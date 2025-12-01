Aerolíneas Argentinas amplía su flota mientras el Gobierno planea el envío del proyecto de privatización al Congreso

Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas lanzó recientemente su primer plan de inversión financiado con fondos propios e incorporará 18 nuevos aviones a su flota. Según la compañía, el objetivo es fortalecer su posición en el mercado local e internacional. Mientras tanto, el Gobierno ya tiene fecha para enviar el proyecto de privatización, tras un largo proceso de eficientización.

Desde el inicio de la nueva gestión se apuntó a optimizar el funcionamiento de la empresa, después de 15 años de déficit operativo, y a volverla más atractiva para el traspaso a manos privadas.

En 2025, Aerolíneas Argentinas no recibió ningún aporte del Tesoro Nacional por primera vez desde la recuperación estatal de su control accionario. Entre 2008 y 2023, registró pérdidas promedio de USD 400 millones anuales, una tendencia que se revirtió en 2024 con su primer resultado operativo positivo (EBIT), de USD 56,6 millones. Este año la compañía proyecta duplicar esa cifra.

Retiros voluntarios, cancelación de rutas que no generaban ganancias, aumento de frecuencias a los destinos más rentables, optimización de operaciones, cobro en la elección de asientos y cierre de sucursales fueron algunas de las medidas que se tomaron para revertir el rojo en su balance y alinearse con los estándares internacionales.

En este contexto, respecto del envío al Congreso del proyecto de privatización, fuentes de Casa Rosada señalaron: “Seguramente sea parte de la Ley Bases II. Insistiremos con las empresas que no fueron autorizadas a privatizarse en la Ley Bases I”. Las fuentes añadieron que se prevé la presentación del texto ante el Congreso entre febrero y marzo de 2026.

Diputados de la oposición especificaron que se había ingresado un proyecto en octubre de 2024, pero nunca llegó al recinto. Por lo tanto, queda en foja cero y, si se decide retomarlo, habrá que reiniciar todo el trámite legislativo. “Quieren privatizarla después de probar que la aerolínea funciona muy bien en manos del Estado”, argumentan los opositores.

“En virtud del déficit crónico de Aerolíneas Argentinas, el Estado Nacional debió realizar, desde la estatización de la empresa hasta el día de hoy, aportes del Tesoro que ascienden aproximadamente a USD 8.000 millones”, justificó el Decreto 873/2024, que declaraba a la línea aérea sujeta a privatización.

La normativa también precisó: “El Poder Ejecutivo podrá optar, sin que esta enumeración pueda considerarse taxativa, por materializar la privatización por medio de: (i) la venta de los activos de la empresa, como unidad o en forma separada; (ii) la venta o colocación de acciones, cuota partes del capital social o de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; (iii) la locación con o sin opción de compra; (iv) la administración con o sin opción de compra; (v) la concesión, licencia o permiso; o por la combinación de las modalidades mencionadas, entre otras”.

Vale recordar que el presidente Javier Milei había asegurado en octubre del año pasado que “si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregársela a los empleados”.

Con el triunfo en las elecciones de octubre, se espera que el oficialismo cuente con un mayor margen de negociación para definir el futuro de la aerolínea de bandera, que, ante los cambios mencionados, queda mejor posicionada para un eventual proceso de venta.

Días atrás, bajo la figura de leasing, la firma anunció la incorporación de 18 nuevas aeronaves en sus flotas Airbus y Boeing, junto a una inversión en asientos y conectividad de más de 65 millones de dólares.

Esto implicará “un salto de capacidad operativa en el corto plazo, además de notables mejoras en el producto ofrecido a los pasajeros”, apuntaron desde la empresa.

“Vamos a crecer en oferta total de asientos y a consolidar una flota moderna, eficiente y de alta rentabilidad, con un producto atractivo para los pasajeros que ya reconocen en nuestra compañía una calidad de servicio superior en la región”, aseguró Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas.

Aunque todavía no se hicieron las estimaciones formales de su valor, consideran que la medida “sin dudas mejora la posición en el mercado” a la hora de atraer potenciales compradores.

El litigio en EEUU

En paralelo, Argentina se encuentra a la espera del fallo de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, luego de que el Gobierno apelara el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al país a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas en 2008, según contó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors.

Por otra parte, el abogado Sebastián Soler señaló que el fondo Bainbridge reclama que la jueza Loretta Preska ordene entregar las acciones de la compañía (y del Banco Nación) como forma de pago de una sentencia de 2020 por el default de 2001. El monto asciende a USD 95 millones más intereses.

“Argentina debería ganar porque, al igual que sucede en el caso donde el fondo Burford pretende que se entreguen las acciones de YPF, es una medida sin precedentes a la que se ha opuesto hasta el propio gobierno de EEUU”, sostuvo Soler.

Al respecto, “presentó dos escritos apoyando la postura de la defensa argentina: uno durante la administración de Biden y otro con Trump. Lo propio hicieron ocho países más, incluyendo a Francia e Italia”, resaltó el especialista.

“Como dice el gobierno de EEUU, una orden así infringiría la Ley de Inmunidad Soberana, que dice que un juez norteamericano no puede pretender ejecutar una sentencia contra bienes de un Estado soberano que no están dentro del territorio estadounidense”, precisó.