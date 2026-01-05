Nicolás Maduro compareció ante la Justicia de Manhattan: se declaró “no culpable”

El capturado Nicolás Maduro es escoltado mientras se dirige a una comparecencia inicial para enfrentar cargos federales estadounidenses que incluyen narcoterrorismo, conspiración, narcotráfico, blanqueo de dinero y otros, en el helipuerto del centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 5 de enero de 2026. REUTERS/Adam Gray

El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró inocente este lunes de varios cargos de narcotráfico ante una corte federal de Nueva York, tras su inesperada captura ordenada por el mandatario estadounidense, Donald Trump. Entre los cargos presentados figuran narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y otros dispositivos, según la acusación leída en la audiencia judicial.

Maduro, de 63 años, compareció con las manos atadas y fue escoltado por agentes armados desde un centro de detención en Brooklyn hasta el tribunal, junto a su esposa, Cilia Flores, también acusada en la investigación. Los fiscales federales de Nueva York sostienen que Maduro habría supervisado una red de tráfico de cocaína con alianzas con organizaciones como los carteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, las FARC colombianas y el Tren de Aragua venezolano. El caso contra Maduro se remonta a 2020, cuando se le imputaron cargos en el contexto de una pesquisa más amplia sobre funcionarios venezolanos y exguerrilleros colombianos, ampliada ahora con nuevos detalles y acusados.

“No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país”, dijo Maduro en español, según medios. Aseguró haber sido “secuestrado” en su casa en Caracas.

A su vez, Flores declaró: “Soy inocente, completamente inocente”.

El juez Alvin Hellerstein fijó la próxima audiencia para el 17 de marzo. Mientras tanto, ambos permanecerán encarcelados en Nueva York.

Nicolás Maduro se declaró "no culpable". REUTERS/Eduardo Muñoz

Desde comienzos de siglo, los fiscales sostienen que Maduro habría participado en actividades de narcotráfico, primero como miembro de la Asamblea Nacional, luego como ministro de Relaciones Exteriores y, desde 2013, como presidente tras la muerte de Hugo Chávez. Maduro ha rechazado reiteradamente las acusaciones, a las que calificó como una cortina de humo para justificar intereses estadounidenses sobre los recursos petroleros del país sudamericano.

La captura se produjo el sábado, cuando comandos estadounidenses descendieron en helicóptero sobre Caracas, superaron el cordón de seguridad y sacaron a Maduro del umbral de una habitación segura, según la reconstrucción de los hechos. Mientras tanto, una orden de emergencia emitida en Venezuela instruyó a las fuerzas policiales a detener a cualquier persona que hubiera colaborado con la operación estadounidense.

Una persona que apoya la captura de Nicolás Maduro exhibe una bandera venezolana frente al Tribunal Daniel Patrick Moynihan de Estados Unidos. REUTERS/Shannon Stapleton

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatía el lunes la legalidad y las consecuencias de la incursión, enfrentando la condena de Rusia, China y aliados de Venezuela, quienes denunciaron la intervención. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó preocupación tanto por la estabilidad en Venezuela como por la legalidad de la acción militar estadounidense, considerada la mayor intervención en la región desde la invasión de Panamá en 1989.

En el plano económico, las petroleras estadounidenses experimentaron una subida en sus acciones ante la posibilidad de acceder nuevamente a las vastas reservas venezolanas, que ascienden a 303.000 millones de barriles. Trump declaró en el Air Force One que su gobierno trabajará para que las empresas estadounidenses retornen a Venezuela y restablezcan la infraestructura petrolera, afirmando: “Estamos recuperando lo que robaron. Estamos al mando”. La producción petrolera venezolana, sin embargo, se encuentra muy por debajo de su máximo histórico, con una media de 1,1 millones de barriles por día el año pasado, frente a los niveles alcanzados en los años setenta.

La administración Trump considera a Maduro un mandatario ilegítimo tras su controvertida reelección en 2018, señalada por denuncias de irregularidades. Expertos en derecho internacional han cuestionado la legalidad de la operación, algunos calificando las acciones de Trump como una violación al orden internacional basado en reglas. En Caracas, altos funcionarios del gobierno de Maduro se mantienen en sus cargos, mostrando inicialmente resistencia y luego abriendo la puerta a una posible negociación con la administración estadounidense.

(Con información de Reuters)