Política

Nuevos cambios en el Gobierno: Daniel Tillard dejará la conducción del Banco Nación

El funcionario que responde a gobernador Juan Schiaretti dejará el cargo y asumirá quien se desempañaba hasta ahora como su segundo, Darío Wasserman

Guardar
Fachada de la sede central
Fachada de la sede central del Banco Nación

En medio de los cambios en el Gobierno, Daniel Tillard dejó la titularidad del Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman, según confirmó una importante fuente de Gobierno a Infobae. El cordobés que responde al gobernador Juan Schiaretti se desempeñaba al frente de la entidad desde diciembre de 2023 y mantenía estrechos vínculos con el exjefe de Gabinete Guillermo Francos. En su lugar, asumirá un hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En la segunda etapa de la gestión, el presidente Javier Milei reseteó varios casilleros claves de la administración e instrumentó cambios en los equipos. De esta forma, quien hasta entonces secundaba a Tillard será el que conducirá la Banco Nación. Se espera que en las próximas horas, el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicaría en el Boletín Oficial de esta madrugada.

“El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″, reza el escueto comunicado publicado por el Palacio de Hacienda, y continúa: “En su lugar, asumirá el actual vicepresidenta, Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”.

En la comunicación oficial, la administración libertaria dedicó algunas líneas para elogiar la tarea desempeñada por el hasta entonces funcionario cordobés al que le atribuyen haber logrado que el banco volviera a “trabajar de banco”. Además, destacaron como hitos que se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y el incremento en la participación de mercado de 12 a 18 puntos.

El comunicado que publicó el
El comunicado que publicó el Ministerio de Economía por la salida de Tillard

Además de vicepresidente del BNA, Wasserman presidió la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, Móvil SGR y la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas. Es esposo de la legisladora y dirigente porteña, Pilar Ramírez, del círculo intimo de la menor de los Milei, a quien conoció por el vínculo que este mantenía con el libertario.

Con este cambio, la secretaria general de la Presidencia amplía su poderío político en la administración. Es una modificación que también conforma al asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantiene un buen vínculo con el matrimonio karinista.

Como contó Infobae, el plantel del Banco Nación podría incorporar nuevos nombres a pedido de Karina Milei. Es por esto que la diputada nacional Carolína Píparo anticipó la renuncia a su cargo legislativo a la espera de un lugar en el organismo.

No sorprende la salida del exfuncionario de Domingo Cavallo, quien presentó la renuncia al cargo tras agradecer al mandatario y al ministro de Economía. Se trata de un hombre con estrechos vínculos con Francos al que conocía por haber compartido la dirección del Banco Provincia de Buenos Aires.

El hasta entonces titular del
El hasta entonces titular del Banco Nación Daniel Tillard

Según revelaron desde la cartera, que en los últimas horas anunció una serie de cambios, Tillard aseguró previo a la dimisión que el equipo del Banco “ha cumplido con el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno como solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central”.

Otra de las bajas en el Palacio de Hacienda fue la renuncia de Juan Alberto Pazo que dejó la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La noticia se oficializó durante la madrugada a través de un comunicado que formalizó además la designación de Andrés Edgardo Vázquez, quien antes estaba a cargo de la Dirección de General Impositiva (DGI).

La designación de Vázquez es presentada como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por Javier Milei y Luis Caputo.

Temas Relacionados

Daniel TillardBanco NaciónDario WassermanÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Senado: libertarios y dialoguistas relegaron a los K en comisiones y mañana se discutirá la reforma laboral

Será este miércoles, desde las 9. También comenzará el análisis de la ley de glaciares y se aguarda el Presupuesto, que está en Diputados. Ambiciosa meta de dictámenes el viernes y sesión el 26

Senado: libertarios y dialoguistas relegaron

Conmoción en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado que cumplía funciones de seguridad en el predio

En la investigación interviene el Juzgado Federal a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Se habría disparado con un arma larga en el perímetro de la Residencia

Conmoción en la Quinta de

Javier Milei recibe en Casa Rosada a José Kast, el presidente electo de Chile

Ambos mandatarios tienen una excelente relación y buscan mejorar el vínculo entre ambos países. El chileno luego tendrá reuniones con empresarios

Javier Milei recibe en Casa

Video: fortísimo cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz en vivo por la reforma laboral

El gremialista y el exdiputado discutieron por la cuota solidaria sindical que el proyecto de Ley del Gobierno busca eliminar. El conductor del programa tuvo que intervenir

Video: fortísimo cruce entre Julio

Tierra del Fuego modificó la ley que prohibía las salmoneras y flexibilizó su explotación

Con una votación ajustada, el gobernador Gustavo Melella logró la aprobación en la Legislatura fueguina la reforma de Ley N°1355, que regula el desarrollo acuífero. La reforma mantiene las restricciones en el canal Beagle, pero la habilita en otros cuerpos de agua

Tierra del Fuego modificó la
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
De romances mediáticos y su

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Rusia rechazó una tregua de

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”: el diccionario de la lengua española incorpora nuevas palabras

Diputado boliviano presenta un proyecto de ley que tipifica el bloqueo de carreteras como delito

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión