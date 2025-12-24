Cómo fue el mecanismo que usó el Gobierno para vender USD 150 millones y contener el dólar, según analistas privados

El jueves 18 de diciembre los depósitos del Tesoro se redujeron en más de USD 160 millones. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Luego de los anuncios de cambios en la política monetaria, consultoras privadas detectaron que el Tesoro concretó ventas con el objetivo de contener el tipo de cambio. Mientras tanto, quedan pocas semanas para que el equipo económico deba afrontar vencimientos de deuda por USD 4.215 millones.

El jueves pasado el Tesoro se habría desprendido de más de USD 150 millones para evitar un recalentamiento del dólar. No es una buena señal a los ojos del mercado que continúa esperando la acumulación de reservas por parte del Banco Central. La autoridad monetaria, por su parte, informó como es habitual que no tuvo intervención en el mercado cambiario.

Según Outlier, el balance diario del BCRA mostró que el jueves 18 de diciembre los depósitos del Tesoro se redujeron en más de USD 160 millones, hasta ubicarse en USD 1.836 millones.

El movimiento sugiere ventas netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por más de USD 150 millones, además de un posible pago neto de deuda en moneda extranjera. En la jornada previa, el miércoles 17, se registraron pagos netos a organismos internacionales por USD 62 millones y ventas netas del Tesoro por USD 15 millones.

REUTERS/Willy Kurniawan

“La intervención sostenida del Tesoro, operado por el BCRA, mantuvo el tipo de cambio en $1.450 ante mayor demanda de divisas privada por aguinaldos. Esto achicó el disponible para hacer frente a los USD 4.215 millones de vencimientos de Bonares y Globales de enero 2026″, explicó el reporte.

“El Ministerio de Economía volvió a comunicar ingresos por USD 700 millones de concesiones hidroeléctricas, que se destinarían a esos vencimientos. Ayer las reservas brutas subieron USD 220 millones, impulsadas principalmente por la suba del precio del oro”, añadió Outlier.

Por su parte, el último informe de PPI indicó: “Los datos monetarios arrojaron algo de luz sobre los movimientos recientes del Tesoro. En primer lugar, confirmaron una caída de las reservas por ‘Otras Operaciones del Sector Público’, lo que reflejaría una venta por USD 15 millones el miércoles pasado, y una por USD 62 millones por pagos a organismos internacionales”.

“En segundo lugar, y más relevante aún, los datos ratificaron que el Tesoro se desprendió de USD 150 millones el jueves: ese día, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro cayeron USD 164 millones, mientras que los depósitos en pesos aumentaron por un monto equivalente a USD 150 millones, consistente con una venta de divisas de esa magnitud. La diferencia también sería explicada por pagos”, precisó.

REUTERS/Irina Dambrauskas

PPI también puso el foco en que el Gobierno ya firmó los contratos de concesión y la transferencia de acciones de las represas hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.

Los analistas señalaron que si bien en la Argentina los plazos para la liquidación de los dólares no son rígidos y dependen de lo que establezcan los contratos, el incentivo es evidente: reforzar la caja en la antesala del pago de capital e intereses de los bonos Globales y Bonares previsto para el 9 de enero.

Ahora, el mercado espera conocer el detalle de los plazos, que se sabrá una vez que la operación sea publicada en el Boletín Oficial.

Max Capital fue en la misma línea: “Los datos publicados ayer por el BCRA confirmaron la venta por USD 164 millones realizada el jueves pasado, ya que los depósitos en en dólares cayeron en ese monto, mientras que los depósitos en pesos aumentaron en una cifra similar”.

Outlier resaltó que hay escasos incentivos para permanecer en pesos, con tasas de interés reales de corto plazo que continúan en niveles nulos o negativos, justo cuando el pico estacional de la demanda transaccional de pesos empieza a desarmarse.

Además de alejar el monto disponible para hacer frente a los vencimientos próximos, “esto es contradictorio con los anuncios del BCRA de flexibilización de las bandas y del programa de acumulación de reservas”, sostuvo Outlier.

Vale recordar que la autoridad monetaria comunicó recientemente que a partir de enero las bandas de flotación del dólar se ajustarán de acuerdo con la inflación mensual. Además, señaló que, si la demanda de dinero se consolida, podría adquirir hasta USD 17.000 millones para reforzar las reservas internacionales.

“Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos USD 7.000 millones, así que estamos tranquilos”, afirmó el presidente Javier Milei en diálogo con La Nación+.