Crece el debate por la medición de pobreza del Indec: a cuánto llega según cálculos alternativos y por qué la discuten

En un contexto de alta volatilidad inflacionaria durante los últimos años, la pobreza medida por el Indec exhibió oscilaciones extremas

Ante la fuerte caída de la pobreza en el último año, distintos analistas vienen advirtiendo que existen cuestiones metodológicas que explican en gran medida la magnitud de la mejora reflejadas en las estadísticas del Indec. Según estimaciones privadas, la tasa de pobreza se ubicaría más cerca del 40 por ciento.

Uno de los primeros en señalar el fenómeno fue el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. “Los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social“, aseguraron tras la última publicación oficial.

”Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el Indec debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas“, recomendaron desde la UCA.

En este marco, la consultora Equilibra se sumó a la discusión y recalculó la incidencia de la pobreza en Argentina entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2025, atendiendo la actualización de la canasta básica total a partir de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/2018 y la corrección por subdeclaración de ingresos relevados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Analistas ponen el foco sobre un pico en el registro de ingresos antes subdeclarados (Indec)

“Hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”, repiten en el gobierno de Javier Milei. Pero desde la UCA, Equilibra y otros sectores ponen el foco en una mejora en el registro de ingresos no laborales introducido en la metodología de la EPH que hace que recursos de las familias que antes pasaban por debajo del radar hoy formen parte del relevamiento.

En un contexto de alta volatilidad inflacionaria durante los últimos años, la pobreza medida por el Indec exhibió oscilaciones extremas: pasó del 35,2% entre octubre de 2021 y marzo de 2022, se aceleró hasta el 52,9% en el primer semestre de 2024 y luego descendió al 31,6% en el primer semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018.

“Pero, ningún indicador relevante asociado a la pobreza mostró una mejora tan significativa”, destacó Equilibra.

Los resultados del estudio muestran que la reducción reciente de la pobreza se mantiene, aunque con menor magnitud: entre el primer semestre de 2024 y el primer semestre de 2025, la pobreza cae entre 14,2 y 16,4 puntos porcentuales, frente a los 21,3 puntos porcentuales que arroja la medición oficial.

En comparación con el último semestre de la gestión de Alberto Fernández, se estima una disminución de la pobreza de entre 2 y 3,5 puntos porcentuales, muy por debajo de la caída informada por el Indec (8,3 puntos porcentuales).

Asimismo, la tasa de pobreza del primer semestre de 2025 se ubica en niveles similares a los del último semestre de la presidencia de Mauricio Macri, mientras que en la serie oficial la incidencia resulta más de 3 puntos porcentuales inferior a la registrada en ese período.

La tasa de pobreza del primer semestre de 2025 se ubica en niveles similares a los del último semestre de la presidencia de Mauricio Macri. REUTERS/Mariana Nedelcu

En el informe de Equilibra se plantean dos hipótesis sobre los determinantes de la alta volatilidad de la serie oficial de pobreza. Por un lado, una canasta desactualizada, basada en los ponderadores de la ENGHo 2004/2005, habría afectado el nivel y, en menor medida, la dinámica de la pobreza en contextos de alta inflación y cambios en los precios relativos.

Por otro lado, una mejora en la captación de ingresos de la EPH: el ratio de captación de ingresos —a partir de la comparación entre los ingresos relevados por la encuesta y los registros administrativos— mostró una tendencia declinante hasta el tercer trimestre de 2023 y luego una mejora significativa, alcanzando niveles récord desde 2018, lo que modifica sustancialmente la dinámica de la pobreza.

Para resolver estos problemas, la consultora construyó nuevas series alternativas de pobreza: actualizadas por canastas de la ENGHo 2017/2018, con y sin restaurantes dentro de los gastos alimentarios del coeficiente de Engel (indicador que mide la proporción del gasto total de un hogar que se destina a alimentos); corregidas por subdeclaración dinámica de ingresos; series definitivas que captan ambos efectos en simultáneo; y estimaciones de los efectos parciales de las canastas y de la mejora en la captación de ingresos sobre la línea oficial del Indec.

Sobre esto último, Equilibra observó que “todos los ingresos comparables crecen sustancialmente más en la EPH que en el resto de las fuentes administrativas desde el tercer trimestre de 2023, mientras que frente a los salarios privados formales del SIPA son los que menos mejoran”.

Esto se debe, por un lado, a que el Indec implementó nuevas preguntas que perfeccionaron el relevamiento de los ingresos no laborales y, por otro, a que, con la baja de la inflación, la percepción de los individuos sobre sus ingresos no se vio tan erosionada como en los últimos años.

Solo si se actualiza la medición con la ENGHo 2017/2018 la pobreza se eleva de 31,6% (dato del Indec) a 50,6% sin restaurantes y 39,8% con restaurantes.

Solo si se actualiza la medición con la ENGHo 2017/2018 la pobreza se eleva de 31,6% (dato del Indec) a 50,6% sin restaurantes y 39,8% con restaurantes.

Vale mencionar que la diferencia entre ambas estimaciones se explica por cómo la inclusión o exclusión del gasto en restaurantes modifica el coeficiente de Engel. Al excluir los restaurantes del gasto alimentario, la proporción del gasto destinada a alimentos consumidos en el hogar aumenta, lo que eleva el coeficiente de Engel y, en consecuencia, incrementa la canasta básica total y la tasa de pobreza.

En cambio, al incluir los restaurantes dentro del gasto alimentario, el coeficiente de Engel resulta menor —dado que ese tipo de consumo tiene mayor peso en los hogares de ingresos más altos—, lo que reduce el valor de la canasta básica total y arroja una incidencia de pobreza más baja.

Al excluir los restaurantes del gasto alimentario, la proporción del gasto destinada a alimentos consumidos en el hogar aumenta, lo que eleva el coeficiente de Engel y, en consecuencia, incrementa la canasta básica total y la tasa de pobreza

“La actualización de la CBT con ENGHo 2017/18 eleva la tasa de pobreza 17 puntos porcentuales al excluir restaurantes de los gastos alimentarios y casi 8 puntos incluyendo restaurantes. Sube la incidencia, pero afecta poco la dinámica”, explica Equilibra.

En tanto, la serie de pobreza corregida por ambos efectos —actualización de la canasta con la ENGHo 2017/2018, utilizando un coeficiente de Engel sin restaurantes, y corrección por subdeclaración móvil de ingresos— arroja que el 42% de la población se encuentra en situación de pobreza en el primer semestre de 2025, un nivel similar al observado a comienzos de 2022.

Por su parte, el CEPA sostuvo: “La CBT subestima el peso de los servicios y el transporte. Hoy la CBA explica el 45% de la CBT, muy por encima de encuestas previas. A la vez, los cambios en la EPH elevan el ingreso medido sin reflejar mejoras reales. El resultado es una medición de pobreza con problemas de comparabilidad y confiabilidad”.