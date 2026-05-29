Arde la interna de la Sociedad Rural: el principal competidor de Nicolás Pino lo acusó de protagonizar una “estafa a los socios”

Marcos Pereda, actual vicepresidente, reclama el respeto a los límites estatutarios y acusa a su rival de incumplir los acuerdos

La disputa por la presidencia de la Sociedad Rural Argentina (SRA) ingresó en una fase de máxima tensión. En las últimas horas, Nicolás Pino, actual presidente de la entidad, anunció su candidatura para un nuevo mandato, lo que generó un fuerte rechazo de su principal adversario interno, Marcos Pereda, actual vicepresidente y aspirante opositor de cara a las elecciones previstas para septiembre. La controversia se intensificó tras las declaraciones públicas de Pereda, quien acusó a Pino de desconocer los límites fijados en el estatuto y de vulnerar los acuerdos internos.

El escenario electoral en la SRA se encuentra marcado por profundas diferencias. El lanzamiento de la campaña de Nicolás Pino para alcanzar la reelección coincidió con un contexto de alta tensión interna dentro de la organización. El anuncio, realizado días atrás, puso en evidencia la existencia de disputas previas y marcó el inicio formal de una campaña que, según fuentes de la propia entidad, será una de las más controvertidas de los últimos años.

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El principal punto de conflicto radica en la interpretación de las modificaciones estatutarias recientes. Marcos Pereda, en su rol de vicepresidente y competidor directo, recordó que “desde que Nicolás Pino asumió como presidente de la SRA hubo varias modificaciones al estatuto. La última estableció el límite de 3 mandatos consecutivos.” Según el dirigente, ese plazo “se cumplió”, por lo que la postulación de Pino para un “4to mandato” implica, para Pereda, una estafa a los socios. La denuncia expone la preocupación de un sector de la dirigencia por el respeto a las reglas y la transparencia institucional.

Las elecciones de septiembre definirán el futuro de la SRA en un contexto de alta tensión y debate sobre la institucionalidad

La reacción de Pereda se expresó a través de sus redes sociales, donde detalló: “Aunque la dibuje, los socios sabemos que ese plazo se cumplió. Al anunciar su postulación para un 4to mandato, termina por configurar la estafa a los socios que veníamos advirtiendo.” La declaración, ampliamente difundida, desató una ola de comentarios y multiplicó la atención sobre el proceso electoral en la SRA. El dirigente agregó: “Nadie debe creerse dueño de ninguna institución. Nadie debe violentar los acuerdos ni romper las reglas.” En esa línea, enfatizó que “Pino acordó con los socios el tope de 3 mandatos. Se olvidó de avisarles que eso corre para todos menos para él. Es la burla más flagrante.”

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El tono de la disputa escaló cuando Pereda interpeló de manera directa a Pino, sugiriendo: “Ahora que sos candidato, vas a abrir tus redes sociales a los comentarios? Es un ejercicio democrático que te aconsejo.” El mensaje apuntó a la necesidad de generar espacios de debate abiertos y transparentes, en un contexto donde la conducción de la organización enfrenta cuestionamientos sobre su apego a los mecanismos democráticos internos. Pereda concluyó su intervención recordando: “No te olvides de que en el campo respetamos la palabra.”

El trasfondo de la controversia involucra no solo una diferencia personal sino una discusión acerca del futuro de la SRA y la vigencia de sus normas de gobierno. La decisión de Nicolás Pino de buscar un nuevo mandato desafía el entendimiento de un sector de los socios sobre los límites establecidos. El estatuto, según el relato de Pereda, establece que ningún presidente puede permanecer más de tres períodos consecutivos al frente de la institución. Este punto se transformó en el eje de la campaña opositora, que acusa al oficialismo de intentar perpetuarse en el poder y de desoír los compromisos asumidos.

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La SRA, una de las entidades más influyentes del sector agropecuario argentino, atravesó en los últimos años diversas adaptaciones en sus normas internas. Las modificaciones al estatuto respondieron, según sus impulsores, a la necesidad de modernizar la organización y garantizar una alternancia ordenada en la conducción. La polémica en torno al límite de mandatos reavivó el debate sobre la representatividad y el respeto a la institucionalidad dentro del organismo.

Nicolás Pino busca un cuarto mandato como presidente de la Sociedad Rural Argentina en medio de fuertes cuestionamientos internos

El calendario electoral de la SRA marca el mes de septiembre como la fecha clave para la definición de la nueva conducción. En ese marco, la campaña de Marcos Pereda se posiciona como la principal alternativa al actual oficialismo. Su discurso se centra en la defensa de los principios estatutarios y en la denuncia de prácticas que, según su visión, atentan contra la legitimidad del proceso. El dirigente busca capitalizar el descontento de una parte de los socios y proyecta una imagen de renovación frente a la continuidad que propone Pino.

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Hasta el momento, la actual conducción de la SRA no emitió una respuesta pública detallada a las acusaciones de Pereda. El clima interno se mantiene enrarecido y crece la expectativa por el desarrollo de la campaña en las próximas semanas. Los socios de la entidad, atentos al desenlace, observan con preocupación la escalada de la disputa y el impacto que pueda tener sobre la cohesión y el prestigio institucional de la SRA.

La pugna por la presidencia de una de las principales entidades del agro argentino se desarrolla bajo la mirada de un sector productivo que enfrenta desafíos económicos y políticos. La elección de septiembre no solo definirá el nombre del próximo presidente sino también el rumbo de la organización en una etapa caracterizada por la búsqueda de consensos y la necesidad de fortalecer la institucionalidad.

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