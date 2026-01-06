Pagar con Pix en Brasil: cuáles son las billeteras que ofrecen un tipo de cambio más favorable

El 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para sus pagos. Jose Lucena/TheNEWS2 via ZUMA Pr / DPA

La llegada del verano reaviva el interés de los argentinos por viajar a Brasil, y en ese contexto, Pix se posiciona como una de las herramientas más buscadas para realizar pagos durante la estadía. Desde su lanzamiento en 2020 por el Banco Central de Brasil, este sistema de transferencias instantáneas cambió la manera en que residentes y turistas afrontan sus gastos cotidianos.

A diferencia de los métodos tradicionales, no exige intermediarios ni tarjetas bancarias, lo que elimina costos adicionales y simplifica las operaciones. Para los argentinos, representa la oportunidad de pagar en pesos con conversión automática a reales, accediendo a un tipo de cambio que suele ser más conveniente que el oficial o el aplicado por las tarjetas internacionales.

Según el relevamiento Monitor kamiPay, realizado por la firma internacional Netquest, el 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para sus pagos, superando al uso de efectivo (49%) y de tarjetas (45,7%).

El informe destaca que el 80,6% de quienes emplean la plataforma lo hace para al menos la mitad de sus consumos en el país vecino, y el 40,5% planea cubrir casi todos sus gastos mediante este sistema.

El uso de Pix supera al efectivo. Foto: pngtree

El impacto del tipo de cambio y el ahorro asociado a la modalidad son factores determinantes para el 32,3% de los encuestados, mientras que el 70,3% señala la facilidad operativa como la razón principal para elegir esta opción.

Actualmente, diversas billeteras digitales argentinas se aliaron con proveedores tecnológicos como kamiPay para ofrecer la integración con Pix. Aparecen en esta lista empresas como Prex, Belo, Lemon, Cocos, Takenos, Fiwind, Decrypto entre otras que ya ofrecieron el servicio desde el verano pasado.

Algunas apps suman la chance de pagar con Pix con fondos que rinden intereses hasta el momento de la compra. Cocos, que acaba de lanzar el programa “Juntá Cocos” para acumular beneficios con cada operación, permite comprar con Pix con pesos o dólares colocados en fondos comunes de inversión, lo que genera rendimientos. Lemon dispone del pago con Pix a través de pesos o de criptodólares (USDT) que en ambos casos rinden intereses. En estos casos se puede “fondear” la cuenta con la que se va a pagar con Pix aprovechando el rendimiento de la inversión.

Para esta temporada, hubo novedades. Se sumaron a Pix billeteras como Personal Pay, Mercado Pago, Ualá y Brubank. También habilitó los pagos Pix Banco Galicia, que permite usar el QR en Brasil desde la app de la entidad mediante la vinculación a una caja de ahorro en dólares.

Estas plataformas permiten a los usuarios generar transferencias instantáneas mediante Pix desde su saldo en pesos argentinos o en dólares, ya sea escaneando un código QR o ingresando una “llave Pix”, sin la necesidad de comprar reales de forma manual ni afrontar el 30% de recargo impositivo asociado al uso de tarjetas en el exterior.

Hoy, el tipo de cambio que ofrecen estas billeteras digitales varía y generalmente se alinea con la cotización del dólar financiero (MEP), superando las alternativas oficiales. Por ejemplo, Dolarapp ofrece R$ 1 = $283,93, seguida por Cocos (R$ 1 = $284,26) y Global66 (R$ 1 = $284,90).

Satoshi Tango y Mercado Pago presentan valores de R$ 1 = $286,07 y R$ 1 = $287,01 respectivamente, mientras que Astropay (R$ 1 = $287,48) y Wayni (R$ 1 = $288,50) mantienen ofertas competitivas.

En niveles intermedios aparecen billeteras como Ripio (R$ 1 = $290,82), Decrypto (R$ 1 = $291,00), Prex (R$ 1 = $291,25), Ualá (R$ 1 = $291,39), Lemon (R$ 1 = $292,46, con notas sobre comisiones extra), Plus (R$ 1 = $292,89) y Fiwind (R$ 1 = $293,72).

Las opciones menos competitivas, según la tabla, corresponden a Caipi (R$ 1 = $295,42), Belo (R$ 1 = $295,99), Brubank (R$ 1 = $296,65) y P2P.me (R$ 1 = $301,02).

Por supuesto, todas estas cotizaciones tienen variaciones constantes y la tabla se modifica a diario.

El 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para sus pagos. REUTERS/Pilar Olivares

La diferencia entre billeteras puede representar un ahorro considerable durante una estadía prolongada o para consumos elevados. Por eso, el análisis del tipo de cambio ofrecido y los eventuales beneficios como cashback o comisiones reducidas resulta central para quienes planifican sus gastos.

Las aplicaciones muestran en tiempo real el valor de la moneda brasileña y su equivalente en pesos antes de confirmar el pago, lo que permite tomar decisiones informadas en cada transacción.

La seguridad y la amplia aceptación en comercios refuerzan la elección por Pix: el 28,9% de los usuarios lo menciona entre sus principales ventajas. Desde grandes cadenas hasta pequeños vendedores ambulantes aceptan esta forma de pago, facilitando las compras cotidianas en todo el territorio brasileño.