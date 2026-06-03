Crimen y Justicia

Comienza el juicio contra la acusada de mandar a matar a la ex pareja de su novia por celos en La Plata

Verónica Dessio apareció muerta en su casa en diciembre de 2020. Había festejado su cumpleaños la noche anterior y entre los invitados estaba la mujer con la que se había casado y divorciado 9 años después. La Fiscalía sostiene que la imputada planeó el crimen y contrató a un ex policía para que lo ejecute

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Crimen veronica dessio
La abogada Verónica Dessio falleció debido a las puñaladas que recibió

Seis años después, comienza el juicio oral por el crimen de la abogada Verónica Dessio, ocurrido en diciembre de 2020 en su domicilio del barrio Parque Sicardi, en La Plata.

Los acusados son Ivana M., señalada como autora intelectual, y un ex policía, Jorge A., acusado de ser quien ejecutó el ataque. La Fiscalía sostiene que se trató de un crimen por encargo que planificó la imputada motivada por los celos que tenía hacia la víctima, quien era la ex esposa de su pareja. Se espera además que declaren alrededor de 40 testigos.

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El proceso judicial tendrá su primera audiencia este miércoles en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata, y contará con la dirección de los jueces Claudio Bernard, Analía Carrillo y Silvia Hoerr. En tanto, el fiscal Martín Chiorazzi es el que llevará a cabo la acusación.

Crimen veronica dessio
La acusada era pareja de la ex esposa de Dessio, al momento del crimen

Entre las pruebas centrales figuran los registros de las cámaras de seguridad que captaron la moto Siambretta roja utilizada por el ex agente; el hallazgo de sandalias con manchas de sangre vinculadas al acusado y peritajes telefónicos que, según la Fiscalía, evidenciaron que hubo comunicaciones entre los imputados mediante una línea registrada con datos falsos. También se sumará el testimonio de un testigo que aseguró haberlos visto juntos antes del crimen, de acuerdo a la información publicada por el portal de noticias El Día.

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Para la Fiscalía, la acusada se ganó la confianza de la víctima, lo que le permitió acceder a detalles de su rutina y planificar el día del ataque. La identificación de Jorge A. se logró mediante el análisis de cámaras de seguridad, las características de su vestimenta, la moto utilizada y las heridas físicas detectadas tras el crimen.

Detención sospechoso femicidio abogada Dessio la plata
El imputado es un ex policía

Ambos acusados están procesados por homicidio agravado y permanecen detenidos a la espera del veredicto. “Todavía no pudimos empezar el duelo”, afirmó al medio local Natalia Dessio, hermana de la víctima, quien relató que la familia atravesó no solo la pérdida de Verónica, sino también la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre poco después del crimen. “Fue una catástrofe atrás de la otra”, recordó.

La familia espera una condena a prisión perpetua: “Justicia sería que ella estuviera acá, pero eso es imposible. Desde lo legal, justicia es la pena máxima”, insistió Natalia.

La mató el día después del cumpleaños

20110129 - Verónica Dessio y Carolina Pérez X.jpg

La víctima y Pérez se casaron en 2010, convirtiéndose en una de las primeras parejas del país en contraer matrimonio igualitario tras una autorización judicial. Tuvieron un hijo y, tras nueve años de relación, se separaron. Más adelante, Pérez inició una relación con Ivana M., al igual que Dessio lo hizo con Patricia. De acuerdo a los testimonios recabados durante la investigación, la última pareja de Pérez y ahora imputada, manifestó su incomodidad ante la relación cordial que ambas mujeres mantenían tras la separación. Para los investigadores, este fue el móvil principal del asesinato.

El hecho ocurrió el 23 de diciembre de 2020, un día después de que la víctima celebrara su cumpleaños. En el festejo con amigos y familiares también estaba la ex pareja Carolina Pérez. Al finalizar la reunión, Dessio fue atacada a puñaladas por la espalda en su casa, y falleció como consecuencia de las lesiones. La investigación policial descartó el robo como móvil, ya que no se hallaron signos de desorden en la vivienda ubicada sobre la calle 5. Además, la violencia del ataque reforzó la hipótesis de un crimen premeditado.

Detención sospechoso femicidio abogada Dessio la plata
Las cámaras de seguridad grabaron al imputado en la zona

Tras reiterados pedidos de excarcelación solicitados por la acusada, desde el inicio del expediente, el representante de la familia Dessio se opuso a cualquier beneficio procesal. “No se dan las condiciones para otorgar excarcelación ni prisión domiciliaria en una causa de extrema gravedad como esta”, sostuvo Santiago Irisarri. Desde el lado de lvana M. alegaron problemas de salud de su entorno.

La Fiscalía y las querellas se opusieron argumentando el riesgo de fuga, la expectativa de prisión perpetua y la existencia de otros familiares que podrían asistir a la madre de la imputada.

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