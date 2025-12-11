Economía

Prorrogaron el estado de emergencia agropecuaria en Buenos Aires, generada por las intensas lluvias y anegamientos

La disposición oficial amplía la vigencia de medidas excepcionales en zonas rurales afectadas por inundaciones, permitiendo a los productores acceder a beneficios fiscales y crediticios durante el ciclo productivo establecido por la normativa

Guardar
Vastas regiones del centro de
Vastas regiones del centro de la provincia de Buenos Aires no están en condiciones de recibir más precipitaciones (Infobae)

El Ministerio de Economía dispuso la prórroga y declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires afectadas por inundaciones, una medida que impacta de lleno en la economía regional y en la situación de miles de productores rurales. Esta decisión abarca explotaciones de los partidos de 25 de Mayo, Saladillo, Bragado, Lincoln, General Belgrano, Azul, Pila y Bolívar, y tendrá vigencia desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 28 de febrero de 2026.

El objetivo central que motivó la resolución fue la necesidad de dar respuesta a la emergencia productiva generada por las intensas lluvias y anegamientos que afectaron a vastas áreas rurales bonaerenses durante el segundo semestre de 2025. La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, tras analizar los decretos provinciales y la situación de los campos, recomendó al Gobierno nacional adoptar la medida, en línea con lo solicitado por la administración bonaerense.

La resolución establece que, para las circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del partido de 25 de Mayo y las circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del partido de Saladillo, se prorroga el estado de emergencia y/o desastre agropecuario previamente declarado por el decreto provincial 1180 del 27 de mayo de 2025. En tanto, se declara el estado de emergencia y/o desastre agropecuario para nuevas áreas: las circunscripciones V, VI y VII de Bragado; IV, V y VI de 25 de Mayo; II a XV de Lincoln; I y II de Saladillo; I a VII de General Belgrano; X a XXI de Azul; II a VII de Pila y VI de Bolívar.

El texto oficial precisa que “el 28 de febrero de 2026 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas de las áreas declaradas”, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del decreto reglamentario 1712/2009. Esta fecha resulta clave, ya que determina el período durante el cual los productores podrán acceder a los beneficios fiscales y crediticios previstos por la ley 26.509, que regula el régimen nacional de emergencia y desastre agropecuario.

Hay más de 5 millones
Hay más de 5 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Para acceder a este régimen especial, los interesados deberán presentar un certificado expedido por la autoridad provincial competente, que acredite que sus predios se encuentran dentro de las zonas afectadas. La resolución instruye al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de los productores alcanzados, junto con copia de los certificados emitidos.

El alcance de la medida implica que “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía, arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias”. Entre estos beneficios se encuentran la prórroga o exención de impuestos nacionales y la posibilidad de acceder a créditos blandos para recomponer el capital de trabajo.

La resolución también faculta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía a celebrar convenios y actos necesarios para la ejecución de la medida.

Temas Relacionados

Buenos AiresLluviasAnegamientosInundaciones25 de MayoSaladilloBragadoLincolnGeneral BelgranoAzulPilaBolívarBoletín OficialMinisterio de EconomíaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

El premio Nobel de Economía, Robert C. Merton, fue el orador central en los 30 años de la Fundación Capital

El economista estadounidense habló sobre los desafíos de los sistemas previsionales, entre otros temas, durante el evento de la consultora de Martín Redrado. Qué dijo sobre su reunión con Javier Milei

El premio Nobel de Economía,

La advertencia del CEO de una automotriz por la llegada de marcas chinas: “Espero que esto no sea una burbuja como la de los ’80″

El presidente de la filial local de la japonesa Nissan reflexionó sobre el momento de la industria automotriz. Destacó el inesperado crecimiento en sólo 2 años de gobierno de Milei y dijo algo que mucha gente piensan sobre los autos chinos

La advertencia del CEO de

Los mercados avalaron la colocación de deuda en dólares y ahora ponen el foco en el pago de vencimientos de enero

El Gobierno colocó un bono por USD 1.000 millones a una tasa de 9,26% anual. El dato clave que aguardan los inversores

Los mercados avalaron la colocación

Otra industria clave le pidió a Caputo que elimine las retenciones a las exportaciones

El sector pesquero busca un trato impositivo equiparable al de otras actividades regionales para evitar el deterioro de la economía en ciudades portuarias

Otra industria clave le pidió

El Gobierno empezó el camino para colocar deuda en el mercado internacional, aunque no pudo perforar el 9% de tasa

Con la colocación del Bonar 2029 el equipo económico consiguió USD 910 millones que utilizará para el pago de deuda del 9 de enero. Los bonos subieron, pero el riesgo país continúa por encima de los 600 puntos

El Gobierno empezó el camino
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras de más de dos décadas de amor

La reacción de Moria Casán al ver las fotos de Cecilia Roth caracterizada en su biopic: “Personalmente es más impactante”

INFOBAE AMÉRICA

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró

Juana Libedinsky: “Jane Austen mostró una época en que se casaban por razones económicas, hoy por una visa”

Lou Andreas-Salomé, la musa rebelde que desafió a Sigmund Freud y revolucionó el psicoanálisis

“Ruralismo”, una oda al campo, la nostalgia y la resistencia

La íntima historia de Barcelona junto al Mediterráneo: de puerto romano a capital global

Luis Arce, ex presidente de Bolivia, no declaró tras su arresto en la causa de corrupción vinculada al Fondo Indígena