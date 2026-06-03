Economía

Ingresos Brutos porteños: actualizaron los topes para mitigar el impacto de la inflación, pero los tributaristas dicen que no alcanza

La AGIP porteña volvió a actualizar los topes de facturación del impuesto

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AGIP
Los nuevos límites de facturación definidos por la AGIP modifican el alcance de las alícuotas en Ingresos Brutos en la Ciudad Autónoma

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. Y si bien el aumento implica una mejora para los contribuyentes, los tributaristas alertan que aún esta por debajo de la inflación del 2025, que según el Indec fue del 31,5 por ciento.

Desde el 1° de junio, el nuevo umbral anual para actividades vinculadas a servicios públicos, restaurantes, hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios, de alquiler, sociales, de salud, enseñanza y administración pública ascendió a $2.154.300.000. Previamente, ese límite se ubicaba en $2.004.000.000. Para los servicios de comercialización y reparaciones, el monto anual subió de $364.000.000 a $391.128.000.

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La medida aprobada por la Legislatura porteña busca evitar que la inflación provoque un aumento real de la carga impositiva para distintos sectores. Según el comunicado oficial de la AGIP, el objetivo consiste en que “si la facturación creció por precios pero no por actividad real, el contribuyente no debería pagar más”. De esta manera, los límites actualizados establecen quiénes tributan la alícuota incrementada y quiénes permanecen en la escala más baja.

Una mano escribe en un formulario de declaración de renta de personas jurídicas. Se observan documentos apilados, una calculadora, gafas y una taza de café en una mesa de madera.
Tributaristas señalaron que el ajuste de los topes brinda un alivio financiero, aunque permanece debajo de la inflación registrada el año anterior

Sin embargo, Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, alertó que si bien el ajuste implica una mejora sigue por debajo de la inflación anual del 2025. Para 2026 el Código Fiscal aprobó el incremento a $2.004.000.000, lo que representó un aumento del 26% y con la reciente actualización de junio, el umbral ascendió a $2.154.300.000, lo que implica un aumento del 29% respecto al año anterior.

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El impacto de la actualización también fue destacado por Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, quien explicó que todos los años AGIP actualiza los montos máximos de facturación que para cada actividad dos tipos de alícuotas. “Si el contribuyente supera ese monto de facturación establecido, tiene que ir a una alícuota incrementada y por el contrario, si su facturación del último año no se encuentra por encima de ese umbral, va por la alícuota más chica”, detalló.

Lo que se hizo ahora es aumentar ese umbral; entonces, contribuyentes que antes estaban obligados a tributar a una alícuota incrementada ahora continúan tributando en la alícuota más baja. De acuerdo con Girardi, hasta la actualización, quienes facturaban $2.005.000.000 quedaban alcanzados por la alícuota incrementada, pero ahora ese monto se incrementó a $2.154.300.000.

“Se trata de un alivio financiero para los contribuyentes que apliquen en este tipo de actividades porque, facturando por encima del umbral que estaba previamente previsto, igual pueden tributar ingresos brutos a una alícuota del 3% y no se encuentran alcanzados por esta alícuota incrementada del 4,5%”, afirmó.

Bonificaciones Régimen Simplificado

En paralelo, este año la AGIP implementó bonificaciones para quienes tributan en el Régimen Simplificado y realizan prestaciones de servicios de modo independiente. Durante este año, los contribuyentes de las categorías A, B y C acceden a una bonificación del 100%, lo que implica que dejan de pagar el impuesto. Mientras que en las categorías D a H, la bonificación es del 75% del tributo. La medida alcanza a trabajadores independientes como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, personal trainers y esteticistas, entre otros.

La bonificación se enmarca en el proceso de unificación del Régimen Simplificado de la Ciudad con el Monotributo Nacional, que desde enero de 2026 permite centralizar gestiones para más de 200.000 contribuyentes en la Ciudad de Buenos Aires.

“En la Ciudad de Buenos Aires, desde el 1° de enero de 2026, se tomó que los monotributistas que estaban inscriptos solamente en Ingresos Brutos pueden adherir al monotributo nacional. Por lo que con solo pagando la cuota de ARCA, además de pagar IVA, Ganancias, jubilación, obras social, también pagas el componente de IIBB", sostuvo Girardi.

AGIP definió que para las categorías más bajas (A, B y C) si están en regla y no tiene deuda no pagan el componente impositivo mientras que las de la D hasta la H tienen una bonificación del 75 por ciento.

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