Política

Carolína Píparo anticipó su renuncia a Diputados porque asumirá un cargo que depende del Gobierno

La diputada nacional adelantó su salida de la Cámara baja. A instancias de Karina Milei, ingresará en un organismo público descentralizado

La ex diputada Píparo asumirá
La ex diputada Píparo asumirá un cargo nacional que depende de la Casa Rosada

La diputada nacional Carolína Píparo anticipó la renuncia a su cargo legislativo una semana, debido a que ingresará a un despacho que depende del Gobierno, a instancias de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Infobae pudo confirmar que la ex candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza presentó su dimisión, a horas de que se produzca la renovación de la mitad de la Cámara baja.

Carolina Píparo se reunión con
Carolina Píparo se reunión con Karina Milei y Martín Menem

Carolina Píparo terminaba su mandato el 10 de diciembre y envió la nota de renuncia una semana antes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. “Fue una salida en buenos términos, porque sabían que debía asumir en un cargo que tiene incompatibilidad”, explicaron fuentes parlamentarias a Infobae.

La ex candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza había tenido altibajos en la relación con la Casa Rosada, debido a que su nombre había sido postulado para encabezar ANSES. Sin embargo, el vínculo se recompuso tras una reunión con Karina Milei, que despejó las tensiones.

La Cámara de Diputados es ahora el centro de resonancia de la política, debido a los reacomodamientos internos, los pases de bloques y el rearmado del equilibrio entre el oficialismo y las distintas expresiones partidarias de oposición.

Si bien sorprendió la salida anticipada de Píparo, las fuentes políticas que hablaron con este medio despejaron cualquier controversia. “Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron los informantes, aunque no quisieron precisar dónde recalará.

La Cámara de Diputados va
La Cámara de Diputados va a cambiar a partir del 10 de diciembre

Mañana está prevista la jura de los nuevos diputados que fueron elegidos el 26 de octubre en los comicios nacionales en los que triunfó de manera categórica el gobierno de Javier Milei.

A partir de esos resultados en las provincias, el bloque de La Libertad Avanza tendrá, en principio, unas 94 bancas y podría arrebatarle a Unión por la Patria la primera minoría. Es que, por ahora, ese bloque tiene 96 escaños, pero al menos tres representantes por Catamarca podrían pegar el portazo.

Esa definición es inminente y podría cambiar la distribución de los principales cargos en la Cámara, desde las vicepresidencias a las mayorías y las presidencias de las principales comisiones de Diputados.

Píparo, de todos modos, ya estaba con un pie afuera del recinto, debido a que había ingresado en 2021, en la lista de José Luis Espert, el economista que pasó de encabezar la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda y estar al tope de la lista de Diputados nacionales de La Libertad Avanza -con proyección para ser el candidato a gobernador oficialista por la provincia de Buenos Aires- al ostracismo político por el escándalo de sus vínculos con el empresario Fred Machado.

