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La Unión Europea presenta un plan para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia

La estrategia busca desarrollar ecosistemas digitales que permitan al bloque mantener el control sobre sus servicios y datos, además de reducir su exposición a interferencias externas

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La Unión Europea presenta un plan para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia (REUTERS)
La Unión Europea presenta un plan para reducir su dependencia tecnológica de Estados Unidos y Asia (REUTERS)

La Unión Europea presentará este miércoles una estrategia destinada a reducir su dependencia de tecnologías extranjeras y fortalecer alternativas digitales europeas, en una iniciativa que contempla nuevas normas sobre computación en la nube, inteligencia artificial y semiconductores, con el objetivo de reforzar la denominada “soberanía tecnológica” del bloque.

La comisaria europea responsable de tecnología, Henna Virkkunen, dará a conocer en Bruselas el nuevo paquete de medidas para los 27 países miembros de la UE. El plan busca desarrollar ecosistemas digitales que permitan a Europa mantener el control sobre sus servicios y datos, además de reducir su exposición a interferencias externas.

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Según un borrador de la estrategia al que tuvo acceso AFP, la Unión Europea depende de proveedores extranjeros para “más del 80% de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digitales”, una cifra basada en un informe oficial de 2023.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación dentro de Bruselas por vulnerabilidades estratégicas detectadas durante las recientes crisis vinculadas al suministro de chips y tierras raras procedentes de China. A ello se suman inquietudes sobre la dependencia de empresas estadounidenses en sectores considerados críticos para la economía digital europea.

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Las nuevas medidas podrían generar tensiones con Estados Unidos, que en los últimos años cuestionó multas y regulaciones impulsadas por la UE contra grandes empresas tecnológicas norteamericanas. Sin embargo, las autoridades europeas sostienen que el objetivo no consiste en excluir a proveedores extranjeros, sino en fortalecer la capacidad industrial del continente y mejorar su posición en la carrera global por la inteligencia artificial.

La comisaria europea responsable de tecnología, Henna Virkkunen (EFE)
La comisaria europea responsable de tecnología, Henna Virkkunen (EFE)

Entre las principales propuestas figura una nueva legislación sobre computación en la nube e inteligencia artificial destinada a fomentar la construcción de centros de datos dentro del territorio comunitario. Bruselas espera que estas normas permitan triplicar la capacidad europea en este sector durante los próximos cinco a siete años.

El paquete también contempla una nueva ley para estimular la demanda de semiconductores fabricados en Europa, así como iniciativas para promover el uso de programas de código abierto dentro de las administraciones públicas. Según la Comisión Europea, estas soluciones ofrecen mayor control y flexibilidad, además de evitar dependencias tecnológicas difíciles de reemplazar.

Otra de las medidas previstas es la creación de un sistema común para evaluar la sostenibilidad de los centros de datos en toda la Unión Europea.

La computación en la nube representa uno de los sectores donde la dependencia europea resulta más evidente. Actualmente, las plataformas estadounidenses dominan el mercado. Los tres principales proveedores —Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud— concentran alrededor del 70% del mercado europeo.

De acuerdo con un informe de 2025 elaborado por la consultora francesa Asteres, la Unión Europea destina cada año unos 264.000 millones de euros a software de computación en la nube desarrollado en Estados Unidos.

Imagen futurista de un centro de datos. Nubes digitales con logos de AWS y Google Cloud se alejan, mientras servidores iluminados marcan 'ON-PREM AI INFRASTRUCTURE' y 'AI'.
La computación en la nube representa uno de los sectores donde la dependencia europea resulta más evidente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bruselas también estudia la introducción de criterios de soberanía tecnológica para los contratos públicos relacionados con servicios de nube e inteligencia artificial. Además, pretende exigir a los gobiernos evaluaciones de riesgos de soberanía para identificar proveedores europeos cuando resulte necesario.

Parte de estas preocupaciones se relaciona con la legislación estadounidense. Funcionarios europeos observan con atención el alcance de la denominada Cloud Act de 2018, que permite a las autoridades de Estados Unidos solicitar acceso a datos gestionados por empresas estadounidenses independientemente del lugar donde se almacene la información.

A pesar de las posibles fricciones con Washington, varios dirigentes europeos defienden la estrategia. El eurodiputado socialdemócrata Matthias Ecke, que participó en debates sobre soberanía tecnológica, afirmó que Europa “no debería ceder a la presión”.

Establecemos nuestras reglas en Europa, de acuerdo con las necesidades y las demandas de los ciudadanos europeos”, declaró. No obstante, Ecke reconoció que los proveedores estadounidenses probablemente seguirán en una posición dominante dentro del mercado europeo incluso después de la implementación de las nuevas medidas.

La Comisión Europea ya mostró señales de esta orientación en otras áreas. La semana pasada expresó su intención de reservar para empresas europeas una parte de las frecuencias de satélites móviles utilizadas actualmente por operadores estadounidenses.

La estrategia refleja una evolución en el enfoque comunitario hacia el sector tecnológico. Durante años, Bruselas centró buena parte de sus esfuerzos en regular a las grandes compañías digitales. Ahora, además de la regulación, busca impulsar activamente el desarrollo de capacidades tecnológicas propias.

El eurodiputado conservador Oliver Schenk destacó la importancia estratégica de los sectores incluidos en el plan. “Los chips, la computación en la nube y la inteligencia artificial son el sistema nervioso de la economía moderna”, afirmó.

Según Schenk, estas tecnologías sustentan actividades que van desde la defensa hasta la atención sanitaria. “Europa no puede permitirse seguir siendo simplemente un consumidor de tecnologías críticas desarrolladas en otros lugares”, sostuvo.

(Con información de AFP)

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