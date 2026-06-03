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“El tren no pasa dos veces, la Scaloneta, sí”: el emotivo video que publicó la AFA a días del inicio del Mundial

La selección argentina encendió los motores con un mensaje contundente a los hinchas desde las redes sociales. Los guiños a Maradona, Bilardo y Menotti

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El video de la Scaloneta publicado por AFA en la previa del Mundial

La selección argentina publicó un video en el que la Scaloneta vuelve a ponerse en marcha, con una carta firmada por el entrenador Lionel Scaloni y referencias a Lionel Messi y Diego Maradona. Las imágenes son emotivas y salieron a la luz a dos semanas de su debut en el seleccionado campeón ecuménico en el Mundial 2026 ante Argelia.

El mensaje que pone en marcha la historia aparece escrito en un correo que recibe el protagonista: “El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha. Lionel Scaloni”.

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La secuencia muestra a un hombre que enciende un colectivo guardado en su garaje y emprende viaje hacia la Copa del Mundo con guiños a la Albiceleste, como la frase “tierra de Diego y Lionel”, objetos con el trofeo y los colores del seleccionado.

Según el relato del video, la escena transcurre en Pujato, donde un hombre mayor saca de un granero un viejo micro bautizado como la Scaloneta, decorado con los colores del equipo y sus tres estrellas.

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El video también incluye recuerdos para César Luis Menotti y Carlos Bilardo, los otros dos técnicos campeones del mundo con Argentina.

Una vez que el chofer puso en marcha el colectivo, se destaca la palanca de cambios con la forma del trofeo de la Copa del Mundo. En el texto de presentación publicado junto al video, la Selección escribió: “Andarás bien, por la del 26 ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos!”, con el tema interpretado por el recordado Pappo, Ruta 66.

"Tierra de Diego y Lionel", el guiño a Maradona y Messi
"Tierra de Diego y Lionel", el guiño a Maradona y Messi

El material se difundió desde las redes sociales oficiales de la selección argentina y se viralizó prácticamente de inmediato, con miles de “me gusta” y comentarios centrados en la ilusión de los hinchas por “la Cuarta”.

El apodo “la Scaloneta” nació en la primera parte del proceso a cargo de Lionel Scaloni. La consagración de la Copa América 2021 al vencer en la final 1-0 a Brasil en Maracaná consolidó el idilio de la gente con el equipo nacional, que en aquel momento pudo cortar una sequía de 28 años sin títulos a nivel mayores. La racha victoriosa siguió al año siguiente con la goleada 3-0 ante Italia por La Finalissima y el broche de oro fue la conquista del Mundial en Qatar 2022. El hambre de gloria siguió y en 2024 llegó el bicampeonato de la Copa América con el título revalidado en los Estados Unidos. Ahora el elenco argentino buscará defender el cetro.

La selección argentina jugará dos amistosos en Estados Unidos y ya tiene programados sus tres partidos del Mundial 2026, con sedes en Texas, Alabama y Kansas City.

La preparación incluirá dos encuentros previos: el sábado 6 de junio enfrentará a Honduras a las 21.00, hora argentina, en Kyle Field de College Station, Texas, y el martes 9 de junio jugará ante Islandia a las 22.00 en Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

En el Mundial 2026, Argentina debutará el martes 16 de junio contra Argelia a las 22.00 en Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego se medirá con Austria el lunes 22 de junio a las 14.00 en AT&T Stadium de Arlington, Dallas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23.00, otra vez en ese estadio.

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