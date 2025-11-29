Política

El Gobierno reordena el “plan motosierra” y busca reducir la planta estatal para 2026

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en coordinación con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en un achique de la estructura que prometen será “inminente”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger

Tras la reestructuración del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuela Adorni, coordina con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el plan que desplegarán para profundizar en la reducción de la planta del Estado que permita achicar la estructura, según confirmaron a Infobae fuentes del Poder Ejecutivo. “La motosierra es constante”, justificaron sobre la decisión.

En Casa Rosada evitaron dar números específicos sobre la cantidad de empleados que alcanzará, pero anticiparon que podría afectar a “otro 10%” del total de empleados públicos.

Desde su cuenta de X, Sturzenegger estila dar el parte de las bajas de manera mensual que despierta una fuerte resistencia sindical. Si bien prepara para estos días la publicación correspondiente al mes de octubre, según los datos de septiembre, los despidos desde el inicio de la gestión ascienden a 58.797 personas contempladas entre organismos centralizados y descentralizados, personal militar y de seguridad y empresas del Estado.

Un informe del INDEC publicado el pasado viernes notificó que la dotación del personal en la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se redujo 0,3% en octubre de este año al tiempo que reveló que el total de trabajadores es de 282.570, cifra que apuestan a disminuir.

Por orden directa del presidente Javier Milei, la cartera se dedica a revisar mes a mes organismos, con extrema puntillosidad en sus estructuras y funciones bajo el objetivo de “lograr un Estado más eficiente”. “Estamos trabajando con la mira en más de ocho áreas y organismos. En cada organismo se calcula cuánto personal hay de más”, confesaron a este medio, pero evitaron adentrarse en detalles debido a que detectan que se trata de “temas sensibles”, que involucran a trabajadores.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, posa junto a un paquete de reformas y nuevas leyes (REUTERS/Agustín Marcarian)

Según supo Infobae, en sus primeros dos años los recortes estuvieron enfocados en achicar la administración centralizada, por lo que el objetivo de este segundo tramo de la gestión es focalizar en los organismos descentralizados. Componen este último grupo la AFIP, ARCA, ANMAT, el Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI, ENACOM, entre otros. “En cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas. No hay un porcentaje, depende del organismo o área. Los porcentajes varían mucho”, explicaron a este medio.

La nueva reducción sería “inminente” y continuaría durante los dos primeros trimestres de 2026, luego de que en diciembre se produzca el vencimiento de varios contratos que podrían no tener renovación. Otro porcentaje de los recortes de personal podría surgir de los planes de eliminación de los registros de automotores y de la privatización de varias empresas que aún mantienen en carpeta.

El libertario se jacta de su política de ajuste estatal que logró sintetizar en la motosierra como simbología, herramienta que obsequia a personalidades conservadoras como el ex funcionario republicano Elon Musk. "La motosierra es el símbolo de un cambio de época, del comienzo de una nueva edad de oro para la humanidad, pero esta vez, en lugar de ir contra el mundo, Argentina está a la vanguardia", supo definir alguna vez el mandatario que mantiene una réplica dorada sobre la mesa de su despacho de Casa Rosada.

Javier Milei junto a Elon Musk (REUTERS)

En plena campaña electoral, tras la derrota bonaerense, la administración libertaria tomó distancia de la simbología, incluso la motosierra había desaparecido de las fotos que se tomaban en la oficina presidencial, pero con el triunfo de las elecciones legislativas del 26 de octubre, las viejas recetas volvieron potenciadas. Es por eso, que con su desembarco en la Jefatura de Gabinete, Adorni promete acelerar la reducción de personal y áreas, y aceitar la gestión.

Los plantes también alcanzan a los Medios Públicos. Como contó este medio, hay intenciones de abrir un retiro voluntario para avanzar con el achicamiento de la planta. El objetivo final es reducir un porcentaje del total de los 2400 trabajadores registrados que calculan conforman la estructura de la Televisión Pública y la de Radio Nacional.

