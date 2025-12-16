Economía

Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

De cercanía política con Karina Milei, el funcionario secundó al saliente Daniel Tillard en la conducción del principal banco argentino desde el inicio de la era Milei

Guardar
Darío Wasserman, nuevo titular del
Darío Wasserman, nuevo titular del Banco Nación

Tras la salida de Juan Pazo de la ARCA se produjo en el Gobierno un nuevo cambio de un funcionario de relevancia en el ámbito económico. Daniel Tillard fue reemplazado en la presidencia del Banco Nación por Darío Wasserman, quien hasta hoy ocupaba la vicepresidencia de la entidad. Ambos habían asumido la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Con una extensa experiencia en las finanzas y el sector inmobiliario, Wasserman desarrolló su carrera en el sistema financiero con foco en las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), una herramienta vital para el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, la función primordial del Banco Nación.

El funcionario presidió Móvil SGR entre 2020 y 2023. Antes, entre 2016 a 2020, había liderado Garantizar SGR, la sociedad del sector que cuenta con una participación accionaria principal del Nación. Además, estuvo al frente de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas y fue vicepresidente segundo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) entre 2016 y 2018. En el ámbito privado, también dirigió la consultora Inversiones y Análisis S.A.

Wasserman presidió Móvil SGR entre
Wasserman presidió Móvil SGR entre 2020 y 2023

Durante su gestión al frente de Garantizar SGR, la entidad obtuvo el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, la distinción “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización de la plataforma Garantizar SGR Digital, y el Premio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) en modernización tecnológica 2019.

En el ámbito político, la posibilidad de que Wasserman llegara a lo más alto en el Banco Nación venía siendo analizada en diferentes escenarios. Por un lado, la cercanía de Tillard al sector del peronismo cordobés de Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora, siempre puso en duda su estabilidad en el Gobierno. Otros funcionarios de esa pertenencia política como Osvaldo Giordano (ex titular de la Anses) o Franco Mogetta (ex secretario de Transporte) fueron dejando sus cargos. Ahora llegó el turno de Tillard.

Pero al mismo tiempo, Wasserman se fortaleció políticamente a lo largo del actual gobierno en virtud de su cercanía con Karina Milei. Junto a su esposa, la presidenta del bloque libertario de la Legislatura porteña, Pilar Ramirez, forjaron una sólida relación con la secretaria general de la Presidencia.

Wasserman fue presidente Garantizar SGR
Wasserman fue presidente Garantizar SGR antes de llegar al Nación

Wasserman y Ramírez resultan una pieza clave del armado político de Karina Milei y tuvieron un rol central en la campaña electoral porteña y nacional de este año. De hecho, cuando Javier Milei era solamente un diputado nacional, la casa de ambos fue la sede veladas en las que los hermanos Milei empezaron a codearse con el círculo rojo político y empresario. En una cena organizada por la legisladora Ramírez y el nuevo titular del Nación, por caso, el ministro del Interior Diego Santilli tuvo su primer acercamiento concreto al mundo libertario.

En el comunicado de la Presidencia de la Nación que formalizó su designación, se afirmó que Wasserman “continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”. En ese contexto, el comunicado destacó que “el banco volvió a trabajar de banco”, en relación a que dejó de apuntar al financiamiento del sector público y revitalizó el crédito al sector privado. Durante la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20.000 créditos hipotecarios, con un aumento de la participación de mercado del Banco Nación de 12 a 18 puntos.

Otro aspecto clave de la gestión ha sido el proyecto de transformar al Nación en sociedad anónima, y que deje de ser una sociedad del Estado. Pese a la decisión política existente en ese sentido, el plan quedó frenado por una acción judicial.

Temas Relacionados

Banco NaciónDarío WassermanDaniel Tillardúltimas noticias

Últimas Noticias

Tierra del Fuego se diversifica: una nueva ley habilitó el cultivo de salmón y trucha

Los legisladores sancionaron un marco regulatorio con requisitos ambientales, que abre el camino a mayores inversiones y empleo vinculado a nuevas cadenas productivas.

Tierra del Fuego se diversifica:

El Gobierno volvió a tener superávit fiscal en noviembre y acumula un 1,7% del PBI en lo que va del año

Las cuentas públicas del sector público nacional volvieron a tener un resultado positivo el mes pasado. Cuál es la meta fiscal acordada con el organismo multilateral para todo el 2025

El Gobierno volvió a tener

Emmanuel Macron reiteró su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La presión del sector rural francés y la exigencia de mecanismos de protección obligan a Bruselas a replantear su estrategia de apertura comercial

Emmanuel Macron reiteró su oposición

Calculadora de aguinaldo: cómo sé cuánto voy a cobrar en diciembre 2025

El cálculo se basa en el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre y aplica a trabajadores, jubilados y pensionados. Debe liquidarse antes del 18 de diciembre

Calculadora de aguinaldo: cómo sé

Estados Unidos creó 64.000 puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo creció al 4,6%

Además, el ministerio ha revisado a la baja la lectura de agosto y la de septiembre. El sector sanitario y la construcción fueron los que más empleos sumaron

Estados Unidos creó 64.000 puestos
DEPORTES
Ousmane Dembélé ganó el premio

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

En medio del avance de las causas judiciales en Argentina, Claudio Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

¿Operativo seducción? Leandro Paredes viajó a Italia y vio jugar a Paulo Dybala en la Roma

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

TELESHOW
El apasionado beso de Ángela

El apasionado beso de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me explota el pecho cuando te veo”

Cazzu festejó su cumpleaños a lo grande: karaoke con amigos famosos y el “desafío de la uva”

Más de 5 cuadras de fila en el casting presencial de Gran Hermano: todos quieren ser la Generación Dorada

El homenaje de Nicolás Vázquez a su hermano Santiago a 9 años de su muerte: el emotivo significado de su tatuaje

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional exigió al régimen

Amnistía Internacional exigió al régimen de Irán la liberación inmediata de Narges Mohammadi y de otros activistas

Reino Unido revisará las leyes de financiación política tras un caso de sobornos rusos

La Unión Europea afirmó que espera profundizar su relación con Chile tras el triunfo de Kast

El petróleo cae a mínimos en años por las esperanzas de paz en Ucrania y Wall Street sufre por los datos de empleo

Más de 17 millones de afganos enfrentarán una grave crisis alimentaria, advierte la ONU