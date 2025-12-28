Contando dólares: el Tesoro acumula compras netas por USD 408 millones en diciembre

Se acercan vencimientos de deuda por más de USD 4.200 millones. REUTERS/Irina Dambrauskas

Mientras se acercan los abultados vencimientos de deuda de enero, el Tesoro acumula compras netas por USD 408 millones en el mercado de cambios en lo que va de diciembre, cifra que sobresale frente a meses anteriores. El saldo se produjo en un contexto de idas y vueltas en las intervenciones oficiales, con movimientos relevantes tanto en la oferta como en la demanda de divisas.

Según el último reporte de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), el mes comenzó de manera errática para el Tesoro, con ventas en las primeras tres ruedas por USD 31 millones. Hacia el cierre de esa semana la tendencia empezó a revertirse y terminó de consolidarse en la segunda semana, cuando el Tesoro pasó con claridad al lado comprador. Desde entonces y hasta el 15 de diciembre, acumuló compras netas por USD 608 millones.

Sin embargo, cuando parecía que el Tesoro comprador se afianzaba, la tercera semana trajo un nuevo giro: reaparecieron las ventas “para aplacar la volatilidad” en el mercado cambiario. Ese movimiento dejó un saldo vendedor neto de USD 168 millones entre el 15 y el viernes pasado.

Desde Outlier sostuvieron: “La intervención sostenida del Tesoro, operado por el BCRA, mantuvo el tipo de cambio en $1.450 ante mayor demanda de divisas privada por aguinaldos. Esto achicó el disponible para hacer frente a los USD 4.215 millones de vencimientos de Bonares y Globales de enero 2026″.

“El Ministerio de Economía volvió a comunicar ingresos por USD 700 millones de concesiones hidroeléctricas, que se destinarían a esos vencimientos. Ayer las reservas brutas subieron USD 220 millones, impulsadas principalmente por la suba del precio del oro”, precisaron.

La consultora consideró que las ventas por más de USD 150 millones resultan contradictorias con los anuncios del BCRA de flexibilización de las bandas y del programa de acumulación de reservas.

PPI señaló: “En este contexto de idas y vueltas, el Tesoro acumula en diciembre compras netas estimadas por USD 408 millones en el mercado de cambios, equivalentes a USD 29 millones diarios, aún por encima de los USD 280 millones de noviembre (USD 16 millones diarios). No obstante, el resultado queda lejos de meses atravesados por flujos extraordinarios del agro, como junio (USD 1.229 millones, con la baja transitoria de retenciones) o septiembre (USD 1.650 millones, bajo el régimen de retenciones cero)”.

“En diciembre, la estrella no fue el campo (aun con una cosecha récord de trigo valuada en torno a USD 5.400 millones), sino la cuenta financiera”, resaltó.

Sucede que luego de las elecciones legislativas, la emisión de obligaciones negociables volvió a mostrar un fuerte dinamismo, con un impulso particular en el mercado internacional y la reaparición de colocaciones sub-soberanas. Ese movimiento se tradujo en un volumen récord de USD 4.246 millones en noviembre y de USD 1.777 millones en lo que va de diciembre.

Del lado de la demanda, se sumó además una mayor necesidad estacional de pesos, un factor que también contribuyó a explicar esta dinámica.

Por otra parte, la consultora 1816 planteó algunas opciones que tiene el Tesoro para hacer frente a dichos vencimientos por USD 4.215 millones:

Abrir el Bonar 29 o emitir un título similar (probabilidad 35%).

Colocar títulos en dólares con vencimiento en 2026 o 2027 (probabilidad 20%).

Recurrir a los pesos que tiene el Tesoro en los bancos comerciales (probabilidad 15%).

Pedirle a Wall Street, pero vía repo (probabilidad 30%).

Según el informe, el Tesoro cuenta actualmente con depósitos en moneda extranjera en el BCRA por USD 1.869 millones, resultado de la reciente emisión del Bonar 29 y de las compras netas de divisas realizadas tanto en el mercado como al propio Banco Central.

Aun así, el análisis advierte que restarían cerca de USD 2.350 millones para cubrir los vencimientos. En ese contexto, 1816 señala que todavía no se informó públicamente cuándo ingresarán al fisco los USD 700 millones correspondientes a la privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue.

Incluso bajo el supuesto de que esos fondos se perciban en los próximos días, el faltante rondaría todavía los USD 1.650 millones.