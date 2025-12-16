Nuevos cambios en el Gobierno: Daniel Tillard dejará la conducción del Banco Nación

Fachada de la sede central del Banco Nación

En medio de los cambios en el Gobierno, Daniel Tillard dejó la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman, según confirmó una importante fuente de Gobierno a Infobae. El cordobés que responde al gobernador Juan Schiaretti se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos. En su lugar, asumirá un hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la segunda etapa de la gestión, el presidente Javier Milei reseteó varios casilleros claves de la administración e instrumentó cambios en los equipos. De esta forma, quien hasta entonces secundaba a Tillard será el que conducirá la Banco Nación. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicaría en el Boletín Oficial de esta madrugada.

“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, reza el escueto comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

En la comunicación oficial, la administración libertaria dedicó algunas líneas para elogiar la tarea desempeñada por el hasta entonces funcionario cordobés al que le atribuyen haber logrado que el banco volviera a “trabajar de banco”. Además, destacaron como hitos que se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y el incremento en la participación de mercado de 12 a 18 puntos.

El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

Además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es esposo de la legisladora y dirigente porteña, Pilar Ramírez, del círculo intimo de la menor de los Milei, a quien conoció por el vínculo que este mantenía con el libertario.

Con este cambio, la secretaria general de la Presidencia amplía su poderío político en la administración. Es una modificación que también conforma al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene un buen vínculo con el matrimonio karinista.

Como contó Infobae, el plantel del Banco Nación podría incorporar nuevos nombres a pedido de Karina Milei. Es por esto que la diputada nacional Carolína Píparo anticipó la renuncia a su cargo legislativo a la espera de un lugar en el organismo.

No sorprende la salida del exfuncionario de Domingo Cavallo, quien presentó la renuncia al cargo tras agradecer al mandatario y al ministro de Economía. Se trata de un hombre con estrechos vínculos con Francos al que conocía por haber compartido la dirección del Banco Provincia de Buenos Aires.

El hasta entonces titular del Banco Nación Daniel Tillard

Según revelaron desde la cartera, que en los últimas horas anunció una serie de cambios, Tillard aseguró previo a la dimisión que el equipo del Banco “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

Otra de las bajas en el Palacio de Hacienda fue la renuncia de Juan Alberto Pazo que dejó la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se oficializó durante la madrugada a través de un comunicado que formalizó además la designación de Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

La designación de Vázquez es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por Javier Milei y Luis Caputo.