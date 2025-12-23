Oficializaron a Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación y la llegada de Píparo a la gestión

Darío Wasserman, nuevo titular del Banco Nación

La designación de Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco de la Nación Argentina marca una reconfiguración clave en el mapa de poder en la entidad bancaria. El Decreto 903/2025 oficializó el reemplazo de Daniel Tillard, efectivo desde el 17 de diciembre, y consolida la influencia de Karina Milei y su entorno en la entidad. Los cambios llegan luego de una serie de reemplazos en áreas sensibles del Gobierno, en un contexto de ajustes en la administración que buscan robustecer la línea política del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

El decreto, firmado por Javier Milei y Caputo y publicado este martes 23 de diciembre, acepta la renuncia de Tillard al frente del Banco Nación y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el período legal. El mismo instrumento también oficializó la salida de Wasserman como vicepresidente, posición que ocupó desde el inicio de la gestión libertaria.

En paralelo, un segundo decreto —el 907/2025— formalizó la incorporación de Carolina Píparo al directorio del banco tras aceptarse la renuncia de Rodolfo Carvajal.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, especialmente por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual mandatario de Córdoba, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), habían dejado sus funciones en la administración nacional. La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia.

La trayectoria profesional de Wasserman en el universo financiero se desarrolló principalmente en el área de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), vitales para el crédito a pequeñas y medianas empresas, sector al que históricamente apuntó el banco público. Presidió entre 2020 y 2023 Móvil SGR, y antes, de 2016 a 2020, la firma Garantizar SGR—cuya principal accionista es el propio Banco Nación—.

Además, estuvo al frente de la Cámara Argentina de SGR y desempeñó una vicepresidencia en la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA). Su gestión en Garantizar SGR le valió el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, el reconocimiento “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización de su plataforma y el Premio de ALIDE en modernización tecnológica 2019. También encabezó la consultora privada Inversiones y Análisis S.A.

El rol político de Wasserman se fortaleció gracias a su relación cercana con una de las puntas del famoso “Triángulo de Hierro” y a la construcción de un núcleo de poder junto a su esposa, Pilar Ramírez, presidenta del bloque libertario en la Legislatura porteña. Ambos participaron como anfitriones de encuentros decisivos en los inicios del movimiento libertario, actuando como ejes de la campaña electoral y facilitando aproximaciones con figuras del denominado “círculo rojo” empresarial y político, incluyendo el ministro del Interior, Diego Santilli.

En el comunicado oficial que anunció la designación de Wasserman, la Presidencia enfatizó la continuidad de la orientación iniciada en la gestión Milei. El texto resalta que “el banco volvió a trabajar de banco”, frase que sintetiza el giro de la entidad hacia el crédito al sector privado, alejándose del financiamiento al sector público. Bajo la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la participación del Banco Nación en el mercado creció de 12 a 18 puntos porcentuales.

El propio Tillard, antes de su dimisión, subrayó: “El equipo del Banco ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y ordenamiento del balance del Banco Central”.

Entre los proyectos relevantes, uno de los desafíos de la gestión que encabeza ahora Wasserman es la propuesta de transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, en lugar de mantener su condición de sociedad del Estado. Aunque existe una decisión política clara en ese sentido, dicho plan permanece detenido como consecuencia de una medida judicial.