Por qué se vendió menos del 20% del cupo de autos híbridos y eléctricos habilitado en 2025

Las demoras en implementar el cupo y en fabricar y traer los autos desde Asia generó que el 80% del cupo 2025 todavía no se haya vendido. (Chinatopix via AP)

El cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos que habilitó el Gobierno argentino para poder importar vehículos de países de extrazona sin pagar el arancel del 35% que corresponde por su procedencia fue una de las grandes noticias del mercado automotor en 2025.

Sin embargo, entre la implementación de esta medida y los tiempos de producción y transporte de los vehículos desde Asia (China el 80%) hasta la Argentina, el resultado no tendrá un impacto significativo en el mercado ni mucho menos, ya que al 31 de diciembre, se patentó menos del 20% de los autos del cupo 2025.

Sin cifras oficiales emitidas por el Gobierno, el detalle de los vehículos vendidos surge de los registros del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), la entidad que publica mensualmente la cifra de autos 0 km que se venden en el mercado. Ese informe señala que hasta el último día del año se patentaron 8.524 autos híbridos y eléctricos del cupo 2025, exactamente un 17% del total disponible.

Si bien la reglamentación de este programa del Gobierno permite que los vehículos de cada año puedan nacionalizarse hasta el 31 de enero del año siguiente, esa variable implica que, al menos en este primer año, prácticamente 80% del volumen de unidades pase a las estadísticas de 2026.

El BJ30 híbrido 4x2 fue el auto del cupo más vendido en 2025, gracias en parte a haber llegado con mayor anticipación a sus competidores

Los autos más vendidos del cupo

El detalle al que accedió Infobae muestra que el modelo del cupo que más autos patentó en 2025 fue el BAIC BJ30 4x2 híbrido, del que registraron 1.961 unidades. Si bien el total de vehículos patentandos de ese modelo supera la barrera de 2.300 unidades, las 4x4 no están dentro del cupo y no debe contemplarse en esta ecuación.

El segundo modelo más patentado fue el Haval Jolión híbrido, un auto perteneciente a la marca china Great Wall Motors, del que se patentaron 1.383 unidades, justo por delante de su “hermano mayor”, el Haval H6 híbrido, que alcanzó las 1.245 unidades.

El cuarto vehículo fue uno de los primeros que estuvo disponible en el mercado argentino, el Renault Arkana Mild-Hybrid, ya que Renault había decidido importarlo antes que se reglamentara el cupo. Este auto, que se fabrica en Corea del Sur, vendió 1.164 unidades.

El Renault Arkana Mild-HYbrid entró al país antes que se lance el programa del Gobierno. Eso permitió que hubiera stock de unidades inmediatamente

Completando el Top 5 de los autos más vendidos del cupo fue el Chery Tiggo 4 con 705 unidades del modelo más accesible de los 3 que trajo la marca china que ahora es importada por el grupo Corven.

La lista continúa con la nueva versión híbrida del Ford Territory, que ingresó a mediados de noviembre, y que tras su primer mes completo patentó 352 unidades de las 2.800 importadas en 2025.

Luego aparece el primer BYD, señalado como el fabricante que mayor volumen de autos venderá en 2026, que patentó 326 automóviles del B-SUV híbrido Song Pro; el Chevrolet Spark EUV, el auto 100% eléctrico más vendido del año con 206 unidades; el Chery Tiggo 7 con 200; el BYD Dolphin Mini 100% eléctrico con 175, y el BYD Yuan Pro con 169 unidades.

Más allá de los diez modelos más vendidos, el cupo tuvo también 168 autos del Fiat 600 Mild-Hybrid, 140 del MG ZS y 130 del pequeño MG 3 ambos híbridos, 40 unidades del Baic EU5 Plus 100% eléctrico, 36 autos del Great Wall Ora 3 también completamente eléctrico, 35 del Jetour T1, 21 unidades del Chery Tiggo 8 y del DFSK E5, y 16 autos del modelo Changan CS55. Con menos de 10 unidades quedaron JAC JS6 y S3, GAC Ekmoo y GS8, XEV Yoyo, Skywell BE11, Arcfox T5, Jac E30X y JMEV Easy 3.

El caso del Ford Territory es una muestra de la situación del mercado. Entró en noviembre y en diciembre las ventas son menores de lo normal por la estacionalidad, pero en enero se esperan muchos patentamientos

Cómo funciona el cupo

Se trata de un programa diseñado por Federico Sturzenegger en su rol de Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y puesto en práctica por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que tendrá una duración inicial de cinco años, incluyendo 2025 y hasta 2029.

Esto es así porque en junio de ese año vence el actual Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) con Brasil, que establece la importación y exportación de automóviles entre ambos países sin arancel alguno, y la alícuota del 35% para los que provengan desde otras regiones fuera del Mercosur.

El móvil para crear este programa de incentivos es esencialmente el de generar una mayor competencia en la oferta de vehículos 0 km en el mercado que permita bajar los precios de los autos que se venden en Argentina. En una segunda instancia, promover la movilidad sustentable que era casi inexistente y que no tiene ningún beneficio excepto el de no pagar impuesto automotor (patente) en los primeros años desde el alta de las unidades, aunque esto no ocurre en todas las provincias argentinas sino sólo en algunas.

Por ese motivo, el Gobierno estableció un precio máximo de USD 16.000 FOB (libre de gastos e impuestos en puerto de embarque), que traducido al costo final en el puerto argentino se transforma en unos USD 32.000.

Los autos 100% eléctricos totalizaron 1.279 unidades, muchas de las cuales están fueran del cupo. A esos deben sumarse los híbridos que no están contemplados en el informe del SIOMAA

El impacto en el mercado

En principio, y como ecuación inicial que se trazó al conocerse la concreción del cupo 2025, las 50.000 unidades representarían aproximadamente un 12% del mercado, ya que en 2024 se patentaron 414.000 vehículos 0 km. Sin embargo, con el crecimiento del 47,8% que se registró durante 2025, esas 50.000 unidades pasaron a representar un 9%.

Pero como el programa se anunció con el año ya empezado, y las dos licitaciones fueron en marzo y junio, entre la aprobación del volumen de unidades de cada marca que se presentó, el encargue de producción a la planta del país que los fabrica, el viaje y la nacionalización, en 2025 no llegaron todos los autos antes de diciembre, y de los que llegaron, no se vendieron todos. De hecho, los 8.524 autos patentados apenas representan el 1,4% del total de ventas del año.

Los números finales del 2025 registraron 612.178 autos 0 km patentandos en 12 meses. Los 8.524 del cupo son un 1,4%

En función de ese retraso en la puesta en funcionamiento del primer año del cupo, la Secretaría de Industria y Comercio adelantó la licitación correspondiente a 2026 a septiembre, de modo tal de permitir que las marcas puedan recibir la mayoría de los vehículos en el mismo año calendario.

Así, cuando termine 2026, probablemente los autos híbridos y eléctricos que no paguen arancel de importación sean casi 90.000, y representen una cuota del mercado superior al 13% sobre un estimado de 700.000 unidades totales como la que se proyecta en la actualidad.

Pero ese número tampoco será real porque estará “inflado” por el excedente de 2025. La relación autos totales versus autos del cupo se podría ver recién en 2027, en el que el impacto de este programa sería de 7% ante un eventual mercado total de 730.000 unidades.