Reales, tarjeta y Pix: cómo conviene pagar en Brasil durante el verano 2026

Las cotizaciones de Pix varían según la aplicación, pero suelen superar al dólar blue y al tipo tarjeta en conveniencia (Pixabay)

El crecimiento del turismo argentino en Brasil transformó el modo de afrontar gastos cotidianos para quienes viajan a ese país. La irrupción de Pix, el sistema de pagos instantáneos brasileño, impactó en el uso de billeteras digitales argentinas y desplazó progresivamente al efectivo y a las tarjetas como método preferido. Esta tendencia se consolida en una temporada de verano en la que aumentó el flujo de turistas y las opciones de pago se diversificaron, con variaciones relevantes en los tipos de cambio.

El 61% de los argentinos que viajan a Brasil utiliza Pix para pagar productos y servicios, superando tanto al efectivo (49%) como a las tarjetas (45,7%). Según los datos del Monitor kamiPay, un relevamiento entre más de 6.200 viajeros realizado por la firma internacional Netquest, el 80,6% de los usuarios de Pix lo emplea para pagar al menos la mitad de sus consumos, y el 40,5% planea usarlo para prácticamente todos sus gastos del viaje.

Brasil recibió 3,6 millones de viajes desde Argentina en 2024, mientras que solo entre enero y octubre de 2025 la cifra aumentó a 4,84 millones. El crecimiento de la temporada de verano 2024/2025 fue del 92% respecto al verano anterior, pasando de 1,08 a 2,08 millones de viajes. Estos datos muestran una demanda en alza y un interés sostenido por parte de los argentinos en los destinos brasileños.

Las billeteras digitales argentinas incorporaron el sistema Pix a través de alianzas tecnológicas con proveedores como kamiPay. Entre las apps que permiten pagar con Pix se encuentran Mercado Pago, Ualá, Prex, Belo, Lemon, Cocos, Takenos, Fiwind, Decrypto y Plus. Además, en la última temporada se sumaron opciones nuevas como Personal Pay y Brubank. Estas soluciones posibilitan que los viajeros paguen directamente en reales desde su saldo en pesos argentinos utilizando el escaneo de un código QR o ingresando una “llave Pix”, sin necesidad de comprar reales manualmente ni de afrontar las retenciones e impuestos que afectan a los pagos con tarjeta.

El tipo de cambio que aplican estas billeteras digitales varía constantemente y suele ubicarse en un rango similar al dólar financiero (MEP), resultando más conveniente que el tipo de cambio oficial o el de la tarjeta. La app muestra el monto en reales y el valor equivalente en pesos argentinos al momento de pagar, permitiendo que el pago se debite directamente del saldo en pesos o dólares. El beneficio económico asociado al tipo de cambio y al ahorro es relevante para el 32,3% de los consultados en el Monitor kamiPay.

La facilidad operativa constituye el principal motivo de preferencia por Pix, según el 70,3% de los usuarios. El pago directo desde el celular, la rapidez del proceso, la ausencia de fricciones y la independencia respecto a medios de pago tradicionales integran los factores más valorados. Además, la seguridad y la amplia aceptación en comercios, con el 28,9% de menciones, refuerzan el atractivo de este método.

El uso de Pix se extiende al período previo al viaje: uno de cada cuatro turistas lo utiliza antes de llegar a destino para pagos anticipados como reservas o transportes desde Argentina. Esta posibilidad, habilitada por las “llaves Pix” asociadas a teléfonos, correos electrónicos o documentos, permite operar sin exponer información financiera sensible. El perfil de los usuarios muestra una adopción transversal, sin diferencias significativas por género, y con un mayor uso en el grupo de 35 a 44 años (49,8%), seguido por los adultos de 45 a 54 años (46,5%). En los mayores de 55 años el porcentaje desciende a 40,8%, quienes tienden a preferir tarjeta o efectivo.

La difusión de Pix se sustenta en la recomendación personal: el 66% de los usuarios lo conoció por referencias directas, mientras que la publicidad (48,6%) y la investigación propia (26,6%) cumplen roles secundarios.

El sistema de pagos instantáneos Pix nació en 2020 por iniciativa del Banco Central de Brasil. Permite transferencias entre cuentas en segundos, cualquier día y hora, desde una cuenta corriente, de ahorro o de prepago. En la práctica, todos los comercios de Brasil aceptan Pix, desde supermercados hasta vendedores ambulantes en la playa. Para que un argentino pueda usar Pix sin cuenta bancaria brasileña, necesita una billetera digital argentina que integre este servicio. Apps como Belo y Fiwind lo ofrecen a través de la conversión de pesos o criptomonedas en reales, con equivalencia en moneda estable (USDT).

La discusión sobre cuál es la moneda óptima para llevar a Brasil persiste. Muchos viajeros desaconsejan llevar pesos argentinos por el bajo valor que reciben fuera de la frontera. El dólar billete es una opción para quienes prefieren operar en efectivo y cambiar en destino, aunque implica riesgos asociados a portar grandes sumas. Según relevamientos de agencias de turismo, en en Río de Janeiro se pagan 5,55 reales por dólar, un tipo de cambio considerado conveniente, mientras que en el nordeste la cotización descendía a un rango entre 5,10 y 5,30 reales por dólar.

Una persona paga usando su teléfono celular con el modo de pago electrónico instantáneo conocido como PIX, en una tienda en Río de Janeiro (Reuters)

El uso de tarjeta de débito no es aconsejado por turistas e influencers, quienes remarcaron que debita dólar turista y se encarece por los recargos impositivos. La tarjeta de crédito puede ser una alternativa si el usuario cancela el resumen en dólares adquiridos a valor oficial, lo que demanda atención y algo más de complejidad.

La comparación de tipos de cambio es clave para definir la conveniencia de cada método de pago. El real oficial se ubica en $273,00, el real blue en $292,00 y el real tarjeta en $354,90. Los valores de Pix varían por proveedor: Belo aplica un tipo de cambio de $287,19 por real, Prex de $280,42 y Mercado Pago de $279,51. La plataforma Compara Pix relevó cotizaciones de diferentes billeteras: Global66 ($275,82), Cocos ($276,74), Wayni ($276,93), Astropay ($277,28), Dolarapp ($277,42), Ualá ($284,14), Decrypto ($285,15), Plus ($285,16), Fiwind ($285,21), Caipi ($287,40), Lemon ($288,49), Brubank ($289,40) y P2P.me ($293,69).

El método más barato de pago resulta el uso de tarjeta de crédito si se cancela el saldo del resumen siguiente con dólares oficiales adquiridos por home banking o en el banco, accediendo así al tipo de cambio oficial. Esta opción demanda una gestión adicional por una ganancia que no es tan grande. El pago mediante Pix, según el proveedor, se ubica apenas por encima en el tipo de cambio, pero no aplica el recargo del 30% como ocurre con los pagos con tarjeta de crédito abonados en pesos ni con la tarjeta de débito, que aplica el recargo de inmediato. El real blue resulta una de las alternativas más caras, mientras que el real tarjeta representa el costo más elevado por los recargos impositivos.

Las apps y billeteras que ofrecen pago con Pix constituyen la opción más elegida por los turistas argentinos por su accesibilidad, su funcionamiento digital y la posibilidad de esquivar los sobreprecios del sistema formal e informal. La ampliación de la oferta de plataformas, la sencillez de uso y la transparencia en la conversión de moneda contribuyen a consolidar este método en la temporada alta.