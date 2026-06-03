El Gobierno podría batir dos marcas clave en las próximas horas y el mercado sigue de cerca la suba del dólar

El Banco Central podría superar los USD 10.000 millones comprados en las próximas horas. (REUTERS/Matias Baglietto)

Algunos indicios exhiben que el Gobierno dejó ir al dólar de manera controlada. Esta hipótesis se observó en el mercado de futuros donde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) se fue del mercado al no renovar la posición que venció a fin de mayo.

Según el analista conocido en redes como Target del Mercado, “a partir de los máximos de la rueda, en $1.432, habría comenzado nuevamente a vender algo de futuros. Veremos cuando se actualice el interés abierto de mayo”.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista subió un peso a $1.427 con un monto de negocios de 666 millones de dólares. El Banco Central se alzó con USD 175 millones y hoy si compra al menos USD 23 millones puede alcanzar los USD 10.000 millones que se propuso comprar a fin del año pasado.

En la plaza financiera, tanto el MEP como el contado con liquidación (CCL) subieron casi 1% al cerrar a $1.452 y 1.505 pesos. El CCL perforó el techo de 1.500 pesos. El “blue” se mantuvo en 1.435 pesos.

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Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, señaló que “se observó una mayor demanda por cobertura cambiaria, al tiempo que, dentro del universo en pesos, los bonos CER del tramo medio y largo volvieron a mostrar un mejor desempeño, sostenidos por el interés de los inversores en instrumentos indexados y con mayor duration. En cambio, las LECAP tuvieron una jornada más débil, con menor demanda respecto de los días previos y, en promedio, una rueda negativa para la curva a tasa fija”.

Los bonos soberanos siguieron demandados alentados por el renacimiento de los títulos colombianos que subieron casi 2% y atraen a fondos del exterior. Los bonos locales aumentaron hasta 0,5% y el riesgo país bajó 2 puntos a 488 puntos básicos y quedaron a pocas unidades de la mejor performance en la gestión de Javier Milei. En caso de que los títulos soberanos argentinos sigan siendo demandados este miércoles, el indicador elaborado por JP Morgan podría descender al menor nivel en la era Milei. En tanto, el índice de países emergentes, que incluye a los bonos de la región, subió 1 por ciento.

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El S&P Merval de las acciones líderes tuvo una leve toma de ganancias y cedió 0,57 por ciento. Loma Negra y Metrogas perdieron más de 4 por ciento. Los bancos bajaron entre 2% y 3% e YPF subió 2,1% a cuenta del buen balance que presentará ya que está exportando 300.000 barriles diarios con el petróleo por encima de 90 dólares. En otras palabras, el ingreso de dólares de la empresa más que duplicará los del año pasado.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el riesgo país marcó otro descenso y eso significa estar un poquito más cerca de los mercados internacionales de deuda. De todos modos, es imposible analizarlo como un fenómeno aislado ya que el spread de deuda soberana local ha acompañado al de los países de la región”.

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“Los emergentes y, en especial, Latinoamérica, se han vuelto atractivos por no estar directamente afectados por el conflicto en Medio Oriente y por las mejoras en materia de orden fiscal que a lo largo de los años han alcanzado muchas de las economías de la región”, sumó Reschini.

El escenario internacional sigue vacilante y si bien hubo récords en el S&P 500 y el Nasdaq, las alzas fueron selectivas y ayudadas por los buenos datos de empleo y el comportamiento de algunas acciones tecnológicas. Este mercado se encuentra en un difícil reacomodamiento.

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Por su parte, el Bitcoin se derrumbó a menos de USD 67.000 ante la amenaza de más ventas por parte de una empresa que los tenía como garantía para pagar dividendos de las acciones.

En el mercado overnite, las cotizaciones previas a la apertura reflejaban volatilidad y un clima de cautela entre los inversores. Los tres principales índices de Wall Street registraban leves bajas, sujetas a posibles cambios según las novedades sobre el conflicto en Medio Oriente. El oro se mostraba estable, mientras que el petróleo subía más de 1 por ciento. El Brent, referencia para la Argentina, se ubicaba en 97 dólares. Por su parte, el dólar mantenía un equilibrio frente a las seis principales monedas del mundo.

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Este es un buen escenario para los bonos soberanos argentinos, pero no para los activos de mayor riesgo.