Se derrumbó el plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Los bancos digitales y regionales ofrecen las tasas de plazo fijo más altas del mercado, superando ampliamente a las entidades tradicionales

El sistema financiero argentino exhibe una marcada dispersión en las tasas de interés que ofrecen los bancos por los depósitos a plazo fijo tradicionales, en un contexto donde el rendimiento de este instrumento pierde atractivo frente a la inflación. Las cifras actuales muestran que la tasa más alta disponible para depósitos a plazo fijo ronda el 24,25% anual, un valor lejos de cubrir la suba de precios observada en los últimos meses. La comparación entre las principales entidades revela diferencias notables tanto en las tasas como en los montos que se pueden obtener por colocar un millón de pesos.

El relevamiento de tasas de plazos fijos entre bancos públicos, privados y digitales muestra un amplio abanico de opciones. En el segmento de grandes bancos, Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa de 17,5%, lo que permite obtener $1.014.383,56 al vencimiento de un depósito de $1 millón. Esta remuneración se encuentra entre las más bajas del sistema. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. paga 18,25%, equivalente a $1.015.000, mientras que Banco BBVA Argentina S.A. eleva la tasa a 18,75%, con un rendimiento de $1.015.410,96. En contraste, Banco Santander Argentina S.A. se ubica con una de las tasas más bajas del segmento, en 15%, lo que permite alcanzar $1.012.328,77.

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Entre los bancos públicos provinciales, Banco de la Provincia de Buenos Aires otorga 19,5%, uno de los valores más altos entre los grandes jugadores, con un rendimiento de $1.016.027,40. Banco de la Ciudad de Buenos Aires paga 17%, mientras que Banco Credicoop Cooperativo Limitado y Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. igualan la tasa de 17,5%. Por su parte, Banco Macro S.A. informa una tasa de 18%, que deja el monto final en $1.014.794,52.

El universo de bancos regionales y digitales presenta tasas considerablemente superiores a las de las entidades de mayor tamaño. Banco Masventas S.A., Banco Voii S.A. y Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. lideran el ranking, con tasas de 24%, 24% y 24,25% respectivamente. Estos valores permiten que un depósito de un millón de pesos rinda hasta $1.019.931,51 en el caso de Crédito Regional. Banco Meridian S.A. y Banco CMF S.A. también se destacan, con 23,5% y 23,25%, que arrojan montos finales de $1.019.315,07 y $1.019.109,59. Otras entidades como Banco Bica S.A., Banco Mariva S.A., Banco del Sol S.A. y Reba Compañía Financiera S.A. ofrecen tasas de entre 22% y 23%, con rendimientos en torno a $1.018.000. Este grupo incluye también a Bibank S.A. y Banco Provincia de Tierra del Fuego, que presentan tasas de 21%.

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El segmento de bancos medianos y cooperativos muestra valores intermedios. Banco de la Provincia de Córdoba S.A. paga 20,75%, con un rendimiento de $1.017.054,79. Banco Dino S.A. y Banco Julio Sociedad Anónima coinciden en 20%. Banco Hipotecario S.A. eleva la tasa a 21,5%, mientras que Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco del Chubut S.A. y Banco Patagonia S.A. se ubican entre 16% y 18,5%.

La dispersión de tasas no sólo responde a la política comercial de cada entidad, sino también a la segmentación entre clientes y no clientes, la modalidad digital y la competencia entre bancos regionales y entidades tradicionales. En la práctica, las tasas más altas suelen estar disponibles en bancos digitales, entidades regionales o compañías financieras que buscan captar nuevos fondos. Estas opciones presentan requisitos de apertura y operación online, lo que facilita el acceso desde cualquier punto del país.

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El cálculo del rendimiento para un depósito de $1 millón refleja con claridad el impacto de la tasa de interés sobre el ahorro. El escalón más bajo, representado por Banco Santander Argentina S.A., deja el saldo final apenas por encima de $1.012.000, mientras que en el caso de Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. el monto supera los $1.019.900. La diferencia de $7.600 entre ambas opciones puede resultar significativa en el contexto actual, donde la inflación supera la tasa de interés ofrecida por todos los bancos relevados.

La comparación de estas cifras con la evolución del índice de precios al consumidor permite dimensionar la pérdida de poder adquisitivo. El IPC subió cerca de 32,4% entre abril de 2025 y abril de 2026, mientras que la tasa más alta de plazo fijo se ubicó en 24,25%. Así, ningún banco logra igualar el ritmo de la inflación con las tasas vigentes para depósitos a plazo tradicional.

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El análisis también muestra que los bancos más grandes y de mayor presencia nacional se ubicaron en la franja más baja del ranking de tasas, mientras que las entidades regionales y digitales ofrecieron mejores condiciones. El acceso a estos instrumentos digitales permite que los ahorristas puedan buscar alternativas de mayor rendimiento, aunque los montos mínimos y los requisitos de apertura pueden variar.

En síntesis, el mercado de plazos fijos presenta una amplia brecha entre las tasas más bajas y las más altas, con diferencias de hasta 9 puntos porcentuales y rendimientos finales que pueden variar en casi $8.000 por cada millón invertido. Las condiciones para acceder a las tasas más altas suelen requerir operar con bancos digitales o regionales y cumplir con requisitos específicos, como la apertura online o la residencia en determinadas provincias. Las entidades tradicionales, por su parte, mantienen tasas por debajo del promedio del mercado, lo que limita el atractivo de sus productos en el contexto actual.

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