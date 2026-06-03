Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos más baratos: los precios se ajustaron y hubo sorpresas

Los 10 autos más baratos del mercado argentino son los mismos de mayo, pero con un cambio de orden por ajustes de precios

Una leve suba del dólar y un pequeño ajuste en el precio de algunos modelos, definen nuevamente la habitual lista de los diez autos más accesibles en el mercado automotor argentino para junio.

El ranking de mayo tenía dos condiciones que no se dan este mes. Por un lado, la cotización oficial del dólar estaba entre $1.280 y $1.400, pero el sexto mes del año empezó con un dólar en $1.445 por unidad. Ese incremento, aunque no parezca tan significativo, determinó que los autos que tienen su precio publicado en dólares sean un poco más caros en pesos frente a los modelos que comercializan las terminales automotrices argentinas en moneda nacional.

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Por otra parte, algunas marcas decidieron aplicar pequeñas correcciones a sus precios de lista de junio, aunque en casi todos los casos menores a la suba del dólar. Después de varios meses sin aumentos, en algunos casos incluso desde fines de 2025, este mes se aprecian leves subas en ciertas marcas y modelos, mientras otros siguen con el precio congelado.

Los 10 autos más baratos en junio

El Renault Kwid no aumentó su precio en junio y lleva 18 meses como el auto más barato del mercado

1. Renault Kwid: $26,5 millones

El auto más barato del mercado no tuvo ajuste de precios para este mes, y esto le permite al Renault Kwid mantenerse un año y medio consecutivamente como el auto de menor precio en Argentina.

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El Kwid es un hatchback de segmento A, también clasificado como un citycar, que llega importado desde Brasil y que tiene dos versiones diferentes, aunque sólo en su enfoque hacia el cliente, pero con el mismo precio. Motor naftero aspirado y caja manual en ambas versiones.

2. Jmev Easy EV: USD 18.900 / $27.310.500

La suba del dólar oficial causó que el Jmev Easy 3 se distanciara levemente del Kwid en su lucha por ser el auto más accesible del mercado.

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Pese a la suba del dólar, el JMEV Easy 3 se mantiene segundo en el ranking de los autos más baratos en junio

Aun manteniendo el mismo precio en dólares, pasó de $26.838.000 a $27.310.500, aunque ese precio es el de estos primeros días del mes, pero cambiará si la cotización de la moneda norteamericana varía en su cotización oficial. El Easy 3 también es un citycar, pero es el más barato entre los autos eléctricos del mercado. Lo importa el Grupo Antelo desde China.

Desde noviembre con el mismo precio, el Hyundai HB20 sigue entre los 3 modelos más accesibles del mercado argentino y el primero del segmento B

3. Hyundai HB20: $27,6 millones

Con su precio congelado desde noviembre de 2025, el Hyundai HB20 se mantiene como el modelo más accesible entre todos los autos del segmento de los B, tanto en hatchback como en opciones de carrocería sedán, ya que se comercializa en versiones de dos y tres volúmenes y diferente equipamiento, todas con el motor 1.6 litros atmosférico.

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El Fiat Mobi aumentó nuevamente un 1,5%, pero caer del podio de los 3 modelos más baratos del mercado fue por la llegada del Jmev y el avance del Hyundai HB20 ya en mayo

El modelo sedán es también el tres volúmenes más accesible del mercado con un precio de $28 millones. Ya en el mes de mayo había superado al Fiat Mobi, que es un vehículo de un segmento más chico, y eso le permitió subirse al podios de los modelos más accesibles a mitad de año.

4. Fiat Mobi: $28 millones

Este es uno de los modelos que cambió su precio orgánicamente y no por tener su precio en dólares como es el caso de los importados desde China. El aumento fue del 1,5%, pero sigue siendo el modelo más accesible de Stellantis en el mercado.

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El Suzuki Swift Híbrido subió USD 1.000 respecto a su precio de lanzamiento, pero mantiene un precio en pesos con el dólar a $1.390 para compensar (Suzuki Argentina)

Se sigue comercializando con una única versión de caja manual y motor atmosférico 1.3 litros. El modelo que se importa de Brasil es el Mobi Trekking, y su principal mercado sigue siendo el de venta por planes de ahorro en Argentina.

5. Suzuki Swift Hybrid: USD 21.900 / $30.462.900

Este icónico auto de los años 90, regresó al mercado argentino en mayo con un precio promocional de lanzamiento que se actualizó algunas semanas después con un aumento de USD 1.000. Así, con ese incremento y la suba del dólar, su valor en junio es un 2,6% más alto que en mayo.

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El Fiat Argo también aumentó un 1,5% para este mes. Es el segundo Fiat del ranking, donde hay tres vehículos sobre 10

De todos modos, el importador lo publica en ambas monedas, pero su precio en dólares está tomado con una cotización menor a la oficial. Al igual que el Jmev, es un modelo que entra a Argentina dentro del cupo de vehículo que no pagan arancel de importación extrazona del 35%. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT.

6. Fiat Argo: $30,7 millones

Al igual que sucedió con el Mobi, este otro modelo brasileño de Fiat también tuvo un incremento de precio oficial del 1.5% para junio.

El Peugeot 208 fue el único auto compacto de Stellantis que no aumentó su precio este mes

El Argo es la versión hatchback del Fiat Cronos, tiene la misma mecánica e incorporó desde este año una opción de equipamiento con transmisión automática CVT que no tenía en 2025. El auto con caja manual es el que tiene el mejor precio, aunque fuera de los 5 modelos más accesibles por la entrada de autos electrificados a este ranking.

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7. Peugeot 208 Active: 31.460.000

Aunque es un modelo de Stellantis, el Peugeot 208 no tuvo alteraciones en su precio para junio, probablemente debido a la caída de ventas que tuvo el mes anterior, y que lo hizo caer al quinto lugar entre los autos de mayor demanda.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus mantuvieron su precio por quinto mes consecutivo y eso les permitió subir dos lugares en el ranking

Este es ahora el auto de fabricación nacional mejor posicionado entre los 10 más baratos del mercado gracias a su versión de acceso a la gama, que tiene el motor atmosférico 1.6 litros y caja manual. El modelo se fabrica en la planta de Palomar, provincia de Buenos Aires y se comercializa en 5 versiones, 3 con el motor convencional y solo uno con caja automática, y otros 2 con el motor turbo T200.

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8. Chevrolet Onix LT 1.0: $31,5 millones

Por quinto mes consecutivo, General Motors mantuvo sin alteraciones el precio de sus modelos de acceso. De ellos, el Chevrolet Onix y su versión sedán Onix Plus, subieron un puesto en el ranking de los autos de pasajeros más accesibles del mercado argentino para junio. Viene importado desde Brasil, y entre ambas siluetas de carrocería (2 y 3 volúmenes) tienen 7 opciones de equipamiento.

En pocos meses, el Fiat Cronos bajó del Top5 al puesto 9. Es por la llegada de nuevos autos económicos y un aumento del 1,5% en junio

Es el auto más barato de Chevrolet, pero todos los modelos tienen el motor turbo 1.0 litros como equipo de serie aunque con opciones de caja manual y automática.

9. Fiat Cronos Live: $31,6 millones

Aunque no es importado, el Cronos también tuvo un aumento de precio del 1,5% para este mes, perdiendo dos posiciones: una frente a su “primo” Peugeot 208, y otra contra el Chevrolet Onix.

El Citroën C3 quedó en el último lugar del Top 10 por su aumento del 1,5% para junio

Por ese motivo, no solo ya no es el auto argentino mejor rankeado por la subida del Peugeot, sino tampoco el segundo modelo más accesible entre los que tienen silueta sedán en el mercado, cayendo al tercer puesto. El Cronos se fabrica en la planta de Stellantis en Ferreyra, Córdoba, y se vende en 4 versiones, dos con caja manual y dos con CVT automática.

10. Citroën C3 VTi Feel: $32.170.000

El C3 es el único modelo de Citroën que quedó en la lista de los más baratos del mercado por la llegada de varios autos importados. Al igual que el Basalt y el Aircross, es un vehículo que se fabrica en Brasil. Del mismo modo que ocurrió con Fiat, Stellantis aplicó un aumento en junio del 1,5%, lo que generó que caída del noveno al décimo lugar de la lista. En Argentina se vende en 4 versiones, de las cuales las tres primeras tienen motor naftero VTi pero solo la más accesible con caja manual de 5 velocidades. El cuarto C3 es el único con caja automática y motor turbo T200 de Stellantis.