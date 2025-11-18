Economía

Inundaciones en Buenos Aires: hay casi 6 millones de hectáreas afectadas y las pérdidas alcanzarían los USD 2.000 millones

La crisis hídrica en la cuenta del Salado bonaerense deja a contratistas, transportistas y comercios ante un escenario de recortes y caída de ingresos

Guardar
Vastas regiones del centro de
Vastas regiones del centro de la provincia de Buenos Aires no están en condiciones de recibir más precipitaciones (Infobae)

Más de 3,8 millones de hectáreas productivas en la cuenca del río Salado, en el corazón de la provincia de Buenos Aires, se encuentran afectadas por una inundación que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), constituye el episodio más grave en muchos años. La magnitud del desastre ha dejado fuera de producción vastas extensiones de tierra y amenaza con pérdidas económicas que podrían alcanzar los USD 2.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de la entidad.

El análisis de imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre permitió a Carbap calcular que unas 2 millones de hectáreas permanecen inundadas o anegadas, mientras que la superficie total afectada asciende a casi 3,8 millones de hectáreas. Esta cifra incluye áreas donde, aunque el agua no es visible, las condiciones del suelo y la falta de accesibilidad impiden cualquier actividad agrícola. En la práctica, se trata de tierras que han quedado completamente fuera del circuito productivo.

Municipios más afectados y superficie comprometida

El impacto territorial de la inundación cuenca Salado se concentra en una serie de municipios que, en conjunto, suman más de 4,5 millones de hectáreas comprometidas. Entre los partidos más afectados se encuentran Bolívar (169.224 hectáreas), 9 de Julio (136.797), Pehuajó (109.366), 25 de Mayo (106.838), Lincoln (106.102) y Carlos Casares (105.008 hectáreas). En estos distritos, más de 1,1 millones de hectáreas permanecen bajo agua, y en muchos otros la imposibilidad de acceder a los campos o de utilizar maquinaria agrícola agrava la situación.

La ventana de siembra para los principales cultivos de la región, soja y maíz, se cierra rápidamente. Carbap advirtió que más de 1,5 millones de hectáreas agrícolas corren un riesgo muy alto de quedar improductivas este año. Si esa superficie pudiera sembrarse bajo la proporción habitual de 60% soja y 40% maíz, la entidad calcula que el circuito económico dejaría de recibir alrededor de USD 2.000 millones en 2026. “Están en juego alrededor de 2.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al circuito económico en 2026”, subrayó Carbap.

Impacto económico y reclamos a los gobiernos

El efecto de esta pérdida trasciende a los productores agropecuarios. Contratistas, transportistas, proveedores, talleres, comercios y pequeñas y medianas empresas locales verán afectada su actividad, mientras que los tres niveles del Estado —municipal, provincial y nacional— sufrirán una caída en la recaudación. Carbap sintetizó la situación con una advertencia: “La conclusión es simple: todos perdemos, mientras las obras siguen sin aparecer”.

La cuenca del río Salado, que abarca unas 17 millones de hectáreas, produce el 25% de los granos del país y concentra el 28% del stock bovino nacional. La persistencia de la inundación desde hace nueve meses ha puesto en evidencia la falta de avances en obras hidráulicas fundamentales, como el Plan Maestro del Río Salado, cuya finalización lleva más de una década de retraso. Carbap sostiene que la ausencia de estas obras estructurales es una de las principales causas por las que millones de hectáreas permanecen comprometidas.

En cuanto a las responsabilidades, la entidad del agro señaló que los intendentes municipales tienen a su cargo el mantenimiento de la red vial rural, financiada a través de la tasa vial, guías de traslado y una porción del impuesto inmobiliario rural. Sin embargo, la entidad denuncia que una parte significativa de estos fondos se desvía hacia otros gastos, lo que se traduce en caminos intransitables y un aumento de los costos logísticos para productores y consumidores.

La provincia de Buenos Aires es la responsable directa de ejecutar las obras del Plan Maestro del Río Salado. Según Carbap, el avance de estas obras apenas supera la mitad de lo previsto, a pesar de que deberían haberse completado hace diez años. El presupuesto provincial para 2026 prevé un aumento del 100% en el impuesto inmobiliario, lo que representa más de USD 70 millones adicionales, pero solo asigna poco más de USD 4 millones al Plan Maestro, una desproporción que la entidad califica de inaceptable.

A nivel nacional, el informe recordó que el Estado recauda más de USD 1.000 millones anuales en retenciones solo en esta región, además de contar con un fondo hídrico de infraestructura alimentado por un impuesto específico sobre los combustibles. Pese a ello, el Presupuesto Nacional 2026 no contempla partidas para las obras del Salado, una omisión que la organización rural considera de alto impacto económico.

Frente a este panorama, Carbap exige a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad y fija un objetivo concreto: que para el año 2030 las obras del Plan Maestro del Río Salado estén terminadas en su totalidad. La entidad sostiene que no se trata de una meta aspiracional, sino de una obligación moral, productiva y social, y reclama un compromiso público y verificable para cumplirla.

Temas Relacionados

Inundación cuenca del SaladoProvincia de Buenos AiresCarbapCampoEconomía-ArgentinaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Estiman que el Banco Central podría comprar hasta USD 40.000 millones sin necesidad de absorber los pesos que se emitan

El Gobierno duda en hacerlo, porque teme mayor presión cambiaria y un salto inflacionario adicional. El presidente se mostró cauto y dijo que se avanzará acorde a lo que Argentina consiga en los mercados de deuda

Estiman que el Banco Central

Caputo se reúne con Torres y hay expectativa por anuncios de baja de retenciones al crudo de petróleo

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reúne mano a mano con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. El pedido histórico por la baja de derechos de exportación y la propuesta

Caputo se reúne con Torres

El precio de la soja trepó casi 3% y tocó el nivel más alto en 17 meses

La oleaginosa saltó más de 12 dólares en el mercado de Chicago y tocó un máximo desde junio de 2024. Los motivos detrás de la suba

El precio de la soja

Quiénes son los 9 economistas que le llevaron a Cristina Kirchner propuestas para un “modelo nacional”

La ex mandataria recibió en su departamento de San Telmo, donde cumple prisión domiciliaria, a un grupo de profesionales que “elaboraron un documento económico de más de 400 páginas”, según detalló en X

Quiénes son los 9 economistas

Jornada financiera: el dólar bajó a $1.415 y cayeron las reservas por pagos de deuda

La divisa minorista restó diez pesos y el mayorista quedó en mínimos en un mes. Las reservas cedieron USD 280 millones por vencimientos con organismos. El S&P Merval perdió 2,2% y los bonos tuvieron leve alza

Jornada financiera: el dólar bajó
DEPORTES
Un viaje cargado de ilusión:

Un viaje cargado de ilusión: la Selección Argentina Sub 12 de tenis ya está en Lima para jugar el Mundialito

Arranca el Final 8 de la Copa Davis 2025: partidos, días, horarios y todo lo que hay que saber

El prestigioso premio que recibió Oscar Piastri en medio de su lucha con Lando Norris por el Campeonato de la Fórmula 1

Cimbronazo en Alpine: la pieza clave que perdió y se sumó al equipo Williams de la Fórmula 1

La Fundación River presentó el Manual Metodológico de Escuelas Sociodeportivas “Valores a la Cancha”

TELESHOW
Ricardo Darín contó una desopilante

Ricardo Darín contó una desopilante anécdota sobre su ciudadanía española y terminó riéndose hasta llorar con Mario Pergolini

La pelea del Chino Leunis con Germán Martitegui en MasterChef Celebrity: “Estoy recaliente”

Pampita: “Soy disléxica, daltónica y tengo déficit atencional”

Así fue la original fiesta de cumpleaños de Pino, el hijo de Cande Vetrano y Andrés Gil por su primer año: las fotos

La lujosa casa que estarían construyendo Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en San Isidro: 800 metros, spa y cava de vinos

INFOBAE AMÉRICA

El Parlamento de Canadá aprobó

El Parlamento de Canadá aprobó el plan fiscal de Mark Carney para reducir el impacto económico de los aranceles impuestos por EEUU

Charly García: una esquina en Nueva York y una fiesta en Buenos Aires

“Cartas para la vida”: así orientaba el Rebe de Lubavitch a quienes le pedían ayuda

El régimen de China intensificó la presión contra Japón con el despliegue de maniobras con fuego real en el mar Amarillo

Detuvieron en Bolivia al ex líder de la Central Obrera por presunto enriquecimiento ilícito y sobornos