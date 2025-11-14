Opinión

Inundaciones en Buenos Aires: cuando el agua devela la inacción política

Cada vez que una obra se posterga o se ejecuta a medias, se posterga también la posibilidad de que un joven se quede en su pueblo, de que una pyme crezca o de que un productor pueda planificar más allá de la próxima lluvia

Guardar
Hay más de 5 millones
Hay más de 5 millones de hectáreas afectadas por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires

Las inundaciones que atraviesan a la provincia de Buenos Aires vuelven a mostrarnos algo que evitamos mirar: los años de inacción tienen consecuencias. No es solo el agua que avanza sobre los campos, los pueblos y los caminos; es la evidencia de una política que durante demasiado tiempo pospuso lo estructural para ocuparse solo de lo inmediato.

Hoy hay más de 5 millones de hectáreas afectadas, distritos con más del 50 % de sus caminos rurales intransitables y pérdidas productivas estimadas en 2.400 millones de dólares. Pero detrás de cada número hay algo más profundo: la vulnerabilidad de miles de bonaerenses que producen, trabajan y viven en esos territorios.

Durante años se discutieron diagnósticos, se anunciaron obras y se firmaron convenios. Sin embargo, las prioridades cambiaron al ritmo de los calendarios electorales. El resultado es este: rutas destruidas, pueblos aislados, familias que dependen de la suerte del clima para poder salir de sus casas o llevar la producción al mercado.

No se trata solo de infraestructura. Lo que está en juego es la capacidad de desarrollarnos en comunidad, de generar arraigo y futuro. Cada vez que una obra se posterga o se ejecuta a medias, se posterga también la posibilidad de que un joven se quede en su pueblo, de que una pyme crezca o de que un productor pueda planificar más allá de la próxima lluvia.

Las inundaciones no distinguen gobiernos, pero sí exponen una constante: la mezquindad política. La falta de acuerdos duraderos, de planificación de largo plazo, de una mirada integral sobre el territorio y su gente. En lugar de eso, preferimos reaccionar tarde, repartir culpas y anunciar soluciones parciales cuando el agua ya cubre los caminos.

La provincia necesita algo más que respuestas fragmentadas: necesita un rumbo.

Debemos pensar qué tipo de desarrollo queremos, qué infraestructura sostiene ese futuro, y cómo garantizamos que cada bonaerense —viva en una ciudad, en un pueblo o en el campo— tenga las mismas oportunidades para producir, encontrarse y crecer.

Porque cada vez que el agua vuelve, no solo se inundan los campos. Se inunda también la esperanza de una provincia que podría ser potencia, pero que sigue atrapada en el barro de la improvisación.

Temas Relacionados

InundacionesProvincia de Buenos AiresInundaciones en la provincia de Buenos AiresÚltimas noticias

Últimas Noticias

Calor extremo: una catástrofe invisible que exige acciones

Más de 35 urbes, entre ellas Buenos Aires y París, se unen en una coalición global para implementar medidas concretas que reduzcan el impacto del calor extremo y protejan a las poblaciones más vulnerables

Calor extremo: una catástrofe invisible

¿Y si empezamos por la reforma educativa?

Ciencia y tecnología son prioritarias para estar en la conversación global, de la que alguna vez Argentina participó

¿Y si empezamos por la

Del triunfalismo post guerra Fría al retroceso de Occidente

El resurgimiento de líderes y movimientos que debilitan la prensa libre y la separación de poderes, junto con la polarización política, amenaza la estabilidad de sistemas democráticos en diversas regiones

Del triunfalismo post guerra Fría

La apertura comercial siempre es una buena noticia

Este nuevo anunció va a obligar a los productores locales a hacer un mayor esfuerzo e inversiones para ser eficientes y para poder competir contra los productos de otros países

La apertura comercial siempre es

Un acuerdo muy positivo si igualamos la cancha

El entendimiento comercial alcanzado entre Argentina y los Estados Unidos torna más urgente la necesidad de reformas para brindar competitividad a las empresas locales

Un acuerdo muy positivo si
DEPORTES
La tradición olvidada que pueden

La tradición olvidada que pueden reflotar los Mac Allister: todos los hermanos que compartieron cancha en la selección argentina

Las aventuras del único argentino que jugó en Angola: la enfermedad que lo tuvo “al borde de la muerte” y los rituales en la tribuna

Bernie Ecclestone, con Infobae: su visión sobre Colapinto, qué no le gusta de la F1 actual y la clave para ganar en 2026

Argentina debuta ante Eslovaquia por la Billie Jean King Cup: hora y TV de los encuentros

Mariano Navone y Román Burruchaga protagonizarán el duelo albiceleste en el Challenger de Montevideo

TELESHOW
Luli Fernández y el libro

Luli Fernández y el libro que la hizo reflexionar: “A veces, incluso sabiendo que podés cambiar las cosas, elegís no hacerlo”

Jimena Barón, entre la llegada de su bebé, la maternidad y planes de mudanza: “No entramos”

Los shows de los argentinos en los Latin Grammy: del rock de Fito Páez al rap de Trueno

La aclaración de Cris Morena sobre el homenaje en Camino a casa: “Se grabó antes de la partida de mi nieta, Mila”

La tristeza de Juana Repetto por el pedido médico que recibió en su embarazo: “No fueron las mejores noticias”

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Sur y Estados

Corea del Sur y Estados Unidos formalizaron los acuerdos clave sobre comercio, defensa y cooperación nuclear naval

Qué leer esta semana: autorretrato de una niña violada por su padrastro, Viviana Rivero y la verdad sobre el cuidado del riñón

Meme del Real, el Tacubo silencioso, publica su primer disco solista: “Estoy en transformación”

Individualismo y soledad, la combinación que define una paradoja de la vida moderna

El presidente de Costa Rica comparece ante el Congreso por acusaciones de intervenir en las elecciones de 2026