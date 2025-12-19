El mercado se adelantó a la Navidad y tuvo su gran festejo: inversores aceleran su apuesta por Argentina

Las acciones argentinas treparon hasta 11% en Wall Street.

En Wall Street se habla del “rally de Santa Claus”, en referencia a la subida que suele mostrar el mercado neoyorkino previo a las fiestas. Pero esta vez donde se festejó fue en Argentina. Las acciones tuvieron subas de hasta 11% y lideraron los papeles bancarios, una señal de ingreso de inversores internacionales que los utilizan como puerta de entrada para invertir en activos locales.

Los bonos en dólares tuvieron otro día favorable, con subas que oscilaron entre 0,5% y 1%. El riesgo país se mantiene en zona de 550 puntos básicos, pero la expectativa es que pueda perforar los 500 a principios del año que viene.

Entre las acciones se destacó la suba del ADR de Banco Supervielle, que trepó 11,3%, pero el resto no se quedó atrás: Galicia ganó 8,1% y Banco Macro 7,8%. El sector bancario es el que estuvo más golpeado a lo largo del año y luego de las elecciones legislativas repuntó en forma espectacular. Aún así continúa 20% abajo en promedio en lo que va de 2025 y cuando faltan pocos días para terminar el año.

Las energéticas también subieron pero bastante menor. En este caso, sufrieron por la fuerte baja del barril del petróleo, que cayó a USD 55, su nivel más bajo del año. Esta caída es festejada por la reducción del precio del combustible, por ejemplo en Estados Unidos, pero tiene un efecto negativo sobre las empresas del sector. Aún así YPF terminó 4,5% arriba.

El optimismo con Argentina viene desde las elecciones de octubre, pero ahora tuvo un nuevo impulso a partir de los anuncios realizados por el Banco Central. Desde enero no solo cambió el esquema de bandas cambiarias, que a partir de ahora aumentará por la inflación, sino que también se anunció el inicio de compras de dólares para acumular reservas.

Las novedades legislativas también impactaron positivamente, aunque el camino no luce tan despejado. La media sanción del proyecto de Presupuesto no cayó bien en Casa Rosada. “Javier (por Milei) no lo va a aceptar porque tiene déficit. Así que será modificado en el Senado”, explicaba ayer un diputado libertario. La reforma laboral, por otra parte, recién sería tratada en febrero.

La necesidad de contar con un Central más fuerte para responder ante shocks externos era un reclamo permanente del mercado en los últimos meses. Sin embargo, el Gobierno optó por la desinflación ante que por la acumulación de reservas. Ahora, sin embargo, pondrá en marcha un plan de remonetización, expandiendo los agregados monetarios para comprar divisas.

La expectativa oficial es volver a los mercados de financiamiento en el corto plazo. El Tesoro ya colocó un bono en el mercado local y recaudó USD 910 millones hace diez días. Pero se trató solo de un primer paso para luego salir con una emisión internacional, que parece ya muy cercana.

La lógica indicaría apuntar a una tasa de entre 8% y 9% anual con un bono bajo legislación neoyorquina y un monto no menor a los USD 1.500 millones. Pero con un poco de viento a favor esto podría suceder recién en la segunda quincena de enero.

Si el Gobierno consigue financiarse en los mercados, esto permitiría repagar los vencimientos con nueva deuda y no afectar a las reservas del Central, permitiendo que se produzca una acumulación a lo largo del año. El propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, adelantó que buscarán comprar alrededor de USD 10.000 millones en 2026. La cifra podría estirarse hasta los USD 17.000 millones dependiendo del saldo de la balanza de pagos y la evolución de la demanda de pesos.

La suba no fue solo para los activos locales, ya que Wall Street también tuvo una jornada favorable. El dato de inflación más bajo que lo esperado en Estados Unidos de noviembre (2,7% interanual) aumentó las expectativas de baja de tasas el año que viene y hubo subas generalizadas en los índices. El Nasdaq, que agrupa a las tecnológicas, subió 1,45% y acumula un impresionante 20% en el año.