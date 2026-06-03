¿Dólar, plazo fijo o depósito en UVA?: cuál fue la única inversión que le ganó a la inflación en mayo

En mayo, el dólar, el plazo fijo tradicional y el plazo fijo UVA tuvieron rendimientos muy diferentes para los ahorristas argentinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dólar calmado y las tasas en retroceso pusieron a prueba en mayo la rentabilidad de los instrumentos de ahorro más elegidos por los argentinos. En ese escenario, miles de familias se preguntaron lo mismo: dónde convenía invertir el dinero. Con el mes cerrado, se puede finalmente responder esa pregunta.

Para repasar lo ocurrido en el quinto mes del año, Infobae realizó un análisis de la variación y el comportamiento de diferentes instrumentos financieros. Para unificar criterios, se tomó como ejemplo el caso de un inversor con $1 millón en mano al día 30 de abril (no se consideró el 1° de mayo por haber sido feriado). Además, se utilizó como referencia el tipo de cambio y la tasa de interés ofrecida por el Banco Nación, por ser una de las entidades más representativas del sector financiero.

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Comenzando por el dólar, los números son claros. El día 30 de abril, el valor de venta era de $1.415, por lo que un inversor con un millón de pesos pudo adquirir 706,71 dólares. Un mes más tarde (el 1° de junio), la cotización de compra, es decir el valor que pagan los bancos para adquirir los dólares de los ahorristas, descendió a 1.395 pesos. De esta manera, los USD 706,71 pasaron a ser equivalentes a 985.860 pesos. En la práctica, esto implica que apostando al dólar el inversor habría perdido $14.140 en un mes (-1,41% de rendimiento).

Con el tipo de cambio estable y las tasas a la baja, los instrumentos de ahorro más populares del país atravesaron un mes particular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claro está, que es poco usual que un ahorrista compre dólares pensando una inversión de corto plazo, de sólo 30 días. Lo usual es que aquellas personas que adquieren moneda extranjera piensen en un rendimiento de largo plazo o simplemente en conservar el valor de su dinero a lo largo del tiempo. Aún así, es un hecho que en el período analizado, el dólar perdió valor.

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La opción del plazo fijo

Otra forma de inversión elegida por miles de argentinos, es el plazo fijo tradicional. Si bien los principales bancos del país recortaron sus tasas en los últimos meses, los rendimientos siguen siendo atractivos para muchos ahorristas.

El 30 de abril, el Banco Nación ofrecía a sus clientes una Tasa Nominal Anual (TNA) de 18,5 por ciento. De esta manera, invirtiendo $1 millón el 30 de abril, el día 1° de junio el ahorrista hubiera recibido un retorno de $15.712, más el millón inicial. Dicho de otra, forma, el rendimiento hubiera sido de 1,6% en el transcurso de un mes.

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La otra alternativa, es el plazo fijo en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). En ese caso, la mayor parte del rendimiento no lo da una tasa fija, sino la variación de la UVA. Según el Banco Central (BCRA), el valor de una UVA era de 1.912,36 puntos el 30 de abril y llegó a 1.969,47 puntos el 1 de junio. Es decir que, al comienzo de ese período, con un millón de pesos se podrían haber adquirido 522,91 UVAs. Un mes más tarde, esas UVAs se podrían haber vendido por $1.029.855, por lo que al ahorrista hubiera obtenido una ganancia neta de 29.855 pesos. A eso se le debe sumar un adicional que ofrece el Banco Nación (TNA de 1% anual), lo que agregaría otros 849,31 pesos. En total, el inversor hubiera terminado el mes con $30.704 más de los que tenía cuando empezó (rendimiento de 3,07%).

Los plazos fijos en UVA superaron en rendimiento a los tradicionales. (Franco Fafasuli)

Un dato importante a tener en cuenta, es que normalmente los plazos fijos en UVA tienen un tiempo mínimo de permanencia de 180 días o más. Sin embargo, el BNA permite la cancelación anticipada a partir de los 30 días de realizada la inversión.

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¿Le ganaron a la inflación?

Al momento de invertir, el primer objetivo es conservar el valor de los ahorros y no perder contra la inflación. Repasando los números, está claro que el dólar no cumplió con ese objetivo en mayo, dado que obtuvo un rendimiento negativo.

Es diferente el caso para los plazos fijos, aunque sólo uno parece haberle ganado a las subas de precios. Si bien aún no se da a conocer el dato oficial de inflación de mayo (el Instituto Nacional de Estadística y Censos lo publicará el 11 de junio), las consultoras privadas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó entre 2,1% y 2,5% el mes pasado.

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De confirmarse esas proyecciones, se podrá concluir que los plazos fijos tradicionales no lograron igualar el avance de la inflación y que lo ahorristas que se inclinaron por ese instrumentos financiero perdieron poder adquisitivo real.

Los plazos fijos UVA, en cambio, posiblemente hayan logrado un rendimiento positivo en el quinto mes del año, superando por cerca de 0,5 puntos porcentuales a la inflación nacional. De todas formas, eso podrá confirmarse recién cuando el Indec publique el informe oficial del IPC.

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