El gobierno porteño busca equilibrar los requisitos entre los taxis y las apps de viajes: qué cambios se implementarán

En busca de equilibrar las condiciones de ambos servicios, el Gobierno de CABA aplicará nuevas normas para servicios de aplicación y también de taxis

El crecimiento del servicio de viajes por aplicación ha cambiado el modo del trasladarse en las grandes ciudades como Buenos Aires. Desde hace 10 años, para muchos ciudadanos, este método se fue convirtiendo cada vez más en el segundo medio de transporte más usado después del automóvil propio ante el aumento de los costos asociados con el uso y mantenimiento de un vehículo particular.

Sin embargo, ese mismo costo se trasladó también a los choferes de las empresas que trabajan con los servicios de aplicación, y en el último tiempo se han registrado más quejas por el estado de los vehículos y las condiciones de uso. De acuerdo a las cifras de las propias empresas, en el último año más de 10.000.000 de personas eligieron este sistema de transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

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Este crecimiento generó una polarización mayor de la oferta en desmedro de los tradicionales taxis y remises, que por normativa deben cumplir algunas condiciones que no se aplican a los choferes de las aplicaciones.

En un intento por regularizar el funcionamiento tanto de este sistema y equilibrar las condiciones frente a los taxis, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció un paquete de reformas que será implementado mediante decretos, resoluciones y un proyecto de ley que será enviado a la Legislatura porteña. El paquete de medidas incluye unas 18 modificaciones entre cambios regulatorios, eliminación de trámites y nuevas obligaciones para los conductores.

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El sistema de viajes por aplicación hace más fue utilizado por más de 10.000.000 de personas el último año en la ciudad de Buenos Aires

Servicios de viajes por aplicación

Una de las principales medidas es la de hacer obligatoria la conducción con licencia profesional habilitante y no solo con la licencia particular. Para eso se implementará un sistema de trámite abrevado que permita tramitar más rápidamente esa licencia sin afectar el trabajo de los choferes. Además se establecerá un plazo de 90 días para adecuarse a las nuevas reglamentaciones.

Esta decisión también impactará en la edad mínima de los choferes, que ahora pasará a ser de 21 años, como consecuencia de la misma medida de la licencia profesional, ya que la Ley Nacional de Tránsito 24.449 así lo dispone entre los requisitos para obtenerla en todo el país.

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Además, se exigirá una póliza de seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria al día, algo que debería cumplirse pero que se revisará especialmente en los autos que trabajen con aplicaciones.

Nuevas normas para taxis

Aunque sea algo que no se cumple en la actualidad, la nueva normativa buscará facilitar y simplificar las condiciones para los choferes de taxis, que han visto visiblemente reducido su universo de clientes con la llegada de las nuevas empresas de aplicaciones. Así, entre una de las curiosas modificaciones se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de conducir con camisa durante el servicio.

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Cada vez más taxis adoptan el sistema de aplicación para complementar sus ingresos

También hay otras modificaciones como el reemplazo de credenciales físicas actuales por credenciales digitales o la eliminación de la exigencia de turnos fijos.

Sin embargo, una de las que quizás tengan mayor impacto en los choferes es que ya no será obligatorio presentar escribano público para la transferencia de licencias. La reforma habilitará, además, el uso de vehículos familiares de hasta ocho plazas y reducirá la capacidad mínima exigida para permitir autos más chicos y económicos como los que hay en el actual mercado automotor.

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Esta medida permitirá que se puedan incorporar a la flota de taxis los vehículos tipo SUV con tres filas de asientos o las minivans con esa capacidad, algo que no se veía en las calles porteñas, pero también permitirá incluir autos pequeños como los Renault Kwid, Fiat Mobi o incluso los JMEV Easy y BYD Dolphin Mini 100% eléctricos al transporte individual de pasajeros con chofer.

Los taxistas también tendrán otros beneficios como por medio del proyecto de ley para la Simplificación del Sistema de Taxis que se enviará a la Legislatura en los próximos días y que incluirá:

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La eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).

Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.

Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

Sin embargo, tanto para choferes de aplicaciones como para los de automotores con taxímetro, algunas de estas modificaciones no tendrán impacto, ya que aproximadamente el 10% de los viajes de taxis se hacen gracias al uso dual del sistema de aplicación que han adoptado los choferes. Como dato adicional, una sola de las empresas (Uber), la más relevante del mercado, tiene más de 17.000 taxistas asociados a su compañía.