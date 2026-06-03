El Salvador

Capturan a salvadoreño acusado de violación de una menor en Virginia

Un hombre, originario de El Salvador, permanece bajo custodia tras ser señalado por la agresión sexual de una adolescente

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Niña sentada de espaldas en un banco de madera, cabeza baja. Detrás, una pared blanca y desconchada con una ventana cerrada de persianas viejas.
Cristian Romario S. fue arrestado en Prince William, Virginia, acusado de delitos sexuales graves contra una menor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arresto de un ciudadano salvadoreño indocumentado en el condado de Prince William, Virginia, ha provocado conmoción en la comunidad tras la acusación formal de delitos sexuales contra una menor de edad. Cristian Romario S., de 31 años, fue detenido el 26 de mayo de 2026 por la policía de Manassas, acusado de contactar a una adolescente de 15 años a través de redes sociales, presentándose como un joven de 18.

La investigación oficial determinó que ambos se encontraron en noviembre de 2025 en un estacionamiento, donde se produjo la agresión sexual.

El 26 de mayo de 2026, la policía de Manassas, Virginia, arrestó a Cristian Romario S., un delincuente indocumentado originario de El Salvador. Según informes locales, Cristian, de 31 años, utilizó las redes sociales para contactar a una menor de 15 años, haciéndose pasar por un hombre de 18. En noviembre de 2025, concertó una cita con su víctima en un estacionamiento, donde la agredió sexualmente”, expresó ICE en un comunicado de prensa.

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Primer plano de las manos de una persona con esposas de metal, vestida con un uniforme penitenciario naranja, mostrando las muñecas y parte del brazo.
El salvadoreño fue acusado de tres delitos graves relacionados con agresiones sexuales a una adolescente en Manassas, Virginia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades judiciales han detallado que Cristian enfrenta tres cargos graves: uno por violación mediante fuerza, amenaza o intimidación y dos por mantener relaciones sexuales con una menor entre 13 y 14 años.

Actualmente, el acusado permanece bajo custodia a la espera de las audiencias judiciales, mientras la fiscalía local trabaja en la recolección y presentación de pruebas. Los protocolos estatales de protección a menores garantizan la reserva de identidad de la víctima y el acompañamiento psicológico correspondiente.

Revisión federal del historial migratorio del detenido

Según información del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), el acusado habría ingresado de forma irregular, regresado a El Salvador en 2022 y vuelto a entrar sin autorización a Estados Unidos en fecha y lugar no especificados. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) considera este reingreso un delito federal adicional.

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Tras el arresto, el ICE emitió una orden de detención dirigida a las autoridades locales, solicitando que el salvadoreño no sea liberado y quede a disposición de las agencias federales. La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, manifestó que el caso requiere cooperación entre jurisdicciones: “El DHS solicita a los políticos que apoyan la protección de los inmigrantes ilegales en el condado de Prince William, Virginia, que no liberen a este pedófilo y cooperen con las autoridades de ICE”.

Primer plano de un hombre encapuchado con expresión sombría, concentrado en la pantalla de su teléfono móvil. La escena está tenuemente iluminada por velas.
Un ciudadano salvadoreño enfrenta cargos tras ser acusado de contactar a una adolescente de 15 años mediante redes sociales en Virginia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El individuo ingresó ilegalmente al país en una fecha y lugar desconocidos. Regresó a El Salvador en 2022, antes de volver a ingresar ilegalmente a Estados Unidos, un delito grave”, apuntó ICE.

El caso se ha convertido en un nuevo punto de tensión en el debate sobre la criminalidad y la protección de las comunidades frente a delitos cometidos por personas indocumentadas. tales de colaboración migratoria.

En el plano judicial, Cristian Romario S. permanece detenido mientras avanza el proceso penal en el sistema estatal. Autoridades federales mantienen activa la orden de detención migratoria a la espera de una resolución judicial.

Actualmente se le imputan tres delitos graves: uno por violación cometida mediante fuerza, amenazas o intimidación, y dos por haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 13 a 14 años.

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