Los analistas ya pusieron la vista sobre los vencimientos de deuda de enero

Caputo no muestra apuro en comprar dólares una consultora cree que la carta "del tió Scott (Bessent) se vuelva a jugar"

Comienza diciembre, un mes que será de alta volatilidad: los inversores estarán atentos a los movimientos del ministro de Economía, Luis Caputo, en vista de los USD 4.200 millones necesarios para pagar los vencimientos de los bonos soberanos en enero.

La única manera es un préstamo. Los trascendidos indican que se avanza en ese sentido. Caputo está cerrando un Repo con bancos de inversión. Morgan Stanley ya está adentro, falta la confirmación del resto. Analizan los detalles del convenio y se cree que la agonía de diciembre será corta.

Las consultoras centraron su análisis en este evento y el cambio de humor de los inversores locales. que comenzaron a desarmar sus coberturas en dólares.

El menú de opciones es bastante amplio. Todas las cartas están sobre la mesa y el Gobierno las está explorando. Probablemente la solución termine siendo un mix

Para EconViews la consultora que dirige Miguel Kiguel, planteó de inicio: “despejemos la incógnita más importante: no tenemos ninguna duda de que se va a pagar. La voluntad política está y el costo de un traspié sería impensable para el programa actual. La pregunta del millón no es si se paga, sino qué alquimia financiera utilizará el equipo económico para que los dólares aparezcan. El menú de opciones es bastante amplio. Todas las cartas están sobre la mesa y el Gobierno las está explorando. Probablemente la solución termine siendo un mix. Siempre está la posibilidad de levantar el teléfono y gestionar alguna ampliación del swap con el Tesoro de Estados Unidos. Eso mismo fue lo que sucedió con el último pago de intereses al FMI y no descartamos que la carta del tío Scott (Bessent) Secretario del Tesoro de Estados Unidos) se vuelva a jugar”.

El informe agrega que el equipo económico “está explorando otras opciones para no molestar a Scott. Se viene hablando de un nuevo Repo con bancos internacionales. De esto último ya tuvimos una dosis este año. Si bien suele ser deuda de muy corto plazo, puede funcionar como puente financiero para calzar los flujos de caja del verano sin sobresaltos. La contra es que hay que poner títulos como colateral y expone al Tesoro al riesgo de tener que poner más garantías si el precio de los bonos cae. En cualquier caso, tanto el Repo como la ayuda externa implican aumentar los pasivos de corto plazo”.

El contexto ayuda

Para FMyA, consultora de Fernando Marull, “el contexto global siguió positivo para Argentina, con Brasil en modo rebote y la soja sostenida arriba de USD 400 la tonelada. Hay viento de cola para Argentina y lo tiene que aprovechar el Gobierno”.

Según FMyA “el frente dólar debiera seguir tranquilo en diciembre, por mayor oferta de trigo y flujo financiero, y compensar la mayor demanda de turismo y dolarización. El Tesoro compró solo USD 200 millones de los USD 4.200 millones de deuda que emitieron empresas y provincias en noviembre (les queda plazo para liquidar los dólares) ¿Lo bueno? El BCRA y el Tesoro siguen bajando la cobertura cambiaria pre-electoral (redujeron en USD 6.000 millones dollar linked y futuros) pero aún no compran reservas. Para la calma financiera será clave el anuncio del préstamo con bancos para el pago de enero por USD 4.200 millones. El nuevo financiamiento, más las novedades del régimen cambiario (de ocurrir) deberían bajar un escalón el riesgo país”.

La duda de muchos analistas es si el gobierno puede comprar dólares estando tan cerca del techo de la banda cambiaria REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Por su parte, 1816 se pregunta: “¿Puede el Gobierno hacer compras significativas de reservas con este esquema cambiario?“. Esa, dice, ”sigue siendo la principal duda del mercado luego del rotundo triunfo electoral de Milei, dado que el spot sigue incómodamente cerca del techo de la banda y el CCL incluso lo supera”.

Sobre las tasas de interés la consultora señala que “post comicios, suponíamos que las tasas iban a bajar (algo que ocurrió), pero también que se modificaría al menos marginalmente el esquema monetario (algo que no ocurrió). Bajo el esquema actual la tasa a un día tiene piso (lo que paga BCRA en simultáneas), pero no tiene techo. Ese es un riesgo para alargar duration en pesos: si por cualquier razón el tipo de cambio vuelve al techo de la banda (estamos a menos de 5 %), el Gobierno podría dejar que las tasas vuelvan a subir. Esto es especialmente cierto luego de los datos de EMAE del tercer trimestre: es que, pese a que tuvimos tasas activas altísimas, el PBI creció los tres meses (difícil tener una mejor muestra de la baja sensibilidad de la actividad a la tasa)”.

La consultora F2 de Andrés Reschini indicó que las reservas “siguen siendo un tema de debate y la sensación que queda es que el mercado no se siente cómodo con el nivel actual de cara al cumplimiento de la meta con FMI y sobre todo de los compromisos de deuda en moneda extranjera que se avecinan apenas entrado 2026. La señal que emite el Gobierno es de cautela a la hora de liberar pesos, dado que el BCRA ha logrado bajar tasas y encajes, pero el Tesoro no dejó escapar una gran cantidad de pesos en la licitación de deuda del miércoles y tampoco ha realizado compras de divisas relevantes. En diciembre debe enfrentar vencimientos en pesos por $ 40 billones a lo que puede ayudar la mayor demanda estacional de moneda, pero no deja de ser un vencimiento de gran magnitud que exige prudencia por lo que hay chances de que la acumulación de reservas vía compras de divisas deba esperar un tiempo”.

Con el nuevo Congreso "la política volver a ejercer su influencia", dice un informe. En la imagen, dos de los nuevos legisladores oficialistas, Bullrich y Petri

En diciembre, con el inicio de las sesiones parlamentarias del nuevo Congreso, señala, “la política volverá a ejercer su influencia en los mercados que esperan novedades sobre presupuesto, reforma laboral y tributaria mientras sigue pendiente dar certezas sobre cómo se conseguirán los fondos para hacer frente a los compromisos en moneda extranjera de todo 2026”.

La lenta recuperación del Bitcoin, que ayer estaba por encima de USD 91.000 fue el centro del informe de Buenbit. “El retroceso desde USD 125.000 hasta las zonas de soporte en torno a USD 80.000/USD 86.000 obligó a reexaminar supuestos: el rol de los flujos institucionales, la dependencia del sentimiento minorista, la sensibilidad a la macro y el reacomodamiento entre cohortes on chain. Pero lo que parecía una fase de capitulación se convirtió, casi imperceptiblemente, en una fase de reequilibrio. Ese cambio, respaldado por datos duros, empieza a definir la narrativa que llevará al mercado hacia diciembre”.

En este mes, dice Buenbit, esperan “un BTC estabilizado entre USD 88.000 y 95.000, con una recuperación incipiente pero no confirmada, flujos institucionales que dejaron de ser un factor netamente negativo, y una macro global que se mueve hacia un aterrizaje monetario suave. En este marco, diciembre se perfila como un mes de transición más que como un mes de ruptura”.

El mercado, más allá de esta incomodidad por la acumulación de reservas y el otorgamiento del préstamo para cancelar vencimientos de enero, se muestra optimista y la tendencia positiva de la semana puede repetirse. Son pocos los que piensan salir de bonos y acciones y perderse el repunte que significará el anuncio de la REPO u otra forma de conseguir dólares para cancelar los USD 4.200 millones que vencen en enero.