Economía

Oficializaron a Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación y la llegada de Píparo a la gestión

La entidad inicia una nueva etapa tras la salida de Daniel Tillard, un funcionario cercano al exgobernador cordobés Juan Schiaretti

Guardar
Darío Wasserman, nuevo titular del
Darío Wasserman, nuevo titular del Banco Nación

La designación de Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina marca una reconfiguración clave en el mapa de poder en la entidad bancaria. El Decreto 903/2025 oficializó el reemplazo de Daniel Tillard, efectivo desde el 17 de diciembre, y consolida la influencia de Karina Milei y su entorno en la entidad. Los cambios llegan luego de una serie de reemplazos en áreas sensibles del Gobierno, en un contexto de ajustes en la administración que buscan robustecer la línea política del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto, firmado por Javier Milei y Caputo y publicado este martes 23 de diciembre, acepta la renuncia de Tillard al frente del Banco Nación y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el período legal. El mismo instrumento también oficializó la salida de Wasserman como vicepresidente, posición que ocupó desde el inicio de la gestión libertaria.

En paralelo, un segundo decreto —el 907/2025— formalizó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del banco tras aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, especialmente por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), habían dejado sus funciones en la administración nacional. La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia.

La diputada nacional adelantó su
La diputada nacional adelantó su salida de la Cámara baja. A instancias de Karina Milei, ingresa en el Banco Nación

La trayectoria profesional de Wasserman en el universo financiero se desarrolló principalmente en el área de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), vitales para el crédito a pequeñas y medianas empresas, sector al que históricamente apuntó el banco público. Presidió entre 2020 y 2023 Móvil SGR, y antes, de 2016 a 2020, la firma Garantizar SGR—cuya principal accionista es el propio Banco Nación—.

Además, estuvo al frente de la Cámara Argentina de SGR y desempeñó una vicepresidencia en la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA). Su gestión en Garantizar SGR le valió el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el reconocimiento “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización de su plataforma y el Premio de ALIDE en modernización tecnológica 2019. También encabezó la consultora privada Inversiones y Análisis S.A.

El rol político de Wasserman se fortaleció gracias a su relación cercana con una de las puntas del famoso “Triángulo de Hierro” y a la construcción de un núcleo de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos participaron como anfitriones de encuentros decisivos en los inicios del movimiento libertario, actuando como ejes de la campaña electoral y facilitando aproximaciones con figuras del denominado “círculo rojo” empresarial y político, incluyendo el ministro del Interior, Diego Santilli.

Wasserman presidió Móvil SGR entre
Wasserman presidió Móvil SGR entre 2020 y 2023. Antes, entre 2016 a 2020, había liderado Garantizar SGR

En el comunicado oficial que anunció la designación de Wasserman, la Presidencia enfatizó la continuidad de la orientación iniciada en la gestión Milei. El texto resalta que “el banco volvió a trabajar de banco”, frase que sintetiza el giro de la entidad hacia el crédito al sector privado, alejándose del financiamiento al sector público. Bajo la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales.

El comunicado que publicó el
El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

El propio Tillard, antes de su dimisión, subrayó: “El equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central”.

Entre los proyectos relevantes, uno de los desafíos de la gestión que encabeza ahora Wasserman es la propuesta de transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, en lugar de mantener su condición de sociedad del Estado. Aunque existe una decisión política clara en ese sentido, dicho plan permanece detenido como consecuencia de una medida judicial.

Temas Relacionados

Banco NaciónGobiernoLa Libertad AvanzaBoletín OficialMinisterio de EconomíaDarío WassermanCarolina PíparoDaniel TillardKarina MileiLuis CaputoJavier Milei

Últimas Noticias

Nuevas bandas cambiarias: el mercado ya asumió que la inflación de 2026 va a ser más alta de lo esperado

Los inversores rotaron sus carteras hacia títulos indexados tras las recientes definiciones oficiales sobre el esquema del dólar. A grandes rasgos, dan por hechos cinco puntos más de inflación en 2026

Nuevas bandas cambiarias: el mercado

El campo vuelve a aportar dólares y ayuda a Caputo: aumentaron las ventas de trigo y maíz, pero la soja no despega

Tras la entrada en vigencia de la baja de los derechos de exportaciones, hubo un aumento en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) en los últimos días. Los factores que afectan a la soja

El campo vuelve a aportar

Repuntaron levemente las ventas de autos 0 km y el año cerraría en 611.000 unidades

A sólo 5 días hábiles para cerrar el mes, ya se computan más 18.000 patentamientos. Volkswagen lidera las ventas, pero hay un nuevo líder absoluto que se encamina a ganar el año

Repuntaron levemente las ventas de

Cómo es el consumo senior durante las fiestas: tendencias globales y el caso argentino

El peso creciente de las personas mayores en el mercado convive con decisiones de compra más planificadas, mayor búsqueda de valor y límites financieros que atraviesan a los hogares locales

Cómo es el consumo senior

Cuánto cuesta armar la canasta navideña y cuánto aumentó en comparación al año pasado

Un informe de una consultora privada indica que el valor promedio de las compras tradicionales para Navidad tuvo una suba menor a la inflación. También se observan cambios en los hábitos de consumo

Cuánto cuesta armar la canasta
DEPORTES
Cristian Fabbiani fue tentado por

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

Se definieron los 47 clasificados a la Copa Libertadores: los bombos y el “grupo de la muerte” que podría tocarle a Boca Juniors

Sergio Costantino fue elegido presidente transitorio de San Lorenzo: cuándo serán las elecciones

Fue multicampeón en Barcelona con Messi y sorprendió al anunciar su retiro a los 32 años: “Fue duro aceptarlo”

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos destruyó otra embarcación

Estados Unidos destruyó otra embarcación con drogas en el Pacífico Oriental y abatió a un traficante

Navidad y literatura: 3 libros para pensar en el sentido de esta celebración, más allá de la religión

Confesiones de una mujer y una cita impostergable con el arte

Buques petroleros evitan puertos de Venezuela ante las acciones de Estados Unidos contra el comercio ilegal de crudo

Panamá aseguró que los petroleros abordados por Estados Unidos en el Caribe “no respetaron” sus reglas de navegación