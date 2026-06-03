La desopilante reacción de Baldassi luego de que el Turco Husaín y Maxi López le reclamaran un penal en un histórico Superclásico

Los ex jugadores del Millonario recordaron una infracción no sancionada

Claudio “Turco” Husaín y Maxi López tuvieron un divertido cruce con el ex árbitro Héctor Baldassi cuando le reclamaron un penal que no les dio en la semifinal de la Copa Libertadores 2004 entre River Plate y Boca Juniors: la jugada en la que Rolando Schiavi habría cometido falta sobre el propio López, a los 15 minutos del partido de vuelta en el Monumental, quedó sin sanción y se convirtió en una de las deudas pendientes de esa noche histórica.

El encuentro se produjo en el streaming de Telefe Anda Pa’ Allá, donde los tres protagonistas revivieron uno de los episodios más recordados del Superclásico a nivel continental. Cuando Husaín y López pusieron las imágenes sobre la mesa, Baldassi observó la jugada atentamente. “No, dejate de joder. Dos metros mide”, sostuvo el ex juez en alusión al porte físico del delantero, aliciente suficiente, según su criterio, para no sancionar la infracción.

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Baldassi, quien entre 1997 y 2011 dirigió 18 ediciones del clásico entre Boca y River -más que cualquier otro árbitro argentino-, explicó que en ese momento interpretó la jugada como una carga legal de Schiavi, no como una infracción punible con penal. “Para mí, yo estuve en la cancha y la vi como una mano que le puso. Se dio vuelta”, sostuvo.

El reclamo de Maxi López a Baldassi

El contexto de aquella jugada no era menor. El partido se jugó el 17 de junio de 2004 en el estadio Monumental, con River obligado a revertir el 1-0 que Boca le había impuesto en la Bombonera —con gol de Schiavi— en la ida. En la revancha, Lucho González abrió el marcador para el Millonario con un golazo de afuera del área, Carlos Tevez igualó cerca del final con la recordada celebración de la “gallinita” que le costó la expulsión, y Cristian Nasuti anotó en el descuento para forzar los penales.

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En la definición desde el punto del penal, Roberto Abbondanzieri le atajó el remate a López, el mismo protagonista del reclamo en el streaming, y Javier Villarreal convirtió el quinto tanto para el 5-4 final que clasificó a Boca a la final. López, que años más tarde reconoció que aquella noche fue uno de los peores días de su vida, cerró el círculo, aunque esta vez desde el lugar del reclamante.

Nacido en Río Ceballos, Córdoba, el 5 de enero de 1966, Baldassi obtuvo el título de árbitro en 1990 y debutó en la Primera División argentina el 4 de abril de 1999, en un partido entre Gimnasia de Jujuy y Newell’s Old Boys. Un año después, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la FIFA lo habilitaron como árbitro internacional, lo que le abrió las puertas a las competencias continentales y mundiales. Ese mismo año comenzó a dirigir partidos de Copa Libertadores de América y Eliminatorias Sudamericanas, y entre 2001 y 2003 fue designado para los Torneos Sudamericanos Sub 17 y Sub 20. La semifinal de 2004 contra River y Boca llegó en pleno ascenso de su carrera.

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Los años siguientes consolidaron su figura a nivel global. En 2006 dirigió la vuelta de la final de la Copa Sudamericana entre Pachuca y Colo Colo, y en 2008 estuvo a cargo de la final de la Copa Libertadores, además de participar en los Juegos Olímpicos de Pekín. En 2009 dirigió la vuelta de otra final de la Libertadores, entre Liga de Quito y Fluminense, y ese mismo año fue designado para la Copa Mundial Sub 20 en Egipto. El punto más alto de su trayectoria llegó en 2010, cuando fue uno de los 30 árbitros seleccionados para el Mundial de Sudáfrica, donde dirigió cuatro encuentros, entre ellos el cruce entre España y Portugal.

Baldassi se retiró del arbitraje en 2011, tras pitar la consagración de Boca como campeón invicto del Torneo Apertura de ese año. Dos años después dio el salto a la política y fue elegido diputado nacional por Córdoba.

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