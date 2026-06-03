El importante anuncio de Kevin Zenón durante el receso con el plantel de Boca Juniors (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

Desde Orlando, el mediocampista de Boca Juniors Kevin Zenón y su esposa, Sol Amsler, confirmaron que esperan su primera hija, a quien describieron como “una princesa en camino”. La noticia llegó a través de las redes sociales de la pareja durante el receso que el plantel xeneize tiene hasta el 18 de junio, y se viralizó de inmediato entre los hinchas del club y los seguidores del fútbol argentino.

El volante correntino viajó a Estados Unidos para pasar sus días de descanso junto a su esposa tras la eliminación de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Desde los parques temáticos de Florida, la pareja publicó una serie de imágenes de su estadía y reservó la última para el anuncio: “Te soñamos tanto, que ya te amamos con todo nuestro corazón. Una princesa en camino”, escribieron en la publicación compartida de Instagram.

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El posteo de Kevin Zenón junto a su esposa Sol Amsler con el que anunciaron que serán padres por primera vez

Entre los primeros en saludar estuvo Leandro Paredes, capitán del equipo, que respondió al posteo con emojis de aplausos y corazones. El gesto del experimentado mediocampista reflejó el buen clima interno que mantiene el grupo, a pesar del semestre difícil que atravesó la institución.

La noticia personal del jugador llega poco después de otro hito familiar: a finales de 2025, Zenón y Amsler se habían casado en una celebración realizada en Santa Fe, a orillas del río Paraná. La fiesta en el Dique II reunió a familiares, amigos y a una parte importante del plantel profesional de Boca.

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A finales de 2025, Zenón y Amsler se habían casado en una celebración realizada en Santa Fe

Desde lo deportivo, el panorama del volante zurdo es más incierto. Zenón tuvo una participación escasa en el primer semestre —apenas cuatro partidos—, y su nombre apareció en las últimas horas en el centro de los rumores del mercado de pases. Según trascendió, la dirigencia xeneize muestra disposición para negociar su salida junto a la de Tomás Belmonte, otro mediocampista del plantel.

El presidente del club, Juan Román Riquelme, ya le comunicó formalmente a Claudio Úbeda que no renovará su vínculo como director técnico una vez vencido su contrato en junio, lo que anticipa una reestructuración del plantel para el segundo semestre. En ese marco, Zenón y Belmonte son los primeros nombres apuntados para dejar la institución. El único jugador catalogado como intransferible por el Consejo de Fútbol es Paredes.

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Tres clubes de la Liga Profesional aparecen en escena como posibles destinos para Zenón. Estudiantes de La Plata, clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, busca incorporar al volante para reforzar su mitad de cancha de cara a la competencia internacional. Desde Boca ven con buenos ojos esa posibilidad, al considerar al conjunto platense una vidriera continental que podría ayudar al jugador a recuperar continuidad y protagonismo. Vélez Sarsfield también manifestó interés, por pedido expreso de su entrenador Guillermo Barros Schelotto. En el caso de Belmonte, Racing Club se sumó a la lista de pretendientes.

Ninguno de los clubes interesados presentó hasta ahora una oferta formal en las oficinas de la Bombonera. El futuro de Zenón en el club quedará sujeto, además, a la postura del nuevo director técnico que asuma la conducción del equipo en las próximas semanas.

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LAS FOTOS QUE COMPARTIÓ KEVIN ZENÓN: