suma compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas, en provecho de una importante recuperación del volumen en el segmento de contado. El tipo de cambio bajó a $1.490 en el Banco Nación

El BCRA sumó compras por más de USD 100 millones en las últimas dos ruedas. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central se alzó este martes con USD 83 millones por su intervención en el mercado de cambios, que significaron una emisión de pesos de unos $121.800 millones que no deberán ser esterilizados con el vigente esquema cambiario de 2026. De esta manera, la autoridad monetaria sumó USD 104 millones en las últimas dos ruedas.

Con una recuperación del monto negociado de USD 190 millones (+49,4% respecto del lunes), con USD 573,4 millones operados en el segmento de contado, el dólar mayorista cedió 2,50 pesos o 0,2%, a 1.467,50 pesos.

El BCRA definió un techo para las bandas de $1.533,91, por cuanto el tipo de cambio oficial quedó a 66,41 pesos o 4,5% de esa marca. El BCRA se quedó con el 14,5% de la oferta, una tasa por encima del 5% proyectado con el régimen presente.

Las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron en USD 787 millones, a USD 44.187 millones, un máximo desde enero de 2023.

El dólar al público retrocedió cinco pesos o 0,3%, a $1.490 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el billete minorista promedió $1.437,29 para la compra y a $1.488,32 para la venta.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital, mencionó que “el inicio de la semana mostró finalmente un saldo comprador para la autoridad monetaria. No obstante, en paralelo, se detectaron ventas del Tesoro en el Mercado Libre de Cambio, orientadas a evitar que el tipo de cambio oficial mayorista se acerque al techo de la banda cambiaria”.

“Hubo movimientos en los futuros con valores apenas por debajo de la banda superior. Las compras diarias del BCRA estuvieron alineadas con el objetivo del 5% del volumen operado, donde para poder cumplir la meta objetivo de USD 10.000 millones deberían comprar alrededor de USD 40 millones por día”, precisó Morales.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, explicó que las compras del BCRA “en el marco del nuevo esquema de bandas que implica remonetización en pesos contra acumulación de reservas”, estuvieron “en línea con el 5% del volumen operado, tal como había anticipado el BCRA en diciembre”.

“Ahora, el foco está sobre el pago de bonos del viernes, que si bien no está en duda, sí está la incógnita sobre las fuentes. En ese sentido, creemos que un mix de depósitos del Tesoro y un repo del BCRA podrían ser finalmente la combinación para enfrentar el pago. De cara al próximo, en julio de este año, la clave será continuar con la acumulación, bajar el riesgo país, para tener mayores probabilidades de poder renovar los pagos de capital en el mercado”, añadió Juan Manuel Franco.

“El BCRA comienza a llevar adelante las graduales compras anticipadas, las cuales -de venir siendo acompañadas por una mayor demanda de dinero- deberían ir remonetizando la economía y por ende mejorando el nivel de actividad. Que el dólar no se acerque al techo de la banda -así como que tampoco se caliente la inflación- podrían convertirse en los ‘termómetros’ de los operadores”, consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“Creemos que se trata de una señal positiva y que este es el camino que debería seguir el BCRA, realizando pequeñas compras diarias en el mercado”, afirmó en un reporte Max Capital.

“El BCRA parecería haber estado ofreciendo contratos futuros, dado el aumento del interés abierto y también habría estado vendiendo instrumentos dollar-linked en el mercado secundario. El BCRA parecería estar ofreciendo cobertura a través de estos dos instrumentos para evitar una presión adicional sobre el tipo de cambio. La oferta de canjear el instrumento dollar-linked que vence la semana que viene por otro dollar-linked con vencimiento a fin de enero parecería apuntar a extender la disponibilidad de cobertura y evitar presiones la semana próxima, en el marco de la licitación", observó Max Capital.

En cuanto al dólar blue, tras un arranque bajista, cuando tocó los $1.510, el billete informal rebotó por la tarde y finalizó con ganancia de cinco pesos o 0,3%, a $1.520 para a venta. En el inicio de enero el dólar marginal cae diez pesos.

