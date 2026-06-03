Israel y Líbano continúan este miércoles las negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego (REUTERS)

Las delegaciones de Israel y Líbano continuarán este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos, en un intento por preservar y ampliar el alto el fuego vigente desde mediados de abril, mientras los enfrentamientos en el sur del Líbano mantienen bajo presión los esfuerzos diplomáticos impulsados por la Casa Blanca.

La reunión del martes constituyó la cuarta ronda de conversaciones celebrada en la capital estadounidense desde el 14 de abril. Las delegaciones estuvieron encabezadas por el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh, quienes mantuvieron encuentros con el consejero del Departamento de Estado, Michael Needham, y el jefe de gabinete Dan Holler.

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Las negociaciones no incluyen a Hezbollah y representan el nivel más alto de contacto diplomático entre Israel y Líbano en varias décadas, pese a que ambos países carecen de relaciones formales. El objetivo central de las conversaciones es sostener el alto el fuego existente y evitar una nueva escalada militar en la frontera.

La ronda de diálogo comenzó en medio de un deterioro de la situación sobre el terreno. Horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el lunes por la noche un entendimiento para reducir la violencia, los enfrentamientos volvieron a registrarse en distintos puntos del sur libanés.

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Según la propuesta anunciada por Trump, Hezbollah aceptaría detener los ataques contra territorio israelí a cambio de una reducción de las operaciones militares israelíes en Líbano y de la suspensión de planes para atacar los suburbios del sur de Beirut. Sin embargo, la iniciativa enfrentó obstáculos casi de inmediato.

Horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara el lunes por la noche un entendimiento para reducir la violencia, los enfrentamientos volvieron a registrarse en distintos puntos del sur libanés (REUTERS)

El alto dirigente de Hezbollah Mahmud Qomati declaró a la AFP que el movimiento terrorista “no aceptará un alto el fuego parcial” y advirtió que “cualquier agresión contra los suburbios podría provocar una respuesta más profunda y contundente”.

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Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, sostuvo que Washington “respaldó el principio” de que Israel atacaría los suburbios del sur de Beirut si Hezbollah continuaba lanzando ataques contra territorio israelí.

Más tarde, la embajada libanesa en Washington confirmó que Beirut recibió la notificación de que Hezbollah aceptó la propuesta estadounidense para un alto el fuego recíproco. A su vez, un asesor del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado del grupo, indicó a la AFP que garantizaría que Hezbollah respetaría un “alto el fuego global” si las partes alcanzaran un acuerdo definitivo.

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Las conversaciones diplomáticas también transcurren en un contexto de diferencias entre Washington y Jerusalén respecto de la estrategia regional. Según informó Infobae desde Washington, Trump reclamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cancelara una ofensiva militar contra Hezbollah para evitar un deterioro de las negociaciones con Irán.

De acuerdo con esa información, Netanyahu suspendió los ataques previstos contra los suburbios del sur de Beirut, aunque mantuvo las operaciones militares en el sur del Líbano. Axios informó además que Trump llegó a calificar a Netanyahu como “completamente loco” y lo acusó de poner en riesgo los esfuerzos para avanzar en conversaciones con Teherán.

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Trump reclamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cancelara una ofensiva militar contra Hezbollah para evitar un deterioro de las negociaciones con Irán (EP)

Mientras continuaban los contactos diplomáticos, los combates siguieron durante toda la jornada del martes. Fuentes militares israelíes informaron que la fuerza aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde territorio libanés hacia el norte de Israel durante las primeras horas del día.

Israel respondió con ataques aéreos contra la localidad de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro, y contra una vivienda en Al-Hosh.

Las autoridades libanesas informaron al menos diez muertos en distintos ataques israelíes registrados en el sur del país. La Defensa Civil del Líbano recuperó seis cuerpos de un edificio alcanzado en Marwaniyeh, entre ellos dos niños.

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El Ministerio de Salud libanés elevó a 3.468 la cifra de muertos desde el 2 de marzo, fecha en la que Hezbollah inició ataques con cohetes contra Israel. Del lado israelí, el ejército informó la muerte de 26 soldados y un contratista civil durante el mismo período.

En este contexto, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, reiteró la necesidad de sostener la vía diplomática. “Era necesario consolidar el alto el fuego”, afirmó durante las negociaciones. Además, sostuvo que “las negociaciones son la opción menos costosa para el Líbano”.

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