Jornada financiera: el shock geopolítico por la detención de Maduro tuvo un efecto limitado en el mercado local

Mientras que los mercados internacionales sintieron el efecto contagio de la crisis institucional en Venezuela, después de la sorprendente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue trasladado a los EEUU para ser juzgado por narcoterrorismo, en la plaza local el interés inversor continuó atento a las novedades financieras domésticas, ante los pagos de deuda soberana previstos para el viernes 9 y la aplicación de un régimen de bandas cambiarias.

Por eso, las variables financieras tuvieron un escaso movimiento, ajenas a la suba de los mercados de Nueva York, Europa y Asia, y a un firme ascenso de casi 2% para los precios internacionales del petróleo.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un leve 0,1%, en los 3.130.197 puntos, aún cerca de las 3.195.428 unidades del 19 de diciembre, un máximo nominal en pesos. Las mayores ganancias fueron para ByMA (+4,9%) y Ternium Argentina (+3,6%).

Medido en dólares, el panel de acciones líderes se encuentra todavía un 15% debajo del récord de casi 2.400 puntos del 9 de enero de 2025.

Destacó en cambio el salto de casi 10% en la cotización en dólares de las acciones de Mercado Libre en Nueva York, un papel que viene muy sostenido por el crecimiento del mercado bursátil brasileño -que cosechó una suba de 36% en el último año en el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo-, mientras que en lo inmediato puede beneficiarse con una regularización de la economía de Venezuela, donde ostenta un predomino casi absoluto del market share del comercio electrónico.

“En el mercado de acciones local, lo destacado vino por el lado de Mercado libre, que al tener activos en Venezuela -sumado a un plan de estímulos en Brasil- fue la gran ganadora de la jornada”, resumió Nicolás Cappella, analista de IEB.

En sentido contrario a las petroleras argentinas, las acciones de las petroleras estadounidenses subieron este lunes, ya que los inversores apostaban a que las acciones del presidente Donald Trump contra el liderazgo de Venezuela permitiría a las firmas estadounidenses un mayor acceso a las mayores reservas de petróleo del mundo.

Las acciones de Chevron, la única de las grandes petroleras estadounidenses que opera actualmente en los campos petroleros de Venezuela, avanzaron un 6 por ciento.

En cuanto a los bonos soberanos en dólares de Argentina, los Globales -con ley extranjera- restaron 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan ascendió ocho unidades, a 566 puntos básicos. El riesgo país argentino llegó a tocar un reciente mínimo de 553 unidades, nivel que no se daba desde julio de 2018.

Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold, consideró que “el evento en Venezuela introduce ruido geopolítico, pero no cambia el escenario base de mercados. El canal relevante es petróleo: en el corto plazo suma volatilidad y prima de riesgo; en un escenario de transición ordenada, podría implicar más oferta a futuro, con efecto desinflacionario marginal a nivel global”.

“Para Argentina, el impacto es indirecto y acotado. Puede haber algo de beta negativa en bonos y equity si domina un tono risk-off regional, pero los fundamentales locales siguen mandando. No hay un canal comercial o financiero directo relevante", añadió Marenco.

El BCRA efectuó compras de contado

Un dato destacado en el plano cambiario fue que el Banco Central retomó las compras de contado, esta vez por USD 21 millones. Aunque no se trató de un monto relevante, fue una importante señal en pos de la recomposición de reservas netas en las arcas de la entidad, una novedad muy esperada por el mercado financiero.

La entidad monetaria no efectuaba compras de divisas desde el 3 de abril de 2025, días antes del establecimiento del régimen de bandas cambiarias nueve meses atrás. Justamente este esquema determinaba que el Central no intervenía dentro de los límites mínimo y máximo, condición que se eliminó a partir de 2026 y que quedó supeditada a la “demanda de pesos”, por cuanto la emisión no debe ser esterilizada.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron USD 301 millones, a USD 43.400 millones, con el aporte de unos USD 250 millones de la mejora de cotizaciones de activos (principalmente del oro que ganó 2,9% a USD 4.455 la onza), además de las compras oficiales de contado.

“La divisa arrancó la jornada levemente por encima del cierre previo, operando en torno a $1.478, nivel en el que rápidamente se acomodó. Durante la mañana el mercado mostró un desarrollo equilibrado, aunque hacia el mediodía comenzó a aparecer mayor oferta, lo que presionó al tipo de cambio a la baja. En ese contexto, el mayorista se estabilizó durante varias horas en la zona de $1.474, para luego, sobre el tramo final de la rueda, quebrar ese nivel y profundizar la caída hasta marcar un mínimo intradiario de $1.468. Desde allí se observó un rebote que permitió un cierre en $1.470″, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

“El volumen operado volvió a retraerse de manera significativa, con una caída cercana al 30%, totalizando USD 384 millones”, agregó Merino.

Dado que el BCRA estableció una banda superior del esquema cambiario en los $1.532,69, el tipo de cambio oficial quedó ahora a 62,69 pesos o 4,3% de ese umbral.

El dólar al público cerró sin variantes a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.441,26 para la compra y $1.492.46 para la venta.

Las paridades financieras retrocedieron entre uno y cinco pesos, con un dólar MEP a $1.500,59 (-0,4%) y un “contado con liquidación” a $1.543,76 (-0,1%).

Más pronunciada fue la baja de la divisa en los contratos de futuros. Con negocios por el equivalente a USD 894,6 millones, según la plataforma A3 Mercados, todas las posiciones finalizaron con bajas, en un rango de 1,5 a 1,9 por ciento. Los contratos más negociados, con vencimiento a fin de enero, cayeron 23 pesos o 1,5%, a 1.491,50 pesos.

En el circuito informal, el blue restó 15 pesos o 1%, a $1.515 para la venta, un mínimo desde el 23 de diciembre.