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Leonardo Ponzio sorprendió al revelar qué jugador le agregaría a la lista de Scaloni para el Mundial

El integrante de la Secretaría Técnica de River Plate respaldó la nómina de la selección argentina, aunque le añadió un nombre

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El ex futbolista dio su opinión durante un torneo de pádel

La selección argentina ya trabaja con los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni en Kansas City, con el objetivo de defender el título obtenido por la Albiceleste en 2022. El entrenador priorizó la base de los héroes de Qatar y añadió nueve futbolistas nuevos a la nómina. El último corte abrió el debate por algunos de los nombres ausentes, como Marcos Acuña, Emiliano Buendía o Marcos Senesi.

En ese contexto, quien opinó de la nómina fue Leonardo Ponzio, ídolo de River Plate y Newell’s y actual integrante de la secretaría técnica del Millonario. El ex mediocampista central opinó en una entrevista con Marketing Deportivo durante su participación en un torneo de pádel.

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“¿Qué jugador que agregarías a la lista a Scaloni?“, le preguntaron a Ponzio. “Ah, me agarraste”, se sorprendió ante la consulta. “Si digo uno es porque más que todo estuvo en sintonía como para estar, eh, ya había estado. A mí me gustó (Lucas) Martínez Quarta, que estuvo a un nivel muy grande, pero bueno, los que están bien merecido lo tienen”, arriesgó.

El marcador central, de 30 años, fue parte del ciclo Scaloni, al punto que integró los planteles que ganaron las Copas América 2021 y 2024. Estuvo en la prelista de 55 jugadores, sin embargo, no entró en la nómina definitiva.

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Luego, Ponzio se refirió a la ausencia de Acuña, pieza importante en todos los títulos de la era Scaloni, en la lista. “Y... Hay jugadores de nivel. El Huevo estuvo muy bien también como para poder estar, pero es difícil cuando se es seleccionador de la selección argentina y tenés para elegir tres mil jugadores”, justificó.

El debut de Argentina en el Grupo J está pactado para el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, casa de los Chiefs de la NFL. La segunda presentación de la fase de grupos será el lunes 22 de junio a las 14:00 frente a Austria en el Dallas Stadium, y el cierre llegará el sábado 27 de junio a las 23:00 ante Jordania, en el mismo escenario de Texas.

Leonardo Ponzio y Lionel Scaloni
Leonardo Ponzio y Lionel Scaloni surgieron de la cantera de Newell's

Antes, disputará dos amistosos, también en Estados Unidos: enfrentará a Honduras el sábado 6 de junio en el Kyle Field de Texas —estadio del equipo de fútbol americano de la Universidad de Texas A&M, con capacidad para más de 102.000 espectadores— y luego viajará a Alabama para medirse con Islandia el martes 9 de junio en el estadio Jordan-Hare de la Universidad de Auburn.

Más allá del pensamiento de Ponzio, el cuerpo técnico de la Selección monitorea al grupo de lesionados para evaluar si debe hacer algún cambio en la nómina por cuestiones físicas: tiene hasta el 15/6, un día antes del debut.

En las últimas horas, recibieron el alta Cristian Romero y Julián Álvarez, pero continúan en rehabilitación Dibu Martínez, Lionel Messi, Leandro Paredes, Nico Paz, Nicolás González y los laterales Nahuel Montiel y Gonzalo Montiel. Sin embargo, todo indica que llegarán en condiciones a la Copa del Mundo.

El central, en la Copa América 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)
El central, en la Copa América 2024 (REUTERS/Agustin Marcarian)

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