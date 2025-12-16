Quién es Darío Wasserman, el nuevo presidente del Banco Nación

Darío Wasserman, nuevo titular del Banco Nación

Tras la salida de Juan Pazo de la ARCA se produjo en el Gobierno un nuevo cambio de un funcionario de relevancia en el ámbito económico. Daniel Tillard fue reemplazado en la presidencia del Banco Nación por Darío Wasserman, quien hasta hoy ocupaba la vicepresidencia de la entidad. Ambos habían asumido la conducción de la principal entidad financiera de la Argentina en el inicio de la gestión de Javier Milei.

Con una extensa experiencia en las finanzas y el sector inmobiliario, Wasserman desarrolló su carrera en el sistema financiero con foco en las Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), una herramienta vital para el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, la función primordial del Banco Nación.

El funcionario presidió Móvil SGR entre 2020 y 2023. Antes, entre 2016 a 2020, había liderado Garantizar SGR, la sociedad del sector que cuenta con una participación accionaria principal del Nación. Además, estuvo al frente de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas y fue vicepresidente segundo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Garantía (ALIGA) entre 2016 y 2018. En el ámbito privado, también dirigió la consultora Inversiones y Análisis S.A.

Wasserman presidió Móvil SGR entre 2020 y 2023

Durante su gestión al frente de Garantizar SGR, la entidad obtuvo el Premio “Great Place to Work” en 2018 y 2019, la distinción “Microsoft AI+Tour Argentina 2019” por la digitalización de la plataforma Garantizar SGR Digital, y el Premio de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) en modernización tecnológica 2019.

En el ámbito político, la posibilidad de que Wasserman llegara a lo más alto en el Banco Nación venía siendo analizada en diferentes escenarios. Por un lado, la cercanía de Tillard al sector del peronismo cordobés de Juan Schiaretti y el gobernador Martín Llaryora, siempre puso en duda su estabilidad en el Gobierno. Otros funcionarios de esa pertenencia política como Osvaldo Giordano (ex titular de la Anses) o Franco Mogetta (ex secretario de Transporte) fueron dejando sus cargos. Ahora llegó el turno de Tillard.

Pero al mismo tiempo, Wasserman se fortaleció políticamente a lo largo del actual gobierno en virtud de su cercanía con Karina Milei. Junto a su esposa, la presidenta del bloque libertario de la Legislatura porteña, Pilar Ramirez, forjaron una sólida relación con la secretaria general de la Presidencia.

Wasserman fue presidente Garantizar SGR antes de llegar al Nación

Wasserman y Ramírez resultan una pieza clave del armado político de Karina Milei y tuvieron un rol central en la campaña electoral porteña y nacional de este año. De hecho, cuando Javier Milei era solamente un diputado nacional, la casa de ambos fue la sede veladas en las que los hermanos Milei empezaron a codearse con el círculo rojo político y empresario. En una cena organizada por la legisladora Ramírez y el nuevo titular del Nación, por caso, el ministro del Interior Diego Santilli tuvo su primer acercamiento concreto al mundo libertario.

En el comunicado de la Presidencia de la Nación que formalizó su designación, se afirmó que Wasserman “continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”. En ese contexto, el comunicado destacó que “el banco volvió a trabajar de banco”, en relación a que dejó de apuntar al financiamiento del sector público y revitalizó el crédito al sector privado. Durante la gestión de Tillard y Wasserman se otorgaron 20.000 créditos hipotecarios, con un aumento de la participación de mercado del Banco Nación de 12 a 18 puntos.

Otro aspecto clave de la gestión ha sido el proyecto de transformar al Nación en sociedad anónima, y que deje de ser una sociedad del Estado. Pese a la decisión política existente en ese sentido, el plan quedó frenado por una acción judicial.