Jornada financiera: el dólar operó sin cambios, las acciones argentinas volaron en Wall Street y el riesgo país volvió a subir

La divisa minorista se mantuvo en $1.475 y la mayorista en $1.451. Los papeles de empresas nacionales crecieron hasta 11% en el exterior y el indicador de JP Morgan aumentó dos puntos básicos

La jornada financiera estuvo signada por la estabilidad cambiaria, el salto de las acciones argentinas en el mercado local y en Wall Street, y la leve suba del riesgo país. El principal motor que traccionó los activos argentinos fue la media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados. En segundo plano, un dato de inflación mejor del esperado en Estados Unidos mejoró el clima internacional, afectando de forma positiva a los papeles argentinos.

Respecto del plano cambiario, la divisa que se comercializa en el Banco Nación cerró en $1.475, igual valor que había anotado en la rueda anterior, pese a haber tocado un máximo diario de $1.480. En tanto, el segmento mayorista no exhibió variaciones y terminó la jornada a $1.451, con un volumen operado de USD 610 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). A la vez, se ubicó a 4,75% del techo de la bandas cambiarias, fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en $1.520,03.

En relación con las cotizaciones financieras, el MEP descendió 0,86% a $1.499,32 mientras que el contado con liquidación (CCL), que se obtiene mediante la compraventa de bonos en el exterior, bajó 0,58% a $1.549,87. Por su parte, el blue cedió 0,67% a $1.490.

“La media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados sumado a un buen humor para la renta variable a nivel global post dato de CPI de USA derivó en una excelente jornada para los activos locales. El índice finalizó con una suba del 4,2% en moneda local, BBVA (+8,67%), Banco Supervielle (+8,01%) y Grupo Galicia (+6,65%) lideraron las subas, mientras que Pampa Energía (+0,54%), Telecom (+0,84%) y BYMA (+1,02%) fueron las más rezagadas en una rueda sin cotizaciones en rojo. Medido en dólares, el índice finalizó alrededor de los 2045 puntos (+5,11%)”, indicó un reporte de Proficio Investments.

En Wall Street, los ADR, certificados que representan acciones de empresas extranjeras que operan en mercados estadounidenses, treparon hasta 11%, impulsados por las noticias domésticas y externas. En tal sentido, el Banco Supervielle encabezó las subas con un salto de 11,3%, seguido por BBVA (8,5%), Grupo Galicia (8,2%), Banco Macro (7,8%) y Central Puerto (7,8%).

En esta rueda en particular, la suba de las acciones se vinculó con la aprobación del Presupuesto 2026 y del proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados. Ahora, las iniciativas pasarán al Senado. En caso de aprobarse, este sería el primer presupuesto elaborado por la gestión de Javier Milei, después de dos años en los que se prorrogaron las pautas de 2023.

La propuesta del Gobierno proyecta un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio para diciembre del próximo año cercano a los $1.423. El Ejecutivo estima un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También se prevé un incremento de las exportaciones del 10,6%, y la eliminación de las metas de financiamiento mínimo en los sectores de educación, ciencia y defensa.

Para Ian Colombo, asesor financiero de Cocos, el anuncio del BCRA sobre el ajuste de las bandas cambiarias por inflación a partir del 1° de enero también impulsó el rally al considerar que “es muy importante y fue bien recibido por el mercado”. “La reacción del mercado fue inmediata. Creemos que es lo que estaba faltando para continuar el sendero bajista del riesgo país. Una política mas laxa en términos cambiarios, y un enfoque en acumular reservas, por sobre ‘pisar’ la inflación”, juzgó.

Por otra parte, el riesgo país volvió a descender hasta las 556 unidades durante la jornada, el nivel más bajo desde 2018. Sin embargo, con el correr de las horas, el indicador elaborado por JP Morgan escaló paulatinamente hasta ubicarse en 568 puntos básicos, dos enteros más de los que había cerrado el miércoles.

La baja del indicador a menos de 500 puntos resulta clave para que el equipo económico avance en su objetivo de volver a captar fondos en los mercados internacionales de deuda. El 9 de enero se presenta un vencimiento de más de USD 4.200 millones y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideró la chance de buscar refinanciamiento en esa fecha. Además, analizan un préstamo repo, que utiliza bonos como respaldo, por hasta USD 7.000 millones con entidades bancarias del exterior.

En cuanto a las reservas internacionales, el BCRA informó que aumentaron USD 95 millones hasta los USD 42.322 millones. A propósito de la acumulación de divisas, esta semana el titular de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, anunció un nuevo esquema de compra de dólares basado en la demanda de dinero y la liquidez del MLC.

