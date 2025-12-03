Economía

La cantidad de empleados de la administración pública se redujo un 17% durante el gobierno de Javier Milei

El sector estatal experimentó una modificación significativa según el análisis de la evolución de la plantilla bajo la actual gestión nacional

Guardar
El presidente de Argentina, Javier
El presidente de Argentina, Javier Milei, con una motosierra a su llegada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Centro de Convenciones Gaylord National Resort, el jueves 20 de febrero de 2025, en Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos. (AP Foto/Jose Luis Magana)

Desde el inicio del mandato de Javier Milei en diciembre de 2023, la Administración Pública Nacional y las empresas estatales reflejaron una reducción del 17% en la cantidad de trabajadores registrados bajo su órbita. Un informe del economista Nadin Argañaraz puntualizó este proceso de achicamiento de la planta de personal como uno de los hechos más destacados de la etapa reciente en la gestión de los recursos humanos estatales.

La planta de personal difundida por el Indec en octubre representa 58.903 empleados menos que los existentes al asumir las autoridades de la administración de Javier Milei.

“En el mes de octubre de 2025, la dotación fue de 282.570 cargos. En relación a los 341.473 del mes de diciembre de 2023, se tiene una caída de 58.903 cargos”, señaló Argañaraz.

“Del total de la caída, la administración centralizada representó un 26%, la descentralizada un 33% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. Todos los meses hubo una caída respecto al mes previo”, agregó el economista, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El recorte más pronunciado se observó en la Administración Centralizada, que perdió 15.519 puestos desde octubre de 2023 hasta diciembre de 2025, de acuerdo con datos elaborados por Nadin Argañaraz a partir de cifras del Indec.

Durante ese mismo período, la Administración Pública Nacional, junto con empresas y sociedades estatales, mostró una disminución total de 58.903 empleados, pasando de 341.473 a 282.570.

Entre las entidades con mayor pérdida, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. redujo su plantilla en 5.114 trabajadores, mientras la Operadora Ferroviaria S.E. quedó con 3.353 menos. La AFIP, luego transformada en la ARCA, recortó 3.112 puestos y el CONICET descendió en 1.958 empleados.

El Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas presentaron descensos de 1.951 y 1.914 puestos respectivamente. La empresa del AMBA de agua y saneamientos AYSA perdió 1.677 empleados, y la ANSES unos 1.548.

Hubo organismos que fueron suprimidos y los datos oficiales los reflejan sin dotación alguna como Desarrollo de Capital Humano Ferroviario S.A.C.P.E.M. (antes tenía 1.073) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCEI) (1.028).

El Estado Mayor General de la Armada Argentina reportó 969 bajas, Corredores Viales 795 y Télam S.E. quedó sin personal, tras la salida de 793 empleados. El INTI perdió 781 puestos, ENACOM 750, INTA 696 y el INSSJP/PAMI 695.

En la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) salieron 672 empleados y en el Estado Mayor General del Ejército Argentino, 648. En Casa de Moneda se eliminaron 621 puestos, y SENASA redujo en 608 su personal. Otras pérdidas involucran a Belgrano Cargas y Logística S.A. (564), INCAA (543) y RENAPER (508), así como a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) (504).

También quedaron sin personal el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone” (INAREPS) (429), el INADI (408), el ENRE (396) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) (391). El agrupado como “Resto” exhibió una disminución de 8.885 empleados desde los 72.358 registrados en octubre de 2023, hasta los 63.473 en diciembre de 2025.

Más allá de los datos del informe de Argañaraz, para 2026 el Gobierno profundiza la motosierra y avanza en un plan para reducir la planta estatal, buscando achicar la estructura pública en un nuevo recorte que a lo largo del año próximo podría afectar otro 10% del total de empleados.

“Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, dijeron en forma reciente a Infobae fuentes del Ejecutivo.

Con el objetivo declarado de aumentar la eficiencia y bajar el gasto público, la nueva reducción sería inminente y se mantendría durante los dos primeros trimestres de 2026, tras el vencimiento de varios contratos en diciembre que podrían no renovarse.

Temas Relacionados

motosierraempleo públicoJavier Mileiadministración públicadespidosúltimas noticias

Últimas Noticias

A cuánto llegarán el dólar y la inflación en 2026 y 2027, según los principales analistas locales y extranjeros

Proyecciones sobre el mercado cambiario y el incremento de precios para el próximo bienio surgen de informes privados y expectativas ajustadas tras los recientes resultados electorales. Especialistas argentinas y consultoras internacionales trazan escenarios divergentes para ambas variables

A cuánto llegarán el dólar

Golpe al empleo en EEUU: el sector privado recortó 32.000 puestos y los servicios registran seis meses de contracción

Los datos intensifican la presión sobre la Reserva Federal para un nuevo recorte de tasas en su próxima reunión

Golpe al empleo en EEUU:

Cuáles son los autos más novedosos del cupo de híbridos y eléctricos que habilitó el Gobierno para 2026

De los 50.000 vehículos permitidos, más del 85% son chinos, y muchos de marcas desconocidas en el mercado argentino. Para evitar un remanente de úlimo momento como ocurrió este año, hay una lista de espera ya asignada

Cuáles son los autos más

Quiénes pueden acceder a los préstamos personales de $10.000.000 y cuál es la tasa de interés en diciembre

Distintas entidades financieras mantienen vigentes líneas de crédito para individuos que buscan financiación elevada, con condiciones particulares según el perfil de cada solicitante

Quiénes pueden acceder a los

Mercados: los bonos y las acciones retoman las ganancias y cae el riesgo país

El S&P Merval gana 0,4%, llega a los 3.050.000 puntos, y acompaña la tendencia de los ADR en Wall Street. Los bonos en dólares avanzan 0,4%, con un riesgo país en los 636 puntos básicos

Mercados: los bonos y las
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026: bombos, sedes y los seis clasificados que restan definirse

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026